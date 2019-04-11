專訪《死了一個娛樂女記者之後》作者柯映安：選擇相信善良事情的人

文：犁客

「有沒有計劃要寫小說？呃⋯⋯」柯映安頓了一下，「答案是：沒有。」

《死了一個娛樂女記者之後》的作者柯映安，高中、大學時期練習寫過小說、在網路上發表。「那時主要是讀網路小說，就寫網路小說，」柯映安說，「其實是對創作有興趣，不過也就是興趣。」

大學時柯映安唸的是歷史，不過那時覺得未來職涯仍有變化，不見得就會以此為業；考進台北藝術大學唸電影、開始接觸劇本之後，先前對創作的興趣重新被有系統地連結起來，柯映安發現：自己其實很喜歡電影創作。

「北藝的老師有些已經進入業界，所以會有機會接到一些寫劇本的案子；實際寫過一些劇本，業界就會比較有人記得我的名字，聯絡時會談合作的可能，有拍攝計劃時也會問我有沒有劇本。」柯映安說「寫合作的劇本時，我大概也會同時寫自己的劇本。」

創作劇本、參與電影製作的過程，讓柯映安獲得一些與創作及發表相關的體會「我覺得劇本這東西，怎麼講⋯⋯」柯映安想了想，「它是電影製作的一部分，並不是一種自我成就。寫完劇本、交給導演，投資方、製作方都可能有意見，所以很多時候要想盡辦法讓劇本好看，而且要容易看。」柯映安拿下2018年「拍台北」電影首獎、參與公視新創電影《無法辯護》的共同編劇，也發覺「鏡文學」正想找個會寫故事的人。

基本問題是最重要的

「因為有《鏡週刊》的資源，所以『鏡文學』認為自己能夠提供足夠資料寫關於『娛樂女記者』的故事」柯映安說「那時他們徵求合適的故事大綱，我試著寄大綱過去，被他們選上了。」鏡文學願意提供資料以及採訪素材，而且並未限制故事的類型及發展方向；而柯映安獲得計劃之外的出版機會，想的其實和寫劇本時有點類似「當我有機會寫小說的時候，起初也會一直陷到這層思考裡頭：這樣寫讀者看得懂嗎？讀者會覺得好看嗎？」

決定要寫「性醜聞」的議題之後，柯映安發現鏡文學的確能夠提供很大的助力「雖然想寫這個題材，但本來不見得有機會接觸到相關人士，就算找到了，對方也不見得會和我說真話，或者長期成為素材提供的來源」柯映安說「這部分鏡文學的編輯幫了很大的忙，我因此認識了《鏡週刊》娛樂線的記者主管，能從對方身上獲得很多資訊。」

有第一手業內資料好處，不只是問到情節需要的素材，而是可以貼身觀察從業人員的人格特色與工作狀況。「我發現娛樂線記者大多是很熱情、會主動開口交談的人，他們需要隨時對人保持高度興趣，開口詢問時會讓人覺得：他們真的很熱切想知道答案。」

柯映安回憶「他們一直處於高速運轉的人際關係當中，要面對的人很多，需要面對的狀況也很多。」剛開始柯映安覺得自己問的東西好像都很基本，而互動多次之後，柯映安的提問變得更具體深入，而受訪的記者，也開始回想那些基本問題「到了後期，會發現那些基本問題是最重要的，例如為什麼要當記者？為什麼選娛樂組？直接的回答都是賺錢呀！還學貸呀！」柯映安說「但在回答我的時候，他們也開始重新整理自己的感想，發現這些回答其實也都只是表層，還有更深入的原因。溝通的狀況就會變成對彼此雙向的回饋了。」

選擇相信善良事情的人

接觸第一手資料，對柯映安的創作有許多助益，她因而知道資深記者怎麼講話、怎麼罵人、編採會議怎麼進行⋯⋯簡而言之，可以體會到記者的實際工作及生活樣態，就能寫出更貼近真實的記者角色「而且我發現，如果能用一句話講出工作重點，就會讓讀者覺得很專業。」

在人物設定上反應出記者專業，但在文字使用上，《死了一個娛樂女記者之後》則反應出柯映安的編劇專業──在戲劇當中，角色的情緒心態必須靠演員的動作及唸白表現出來，「我會試著盡量在不寫角色心裡想什麼的情況下，讓讀者明白角色的心情和想法。」其實，回顧柯映安的閱讀經驗養成過程，或許會發現，她與娛樂線記者接觸、將這樣的題材處理成小說，其實有條隱約的脈絡。

小學時代，柯映安因為學校舉辦的閱讀競賽體會到閱讀的樂趣，「那時除了學校圖書館之外，在會到鄉裡的圖書館借書，包括不少經典，但讀到《傲慢與偏見》後覺得愛情小說實在太好看了，結果後來就讀了很多愛情故事，哈哈。」

唸歷史系之後，她開始對社會論述、田野調查紀錄產生興趣──這些積累在《死了一個娛樂女記者》的準備過程及創作成品當中，顯出連結通俗文類與資料匯整的力量，而關於題材的選擇，或許可以從柯映安喜歡的創作者裡看出端倪。

「伊坂幸太郎、乙一、以色列的艾加．凱磊，拍電影的是枝裕和、史蒂芬．史匹柏、宮崎駿，繪本作家佐野洋子，啊，還有吳念真」柯映安一口氣唸了一串人名，「我認為，他們都是看得清世間險惡、知道人間有很多很多悲傷，但選擇相信一些善良事情的人。」

本文經作者Readmoo閱讀最前線刊登，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航