從「中華秩序」的本質，看韓國瑜的投降主義與情緒勒索

文：蕪菁雜誌

日前韓國瑜在高雄市議會質詢上表示：中國五千年歷史，發生六千多場內戰，平均一年發生1.3次，發生戰爭可不得了，並重申和平沒輸家。

韓國瑜的言下之意不難理解，就是台灣要「乖」一點，聽中國的話，順著中國的意思走，才能夠避免戰爭。這是投降主義的典型修辭，也是不折不扣的情緒勒索，更是台灣人「責怪受害者（blame the victim）」劣根性的典型表現。

韓國瑜有一點沒說錯，中國歷史上的名產就是內戰。但我得補一句，韓國瑜的歷史根本沒讀通。中國歷史上頻繁發生的內部崩潰是從何而來？我們要從中國自秦漢以來一直奉行的「中華秩序」看起。如果深入瞭解它的本質，就不難明白，保衛和平之道就是離中國遠一點。

「中華秩序」的本質

「中華秩序」的本質為何？就是天下必須定於一尊；以獨一的權力核心來統治整個已知世界。中華體系下的國家與社會，是領導人與極少數菁英對於其臣民的完全統治。個人的幸福與獨立思考都是被壓抑的，提出問題的人都會被系統性懲罰。

「中華秩序」不鼓勵其它思維來與統治者競爭，因此它的頭一個特點就是「控制」，盡可能地由上而下控制每個人的生活、思想與行為。而絕對的控制就帶來權力的腐敗，極少數的統治菁英壟斷了社會上大多數的資源。

但是以一人之權力治天下談何容易？領導者只想逼迫百姓去順服他，他卻不用去適應百姓；位居中間的官僚們唯唯諾諾揣摩上意。下情無法上達，統治者愈來愈顢頇。但是，外面的世界會變；底層社會的憤怒累積久了，就會以暴力崩潰的方式，毀滅整個社會。明末流寇張獻忠，在四川殺人如麻，保守估計屠掉了一半以上的盆地人口，這正是「中華秩序」下頻繁發生的內部崩潰的最佳寫照。

因此，台灣萬萬不能放棄自己的民主，去加入「中華秩序」的體系。因為這個體系是不穩定、不永續、會定期崩壞的。最接近的例子就是香港，在九七回歸以後，香港的社會緊張急遽升高，其根本原因就是中國漠視香港的社會問題，以及對香港的高壓控制。

維持民主現狀，但也要在精神上脫離中國

也許你會問，那麼台灣維持現狀，以小國事大國，討好中國，不是也可以嗎？我不這麼認為。「中華秩序」的本質就是「控制」，極度的自我中心。不只是中國境內，而是整個已知世界都要圍繞著它打轉。

像是一帶一路上，哪一個不是具有獨立地位的國家？但一旦加入一帶一路，就等於開了後門，讓中國就以各種方式如債務陷阱、人口殖民、腐敗賄賂等方式加以操控。

更何況，中國慣於把「內部問題外部化」。當內部的社會矛盾壓不住時，就會向外挑釁生事，以轉移焦點。前幾天中國戰機越線，部份台灣人嚇得皮皮挫，但看透中華秩序本質的人，就知道中國一定是內外交困壓不住了，才打台灣出氣。

這就好像惡婆婆欺負小媳婦，並不是因為小媳婦做錯了什麼事，而是惡婆婆的內在壓力失控。而要杜絕這種情緒勒索，最好的方式就是不去接受勒索。就像蔡英文總統的果決回應那樣，堅持自己的立場。台灣不要做惡婆婆的小媳婦，而是要當個頂天立地的獨立國家。

保衛台灣和平之道，就是離中國遠一點。我們固然無法移動這個島嶼，但是我們可以做到從精神上根本脫離中國，脫離中國這個「控制狂」，脫離「中華式情緒勒索」的漩渦。

參考資料

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責任編輯：游家權

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