新疆也發生「非洲豬瘟」，中國29省只剩西藏、海南沒淪陷

中國農業農村部新聞辦公室今（4）日在官網公告， 新疆 維吾爾自治區烏魯木齊市米東區發生非洲豬瘟疫情。目前，中國只剩下海南和西藏還沒有暴發疫情。

中國農村部表示，昨（3）日晚間10時，接到中國動物疫病預防控制中心報告，並經中國動物衛生與流行病學中心確診，新疆烏魯木齊市米東區一處養殖合作社出現非洲豬瘟疫情，200頭豬隻共發病15隻，而且這15隻全數死亡。

中國農業農村部強調，得知疫情發生後，該部門隨即採取封鎖、撲殺、消毒等處理，並禁止所有豬隻和豬肉產品運出運入。

中國自去年8月遼寧省瀋陽市出現第一起非洲豬瘟案例，陸續有29個省級行政區爆發疫情（加上新疆），目前只有西藏、海南還未有非洲豬瘟疫情傳出。

中國境內目前傳出有非洲疫情的地區，加上今日公布的新疆（左上角的空白處），已有29個省份地區都淪陷。｜Photo Credit: 防檢局

《香港01》報導，這起疫情是非洲豬瘟首次進入新疆地區。新疆目前有約1000萬漢族、滿族、蒙古族等非穆斯林民族居民，因此當地仍有農戶或廠家生產豬肉以供應所需，但豬瘟病毒的來源仍不清楚。

中南半島5國入境桃園機場 全需進行手提行李檢查

根據世界動物衛生組織（OIE）統計，亞洲地區目前有4個國家傳出非洲豬瘟疫情：

2018年8月：中國（120例，尚未加入新疆今日爆出的1例）

2019年1月：蒙古（11例）

2019年2月：越南（117例）

2019年3月：柬埔寨（1例）

東南亞國家紛紛傳出疫情，我國防檢局日前指出，將針對來自非洲豬瘟高風險地區的旅客進行手提行李檢查，包括中國（包括香港、澳門）、越南、柬埔寨、寮國、緬甸及泰國旅客。

寮國、緬甸與泰國雖然尚無非洲豬瘟疫情傳出，但考量與越南、柬埔寨相鄰，寮國已於2月20日同步100%檢查手提行李；而泰國則因為是重要的轉機地點，疫病傳播風險不容忽視，防檢局也於3月9日進行手提行李X光機檢查作業，以有效防範非洲豬瘟於境外。

應變中心提醒民眾，自非洲豬瘟疫情國攜帶豬肉產品入境台灣，第一次將開罰新台幣20萬元，第二次就開罰100萬元，外來人士遭罰未繳清者拒絕其入境。旅客如違規自緬甸、寮國及泰國攜帶豬肉產品入境，因為這些國家尚未發生非洲豬瘟，依據防檢局公布的裁罰基準，第一次裁罰3萬元，第二次及第三次分別裁罰30萬及100萬，處罰也相當重，呼籲全民防疫動起來，與政府並肩作戰，共同阻擋疫情入侵。

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核稿編輯：羊正鈺