【圖輯】不為人知的維德角移民，在葡萄牙過著極度貧窮的生活

近幾年，中東難民湧入歐洲、委內瑞拉移民四散美洲大陸，這些政治因素導致的人口移動，在抵達新居住地後，也對當地造成新的社會問題，甚至改變該國的政治生態，例如德國極右翼的另類選擇黨（AfD）崛起。

除了這些獲得廣大關注的移民問題之外，還有某些不為人知、卻有很多故事的移民群體，葡萄牙的維德角（Cape Verde）移民即是一例。

維德角風情的街頭塗鴉｜Photo Credit: Reuters/達志影像

距離葡國首都里斯本約20分鐘車程的小鎮科瓦達莫拉（Cova da Moura），是個十分貧困、擁擠且被大眾所忽略的地區，不過來自維德角的移民，改變了此地的命運，當地約6000位居民中，有近三分之二是維德角人。

維德角人在此用音樂、美食與街頭表演來展現故鄉風情，也吸引不少遊客前往體驗。維德角位在非洲西部外海，是大西洋上的非洲島國，過去是葡萄牙的殖民地，如今全國人口約為54萬。

當地的維德角餐廳，照片是維德角傳奇歌手切薩里亞・埃沃拉（Cesaria Evora）｜Photo Credit: Reuters/達志影像

在葡萄牙，這個占地約16公頃的科瓦達莫拉，因犯罪率和過度的私有槍械而惡名昭彰，就連當地警局的17名員警都被指控有私刑、綁票、偽造報告等各種匪夷所思的罪刑。

「人們對科瓦達莫拉的理解就是刻版印象中的消極、黑暗與不堪，但這並非此地的全貌。」在維德角出生、今年36歲的卡布拉爾（Paulo Cabral）如是說。

從事旅遊的卡布拉爾｜Photo Credit: Reuters/達志影像

卡布拉爾目前在經營旅遊行程，希望更多遊客前來科瓦達莫拉，而外界與當地的更多接觸，其實已逐漸扭轉大眾對科瓦達莫拉的負面印象。卡布拉爾還開玩笑說，科瓦達莫拉是維德角「更繁榮的國土」，「只要你來過一次，就會有回來再訪的想法。」

卡布拉爾的旅遊行程，每個人收費約是5歐元，相當受到葡國人喜愛，甚至連遠在德國的遊客都絡繹不絕。與維德角當地一頓午餐要價約7.5歐元的消費相比，這樣的商業經營確實非常成功。

進入夜晚，科瓦達莫拉就會充滿了非洲傳統的旋律和節奏，其中一名表演者法蘭西斯（Francisco Fortes）現年56歲，白天是一名水泥工，但只要晚上站在當地餐廳的舞台上，唱起維德角民謠「莫納」（morna）時，便會展現他熱情的真面目。

56歲的水泥工歌手法蘭西斯（中）｜Photo Credit: Reuters/達志影像

在一些以維德角地名命名的街道上，人們用塗鴉來紀念國家英雄，例如當年反抗葡萄牙殖民統治的阿米爾卡・卡布拉爾（Amilcar Cabral）。

今年已75歲的馬奎斯（Evaristo Marques）出生於維德角首都普拉亞（Praia），但他長年住在科瓦達莫拉，認為自己只能在這裡度過餘生。「不管旁人怎麼看待科瓦達莫拉，但我只會在我死後才離開這個地方。」

75歲的馬奎斯｜Photo Credit: Reuters/達志影像

像馬奎斯這樣的維德角人，是在1960年代開始移居科瓦達莫拉，直到1974年葡萄牙「康乃馨革命」結束獨裁統治，這個地區才正式成為過去葡國非洲殖民地的移居落腳處。

原先移居的維德角人只能蓋簡單的房子，而且沒水沒電，雖然現在已有水泥建築可住，但貧窮依然是最大的問題，大多數人只能從事代工或建築工人等職業。44歲的曼因（Idrissa Mane）就是其一，只是他的條件比較好一些，有辦法開設自己的縫紉工坊，且使用的材料都來自非洲的家鄉。

從事裁縫的曼因，背後都是非洲元素的作品｜Photo Credit: Reuters/達志影像

根據聯合國2017年公布的報告發現，來自葡萄牙前殖民地的移居人口，屬於極度貧窮的程度，因為在居住品質和生活條件上都嚴重不足。

「這裡的人可能很窮，但心胸開闊；而且傳承維德角文化與傳統，是我們生活的一部分。」

Photo Credit: Reuters/達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航