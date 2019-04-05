157人罹難的衣航空難報告出爐，波音首度認了飛行系統「有瑕疵」

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）302班機上月空難造成機上157人全數死亡，今（5）日官方首份初步調查報告出爐，發現整趟飛行中，防失速系統迫使機鼻向下4次，失事客機的機師一再執行波音公司應對程序，不曾放棄和機上自動飛行控制系統奮戰，最後仍失敗；波音公司的CEO也發表聲明，坦承飛行系統存在瑕疵，將在幾週內進行改善。

（中央社）波音暢銷客機737 MAX 5個月內涉及兩起空難，造成近350人死亡，有跡象顯示波音機上搭載的防失速系統有缺陷。衣索比亞交通部長莫吉斯（Dagmawit Moges）揭曉初步調查結果時指出，上月墜機的機師是遵照波音的指示才釀成意外，讓波音深陷重拾大眾信任的更大壓力之中。

衣索比亞交通部今日公布空難的初步調查結果，這份調查報告似乎證實了對MCAS（防失速的機動特性增強系統）的疑慮，也呼應去年10月189死的印尼獅子航空（Lion Air）波音737 MAX 8事故資料。

機師力抗自動系統，但仍無可挽回

《CNN》報導，今天取得衣索比亞空難的初步調查報告顯示，墜毀的衣航波音737 MAX 8客機防失速系統，不斷迫使飛機機鼻向下，衣航302班機的機長和副機師拚命想讓飛機恢復控制，機長曾3度大喊「往上拉」，告訴副機師讓機鼻往上，為了讓班機持續飛行，兩人嘗試一起讓機鼻向上未果。整趟飛行中，防失速系統迫使機鼻向下4次。

報告顯示，他們近乎6分鐘的時間內，一再執行波音公司應對程序，試圖重新取得控制。最終，就在機師讓客機返回衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）途中，這套系統讓整架飛機大角度俯衝至無可挽回的地步，接著便墜毀地面。機上157人全數罹難。

這份衣航空難報告並未點名機上「操控特性增益系統」（MCAS）的防失速系統是事故主因，MCAS也被懷疑造成去年10月獅航墜毀事故。然而，報告陳述可能讓MCAS成為迫使飛機往下俯衝的原因，是攻角感測器數據有誤促使系統自動壓低機頭。

失事的衣航客機遭遇的問題，與去年10月墜毀的獅子航空（Lion Air）同機型的610航班類似，這份報告現在出爐，可能會對波音力圖讓旗下737 MAX系列客機復飛的可能性造成重大的衝擊。

波音執行長：飛行系統確有瑕疵

衣索比亞發表聲明後數小時，目前遭到各國停飛、處境十分艱困的美國航空巨擘波音公司（Boeing）表示，仍對737 MAX型號客機的「基本安全性」有信心，保證會採取所有必要措施確保這款飛機適航，而波音也首度坦承，他們的飛行系統確實有瑕疵。

波音公司執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）在推特上為將近半年內印度獅航和衣航的波音737 MAX 8型客機先後墜毀導致346人喪生而致歉，同時向罹難者家屬表示慰問，他在聲明中說：「這些悲劇一直沉重壓著我們的心靈，我們要向獅航610班機和衣航302班機乘客組員的至親好友慰問致哀。」

米倫伯格表示，隨著衣航現在出爐的初步調查報告顯示，這2起737 MAX客機的空難，顯然出現MCAS（防失速的機動特性增強系統）因錯誤攻角數據而啟動，他強調有責任消除這個風險，而波音也擁有這個能力。

We at Boeing are sorry for the lives lost in the recent 737 accidents and are relentlessly focused on safety to ensure tragedies like this never happen again.



Watch the full video here: https://t.co/kZawq35YnZ pic.twitter.com/G9uIHjxsWi — Dennis A. Muilenburg (@BoeingCEO) 2019年4月4日

他在聲明中強調，「我們仍對737MAX的基本安全性有信心。」米倫伯格稱，波音將在幾週內就會完成飛行系統的更新，消除意外啟動MCAS的可能性，以防類似事故再度發生，米倫伯格說，「當MAX重返天空，更新MCAS功能，它將成為有史以來最安全的飛機之一」，波音準備好進行「任何及所有額外措施」以增進737 MAX的安全性。

美航空總署將成立調查小組

另外日前遭媒體報導，以缺乏經費與資源為由，過去幾年將安全認證下放給波音，讓波音「自己做安檢」的美國聯邦航空總署（FAA），昨（4）日也表示，將成立新審查小組，檢視目前遭禁飛的波音737 MAX型客機安全性，並由前美國安全高階官員擔任負責人。

《路透社》報導，FAA將成立名為「聯合機關技術審查」（Joint Authorities Technical Review）小組，意在「確保波音737 MAX安全性」，將由前美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席哈特（Christopher Hart）執掌，小組成員來自FAA與美國國家航空暨太空總署（NASA）專家，以及國際航空有關的人士。

FAA表示，審查團隊將「全面檢視」波音737 MAX系列客機上的自動飛行控制系統認證，並從不同面向評估這套系統，包括「系統設計以及飛行員與系統的互動，以評斷是否符合所有適用法規，也將點出未來可能需改良之處」，FAA官員說，審查小組和FAA何時決定讓737 MAX復飛無關。

對此波音發言人表示，公司期待與審查小組合作。發言人說：「安全性是我們設計、建造、交付及維護波音飛機的優先要務。」

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核稿編輯：羊正鈺