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157人罹難的衣航空難報告出爐，波音首度認了飛行系統「有瑕疵」
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墜毀的衣航波音737 MAX 8客機防失速系統不斷迫使飛機機鼻向下，機長和副機師拚命想讓飛機恢復控制。他們一再執行波音公司應對程序，試圖重新取得控制。
衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）302班機上月空難造成機上157人全數死亡，今（5）日官方首份初步調查報告出爐，發現整趟飛行中，防失速系統迫使機鼻向下4次，失事客機的機師一再執行波音公司應對程序，不曾放棄和機上自動飛行控制系統奮戰，最後仍失敗；波音公司的CEO也發表聲明，坦承飛行系統存在瑕疵，將在幾週內進行改善。
（中央社）波音暢銷客機737 MAX 5個月內涉及兩起空難，造成近350人死亡，有跡象顯示波音機上搭載的防失速系統有缺陷。衣索比亞交通部長莫吉斯（Dagmawit Moges）揭曉初步調查結果時指出，上月墜機的機師是遵照波音的指示才釀成意外，讓波音深陷重拾大眾信任的更大壓力之中。
衣索比亞交通部今日公布空難的初步調查結果，這份調查報告似乎證實了對MCAS（防失速的機動特性增強系統）的疑慮，也呼應去年10月189死的印尼獅子航空（Lion Air）波音737 MAX 8事故資料。
機師力抗自動系統，但仍無可挽回
《CNN》報導，今天取得衣索比亞空難的初步調查報告顯示，墜毀的衣航波音737 MAX 8客機防失速系統，不斷迫使飛機機鼻向下，衣航302班機的機長和副機師拚命想讓飛機恢復控制，機長曾3度大喊「往上拉」，告訴副機師讓機鼻往上，為了讓班機持續飛行，兩人嘗試一起讓機鼻向上未果。整趟飛行中，防失速系統迫使機鼻向下4次。
報告顯示，他們近乎6分鐘的時間內，一再執行波音公司應對程序，試圖重新取得控制。最終，就在機師讓客機返回衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）途中，這套系統讓整架飛機大角度俯衝至無可挽回的地步，接著便墜毀地面。機上157人全數罹難。
這份衣航空難報告並未點名機上「操控特性增益系統」（MCAS）的防失速系統是事故主因，MCAS也被懷疑造成去年10月獅航墜毀事故。然而，報告陳述可能讓MCAS成為迫使飛機往下俯衝的原因，是攻角感測器數據有誤促使系統自動壓低機頭。
失事的衣航客機遭遇的問題，與去年10月墜毀的獅子航空（Lion Air）同機型的610航班類似，這份報告現在出爐，可能會對波音力圖讓旗下737 MAX系列客機復飛的可能性造成重大的衝擊。
波音執行長：飛行系統確有瑕疵
衣索比亞發表聲明後數小時，目前遭到各國停飛、處境十分艱困的美國航空巨擘波音公司（Boeing）表示，仍對737 MAX型號客機的「基本安全性」有信心，保證會採取所有必要措施確保這款飛機適航，而波音也首度坦承，他們的飛行系統確實有瑕疵。
波音公司執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）在推特上為將近半年內印度獅航和衣航的波音737 MAX 8型客機先後墜毀導致346人喪生而致歉，同時向罹難者家屬表示慰問，他在聲明中說：「這些悲劇一直沉重壓著我們的心靈，我們要向獅航610班機和衣航302班機乘客組員的至親好友慰問致哀。」
米倫伯格表示，隨著衣航現在出爐的初步調查報告顯示，這2起737 MAX客機的空難，顯然出現MCAS（防失速的機動特性增強系統）因錯誤攻角數據而啟動，他強調有責任消除這個風險，而波音也擁有這個能力。
他在聲明中強調，「我們仍對737MAX的基本安全性有信心。」米倫伯格稱，波音將在幾週內就會完成飛行系統的更新，消除意外啟動MCAS的可能性，以防類似事故再度發生，米倫伯格說，「當MAX重返天空，更新MCAS功能，它將成為有史以來最安全的飛機之一」，波音準備好進行「任何及所有額外措施」以增進737 MAX的安全性。
美航空總署將成立調查小組
另外日前遭媒體報導，以缺乏經費與資源為由，過去幾年將安全認證下放給波音，讓波音「自己做安檢」的美國聯邦航空總署（FAA），昨（4）日也表示，將成立新審查小組，檢視目前遭禁飛的波音737 MAX型客機安全性，並由前美國安全高階官員擔任負責人。
《路透社》報導，FAA將成立名為「聯合機關技術審查」（Joint Authorities Technical Review）小組，意在「確保波音737 MAX安全性」，將由前美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席哈特（Christopher Hart）執掌，小組成員來自FAA與美國國家航空暨太空總署（NASA）專家，以及國際航空有關的人士。
FAA表示，審查團隊將「全面檢視」波音737 MAX系列客機上的自動飛行控制系統認證，並從不同面向評估這套系統，包括「系統設計以及飛行員與系統的互動，以評斷是否符合所有適用法規，也將點出未來可能需改良之處」，FAA官員說，審查小組和FAA何時決定讓737 MAX復飛無關。
對此波音發言人表示，公司期待與審查小組合作。發言人說：「安全性是我們設計、建造、交付及維護波音飛機的優先要務。」
新聞來源：
- 衣航空難報告出爐 波音仍對737 MAX有信心（中央社）
- 衣航空難班機4度往下衝 報告揭機師奮戰過程（中央社）
- 美航空總署成立審查小組 調查波音737 MAX安全性（中央社）
- 衣航波音737 MAX空難調查 首份官方報告將出爐（中央社）
核稿編輯：羊正鈺