南韓森林大火進入「災難最高緊急狀態」：上百棟房屋燒毀、逾4千人疏散

南韓東部的江原道高城郡4日發生森林火災，由於強風助勢，火勢迅速向相鄰市區蔓延，這場大火截至今（5）日上午，已知1人死亡、11人受傷，超過4230人被迫疏散避難，並有逾300棟住宅被燒毀，火勢延燒多達385公頃，國家消防廳發出最高警報，全國進入「災難最高緊急狀態」，除了連夜撤離居民外，更向全國軍警消防單位下達「總動員命令」，目前派出萬人投入滅火，試圖傾全國之力來面對這場災難。



《風傳媒》報導，4日晚間7點17分左右，高城郡消防局接到民眾通報，表示土城面元岩里路旁的變壓器爆炸起火。警消雖然立即出動23輛消防車與80多名消防人員，但起火點附近刮起每秒7公尺以上的強風，導致火勢迅速延燒，除了建築物與車輛紛紛遭到火焰吞食，居民緊急疏散也引發不小騷動。

到目前為止的唯一一名死者是58歲男性，他的遺體就是在起火點附近被發現，據稱他當時正要逃到朋友家裡，但不知為何在街上罹難。

《中央社》報導，《南韓聯合新聞通訊社》指出，中央災難安全對策本部初步統計，SK Telecom、KT與LG U+等南韓3家移動通信商的59個基地站和65處中介機被燒毀，180多條網際網路線出現障礙，另外也燒毀電力輸送線，造成附近百餘戶斷電。另外有125棟房屋遭到燒毀。

森林大火也影響部分交通運輸，高速公路收費站玉溪至望想之間9公里的雙向公路管制，今天清晨從江原道江陵開往東大邱，及開往首爾清涼里的火車也暫時停駛。目前南韓政府已將江原道森林大火災區提升為嚴重等級，束草、高城、江陵等47所學校今天都關閉停課。

許多南韓藝人、網友也都在推特上轉發現場照片和影片，大火將天空染為橘紅色，車輛行駛在兩旁都是不停燃燒的樹林間的道路上，能見度極差。

I just woke up and saw the news!

There is a huge forest fire going on in Sokcho, Korea right now and it is not getting much coverage on the news.

Let's #PrayForKorea together!

please everyone one in korea stay safe as possible as you can!!??

#속초산불 pic.twitter.com/jS9EF56BMs — 엔시티의 체리¹²⁷?. #PrayForKorea (@LoushNCT) 2019年4月4日

傾全國之力救災，強風仍未停止

南韓總統文在寅4日晚間11時15分緊急召集有關部會首長，包括災難安全管理本部、消防廳、山林廳等部門向總統報告山火情況，文在寅指示各部門盡全力防止山火蔓延，也要向媒體公開火災與救災現況，動員一切可用資源全力救災，在救災過程中，務必慎重注意安全，救難人員應逐一向居住於偏僻山區的居民取得聯絡，要求他們盡快避難。

南韓總理李洛淵今（5）日上午8時30分主持跨部會首長會議，聽取江原道森林大火的災情報告並研擬救災對策。《轉角國際》報導，李洛淵也隨即宣布為江原道大火開設「三級災難緊急狀態」，這是韓國災害分級制度中，最為嚴重的一級。其意指災難的威脅程度已進入威脅全國的最嚴重狀態，需要傾國家上下、全力馳援救難。

在三級開設之後，李洛淵總理也重新強調了「救災總動員」的命令：自即刻起，首爾地區的半數消防隊員，將直接開進江原道支援打火；全國各地所有消防部隊，也都奉命整合特遣隊、各自派出消防車，以協助火場前線需要的所有行動。

《風傳媒》報導，南韓消防廳廳長鄭文鎬表示，除濟州道外的全國其他地區的消防車已趕赴火災現場，將繼續投入30架直升機參與撲救，《自由時報》報導，截至目前當局已派出45架直升機、77輛消防車以及超過1.3萬人投入救災。《中央日報》報導，但在「三級開設」後，南韓政府已下令要在最短時間內，把參與任務的直升機拉到81架、並徵調消防車872台。

《Asia Times》報導，當局聲稱這場 大火的規模是前所未有的。目前推測可能的起火原因是路邊的電線走火。

《轉角國際》報導，本周稍早之前，南韓南部釜山廣域市的著名濱海勝地「海雲臺區」才爆發了一度逼近觀光區的森林大火，所幸在強力灌救下在24小時內撲滅。但目前江原道地區的暴風風勢仍未停歇，因此後續會燒到什麼時候也令救災單位極為擔心。

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核稿編輯：羊正鈺