當父母逾越親權和懲戒權的行使界線，可能帶來哪些法律後果？

文：蔡正皓（台大法研所畢，現為律師）

根據媒體日前報導，一名「虎爸」因為不滿女兒表現不佳，接連以電蚊拍、皮帶或腳踹體罰，導致女兒受傷，最後被高雄地方法院以傷害罪判處1年有期徒刑。

民法第1084條第2項和1085條規定，父母對未成年子女有保護、教養的權利義務，甚至可以在必要範圍內懲戒子女。然而，上述的報導為民法規定帶來一個問題：「父母對子女的懲戒和教養權是否有界限？」

本文就從法律的觀點切入，解析父母的親權和懲戒權的行使界線，以及逾越界線懲戒所可能帶來的法律效果。

親權與懲戒權的行使界線

基於父母的親權和懲戒權，父母可以在必要範圍內處罰未成年子女，只要處罰的原因和手段是在必要限度內，就算處罰造成子女身體或精神上的痛苦，父母也可以阻卻違法。

但關鍵就在於「必要限度」，必要限度的標準，可以分成幾個層次來探究。首先是懲戒的目的，懲戒必須是為了矯正、改善子女的不當行為。而不是出於矯正目的的處罰行為，就不能認為是必要的懲戒。例如為了發洩情緒而痛罵或痛打子女，就不是必要限度的懲戒。

其次，手段的強度也必須斟酌，一方面當然是處罰手段本身不能太過激烈，例如用水果刀割傷子女、把子女倒吊起來抽打，無論如何都是太超過了，當然不屬必要限度。另一方面，手段的強度也必須與懲戒原因相結合，懲戒原因愈瑣細，允許的手段就愈輕微。講白了，就是殺雞不能用牛刀，孩子上課睡過頭以及在學校犯錯被記過，這兩種情況所允許的懲戒手段當然有所不同。

台灣過去發生過一個值得深思的案例，一位單親父親為了避免年僅10歲的小孩翹家偷竊、吸食強力膠，所以在自己外出工作期間，以鐵鍊把小孩栓在家裡。這個案子，台北地檢署檢察官認為被綁栓的小孩確實有許多不良行為、難以管教，加上父親在外工作忙碌，所以把兒子以鐵鍊拴起來的作法並沒有逾越必要限度，因此給予不起訴處分。

但我們或許也可以藉著這個案例思考，檢察官的判斷是否妥當？把小孩栓在家裡究竟有無逾越必要限度？甚至是否足以構成凌虐（註）？

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逾越界線懲戒的法律效果

下一個問題就是，如果父母確實有逾越必要限度的懲戒行為，會帶來什麼法律效果？

如果父母對子女的過當懲戒已經達到刑法可以處罰的程度，父母就不能免於刑事處罰。包括傷害、強制、妨害自由等罪，都可能是伴隨著過當懲戒而來的罪名。甚至除了體罰之外，若父母對子女的辱罵和威脅過當，也可能構成公然侮辱或恐嚇危安罪，而不能拿「管教小孩」為擋箭牌。

當然，對於子女的肉體或精神上處罰，也可能構成家暴。法院可以依聲請核發保護令，禁止父母繼續接近子女，或是採取其他保護措施。

需要特別注意的是特別法「兒童及少年福利與權益保護法」（以下簡稱兒少福利法），如果父母對子女不當管教情節嚴重，依據兒少福利法第56條規定，縣市政府主管機關可以緊急保護或安置小孩。甚至如果經過主管機關評估後，認為孩子不適合繼續在原來的家庭裡生活，可以依據兒少福利法第71條，請求法院宣告停止父母的親權，如此一來，父母對子女就完全沒有保護教養或懲戒的權利。

兒童、少年雖然幼小，但並不代表他們就是父母的附屬品，父母對子女的管教固然有其必要，但不代表家門一關起來，父母要怎麼處置小孩都沒關係。小孩也是獨立個體，每個兒童及少年的成長都是獨一無二的，父母該做的，並不是用過當的處罰管教把小孩捏成自己想要的樣子，而應該作為指引者和陪伴者，尊重小孩的意志、從旁循循善誘。使用逾越必要限度的懲戒，非但可能帶來法律責任，也可能破壞原本可以健康發展的親子關係，可謂得不償失。

註：案件介紹與評析，參見施慧玲（1996），《父母懲戒權之行使與兒童之保護教養─從台北地方法院檢察署八十四年偵字第二三二○五號不起訴處分書談起》，〈律師通訊〉，第201期，頁9-20。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航