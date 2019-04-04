聯合國推特說她來自中國台灣，劉柏君：很榮幸得獎但「我是台灣人」

（中央社）台灣首位女性棒球主審劉柏君努力突破性別鴻溝與障礙的歷程，躍上聯合國婦女權能署官方推特，沒想到貼文搞烏龍，雖註明她來自台灣，卻解釋「台灣是中國的一省」。劉柏君則在臉書上呼籲網友一起發聲「台灣不是中國的一省」。

劉柏君日前才接受國際奧會（IOC）頒發2019年國際婦女與運動獎座，她也曾獲頒十大傑出女青年、2018年富比士雜誌的國際體壇最具影響力女性之一，也赴美參與國務院的「全球運動導師計畫」，甚至還是電視劇「通靈少女」的原型人物。

聯合國婦女權能署（UN Women）官方推特也有一篇劉柏君的自白，文中以第一人稱侃侃而談，不過在文章上方的重點節錄，卻挑起台灣人敏感的政治神經，把台灣歸成中國的一省。

Meet Po Chun Liu, the 1st woman baseball umpire from Taiwan, Province of China, who won 2019 IOC #WomenAndSportAwards for her work to empower women & girls through sport! ⚾⚾️️ @iocmedia @Olympics #WomenInSport https://t.co/WJnhbVQjo8 — UN Women (@UN_Women) 2019年4月4日

榮幸得獎但「我是台灣人」，劉柏君臉書自清

對此，劉柏君在自己臉書上表示，能夠得獎她深感榮幸，但也強調「我是台灣人」。她不忘召集網友和支持者一起發聲：「台灣不是中國的一省 Taiwan is NOT a province of China」。

聯合國婦女權能署官方推特的這篇自白中，劉柏君坦言第一次發現兩性不平等是她13歲那年，當時她想要參加學校棒球隊，卻因為她是女生被拒於門外，只冷冷地留給她一句話「女生就去打壘球」。

後來她試著成為一名裁判，但性別仍讓她處處碰壁，「他們告訴我，女生不能進球場，一些裁判甚至告誡我不能碰球，也不能當裁判，因為這會讓他們帶來厄運」。

在我當裁判的第一年，我只是一個 司壘裁判（base umpire，並非主審） ，因為他們不想讓我碰球。 在一些比賽中，會有20或30位裁判，但他們孤立我，並告訴我說，我不屬於那裡。 但我真的很喜歡棒球，我不想因為他們而退出，所以我專注在比賽上，我專注於成為一名優秀的裁判。 我想我打開了那扇門，我試著把它打開，讓更多的女孩進入。運動能 帶來自尊、自信、領導力和動力，以實現更高的目標。 這不是你能在書中學到的，而是在運動中、在團隊合作中。 這不是關於贏或輸，或是金牌，而是關於幫助人們通過運動，幫人們獲得更好的生活。

就算面對各式各樣阻力，劉柏君體內棒球的熱血從未冷卻，她執著地留在球場，努力成為一名優秀裁判，「我知道自己不能改變，但我們可以讓這一切改變，我們需要更多的女性裁判，而我不會是唯一的例外」。

女性裁判有多困難？3小時不能上廁所、還被嫌「女生跑起來難看」

劉柏君是首位獲得中華民國棒球協會認證的女性裁判，也是第一位在台灣全國性賽事執法的女性主審，長期推動並參與台灣女子棒球運動推廣協會。

《蘋果日報》報導，在終於成為裁判、正式上場執法後，劉柏君卻遭遇更多不文明的對待；「球速這麼快，妳敢上去判嗎？」「女生跑起來，就是難看。」以及被指著護胸說：「『那兩粒』要放哪？」連她坐過的椅子都嫌棄：「查某坐過，帶衰！」甚至被質疑專業，「妳是女生，有誤判一定是妳！」

劉柏君坦言，「有些時候，女生的確比較不方便，如將近3小時不能如廁。」主要是比賽無足夠空檔讓女主審跑廁所，而且，每場球賽上百次的瞬間起跑、補位與蹲站，對體力也是一大負荷，若在夏日正午站主審，身上的重量級護具負荷一身，更顯難受。

台灣性別平等協會紀錄劉柏君2016年在一場講座時的分享，提到棒球或其他主流運動向來都是以男性為主，女性在運動場上只是加油、啦啦隊與表演性質等陪襯的角色，劉柏君指出，直到2016年，不論國內外任何層級裁判講習的報名表都沒有「性別欄」，表示從來沒有人想過裁判也「可能不是男性」。

此外，球場休息室沒有女廁，近3小時的比賽只有短暫的休息時間，還要大老遠的上廁所，十分不方便。最令人氣憤的是受到其他裁判的性騷擾，向裁判協會申訴，竟然以「因為以前沒有處理過，所以不知道要怎麼處理」的理由，沒有任何立即的處置，旁人也議論紛紛，認為以前沒有女生來當裁判，都沒有這種事情。

三振性別歧視不容易，劉柏君：我們不是不夠好，而是「必須更優秀」

除了棒球女裁判，劉柏君還有另一個特殊的身分，她15歲成為職業靈媒，26歲退出靈媒工作、隨後改信伊斯蘭教（教名索非亞），自身故事也在2017年被HBO拍成電視劇《通靈少女》，因此聲名大噪。

劉柏君日前接受《NPOst公益交流站》專訪時提到，「因為看過太多死亡，反而發現活在當下的重要。有些人明明有很多想法，將死之際才發現一個都沒有實現。」而她除了實現自己的棒球夢，也將大學時的社工專業學以致用，現在是勵馨基金會的專案經理與社工。

劉柏君獲獎後於臉書表示，自己服務受暴婦女、性侵受害者等，「願我繼續與弱勢站在一起，透過運動能幫助她們，使女性能明白自己的潛能並掌握自己的人生，幫助一個女孩就是幫助一個家庭，讓我們一起努力讓這個世界更好，即使只是接近我們理想世界的一小步也要盡力去做，這就是運動、這就是奧林匹克精神。」她更表示，「要三振性別歧視並不容易，相信大家都知道，當女性擔任領導位置，我們不能只是夠好，而是必須更優秀才行，感恩獲此殊榮，我將以投身社會服務為使命。」

第一個獲得此獎的台灣人，卻被中國媒體「吃豆腐」

劉柏君3月20日在紐約聯合國總部獲頒國際奧會女性與體育獎（International Olympic Committee Women and Sport Awards），該獎由國際奧會和聯合國婦女權能署合辦，2000年起每年從五大洲各挑選一個、在不同領域崗位上促進女性運動的人或單位，劉柏君是第一個獲得此獎項的台灣人。

在致詞的時候，劉柏君沒有帶稿子，為此她表示「台灣人能進聯合國發表感言，哪裡需要稿子，感覺你就是，這輩子能做好這件事，已經很光榮了，所以那時就沒有準備要帶，那都是在心裡面的話。」

不過劉柏君獲獎，中國媒體卻以「來自中國台北的劉柏君」獲得「世界獎」報導，聯合國推特今日發文更將她的國籍標為「中國，台灣」，劉柏君也在臉書上號召網友，拜託大家幫忙，在該則推文上表示「台灣不是中國的一省」。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺