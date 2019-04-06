賴清德堅持「走完初選」，蔡英文「配合協調」，民進黨總統初選有這3種可能

明（2020）年大選，民進黨總統提名近來備受關注，意圖競選連任的總統蔡英文遭到前行政院長賴清德「挑戰」，兩人的對決引起熱議，也讓許多民進黨支持者焦慮。雖然黨主席卓榮泰日前要求黨公職保持中立，不過近日不斷有人頻頻發起連署支持蔡英文連任，包括立委和地方議員，甚至傳出各個地方黨部打算串連召開臨時全國黨代表大會，用「霸王條款」直接提出候選人。更有消息指，黨內正在醞釀提案，讓初選程序中止。

目前賴清德和蔡英文都各自積極跑行程，賴清德出版新書《用行動帶來希望》後，積極走訪中南部各地拜會農民、在地企業等，在各方關注詢問下，賴清德今天也在臉書上重申自己參選的決心，並說「一定會走完初選程序」，言下之意似乎不會接受協調小組的「勸退」。

蔡英文也頻繁和選民互動，3日晚上她首次出席「辣台派開講」活動，以輕鬆方式細數外交、內政多項改革政績，並表示這幾年來，有人嫌她做得太慢，但也有人嫌她做太快，但「換個司機就會開倒車，所以司機是不能換的。」重申自己連任決心。針對初選可能中止的傳聞，蔡英文今天則表示，現在黨內處理過程是在協調小組的協調階段，就應該傾全力配合協調小組，讓協調機制發揮效用。

從雙方參選至今，目前黨內人士有公開表態的幾乎都是「挺英」。包括總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁、34位民進黨立委、各地方新生代議員等。另外副總統陳建仁也在3月底表態不再繼續連任，盼能給民進黨更多協調空間。

還有年輕人共同發起「我年輕，我挺英」活動在今晚總統府前的凱道音樂會舉牌，過去和獨派團體關係一向不錯的318運動發起人之一林飛帆，也在臉書上表態支持「辣台派」，向賴清德喊話呼籲「蔡賴配」。

公開挺賴的則有社運人士妖西、前總統府資政彭明敏、另外《新頭殼》報導，一名中南部立委也透露，經過他的調查，南部挺賴清德比較多，北部挺蔡英文比較多，年長的挺賴清德的比較多，年輕的挺蔡英文比較多。他坦承，南部基層確實比較挺賴清德，以南部狀況，可能賴清德出線後，對南部立委2020選舉比較有利，北部狀況可能不太一樣。

《聯合報》報導，身為協調小組成員之一的桃園市長鄭文燦坦言，「民進黨這次遇到黨內很大的政治危機，甚至會影響台灣民主發展」。鄭文燦認為，蔡賴相爭確實是黨內危機也是大事，因為以民進黨過去縣市長初選、2012年與2007年的總統提名初選為例，以往只要黨內有辦初選「最後都是輸的」。隨著時程逐漸逼近，情勢也越來越難預測，《關鍵評論網》整理接下來民進黨總統初選有幾種種可能走向：

可能一：協調小組達成「蔡賴配」，或其中一方退讓

依照民進黨內的初選制度，當候選人不只1位時，會先進行黨內協調，原本黨內希望透過協商、停止初選程序，並促成「蔡賴配」。為了能順利協調，民進黨日前還為了蔡英文出訪南太平洋邦交國延後初選時程，賴清德為了表示尊重，也在蔡英文出訪期間停止公開競選活動。不過蔡英文回國後協調小組啟動，至今未見任何一方有「退讓」的跡象。

目前民進黨中央組成5人協調小組，成員包括總統府秘書長陳菊、立法院民進黨團總召柯建銘、行政院長蘇貞昌、黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦，協調時間到4月12日截止。卓榮泰日前受訪時表示，目前5人協調小組已經分別和賴清德，蔡英文先後單獨碰面談過，透過5人小組告訴對方怎麼想，下一步他會主動積極安排雙方見面。

卓榮泰日前受訪時也表示，目前有3至4個來自基層的連署內容大同小異，都是希望透過協商停止初選，促成「蔡賴配、蔡賴合作」，卓榮泰說，這些提案包括縣市黨部主委、台北市的黨代表、宜蘭縣一些黨職人員分別在做連署。

另外卓榮泰也表示，中執會希望5人協調小組在10日的時候，能夠報告整體的協調進度與結果，因為協調12日結束，黨中央因此決定10日再召開一次中執會。

可能二：繼續走完初選流程，最後用民調決勝負

依照民進黨內的初選制度，當候選人不只1位時，會先進行黨內協調，但若協調未果，13-14日就會進行雙方的政見發表會，發表會後，15-17日做民調，最後依照民調結果選出候選人。

依民進黨內規定，總統初選民調採「對手對比式」題型（例如蔡英文對比韓國瑜和賴清德對比韓國瑜），對手選擇依候選人共識擇定，或以主要對手政黨已正式提名者作為目標。不過目前國民黨會由誰出任競選總統還不明確，因此若前述方法無法產生對手，則採「黨內互比式」題型（蔡英文對比賴清德），最後依照民調結果選出候選人，並在中執會正式通過提名。

而依據目前這段時間的各家民調結果，包括台灣民意基金會、兩岸政策協會、新台灣國策智庫、綠黨民調等，不論是採取對比式或是互比式，大多為賴清德領先蔡英文。

可能三：召開臨時全代會，提出黨代表認為的「最強組合」

《中央社》報導，根據《民進黨公職候選人提名條例》第10條第1、2、3類候選人以初選產生者（第1類就是總統、副總統候選人），經全國黨員代表總額1/5以上連署提案，全國黨員代表大會1/2以上在場、3/5表決通過，得否決其初選結果，條文並規定，由中央執行委員會另行徵召適當人選參選，這項條文被指是「霸王條款」。

民進黨新聞輿情部主任丁允恭也說，全代會是民進黨的「最高權力機關」，因此如果召開臨時全代會，通過的候選人，黨員就會尊重其結果。另外全代會也可以提出「直接在臨全會通過徵召特定人士」，或間接的「授權中執會徵召」等案。

《中國時報》報導，目前已有宜蘭、花蓮、澎湖、南投4縣市黨部對此方式表支持，新北、台南、金門、高雄、屏東不支持，其餘縣市則持中立態度。

《蘋果日報》報導，另外如果召開臨時全代會，也有可能在會中制定「2020總統提名特別條例」，放入「現任優先」等條款，讓蔡英文可以有競選連任的優先權。

不過對於臨時全代會舉行並直接通過候選人的可能性，卓榮泰表示，「在我主持的黨中央、跟我主持的的全代會，不可能通過霸王條款」，呼籲兩位候選人和所有的黨員、所有的支持者跟台灣所有人民都要相信這一點，他表示霸王條款的前提是「這個候選人出了問題了，我們可以把他拿掉」，但是，他連這個前提都可以不要，「我對兩個候選人絕對有信心」。

目前為止民進黨黨內初選有幾個重要時程，包括：

03/18 ►賴清德登記參選 03/20 ►成立5人協調小組 03/21 ►蔡英文登記參選 03/21-28 ►蔡英文出訪，賴清德暫停公開競選活動 03/23 ►通過延後初選時程一週 03/29 ►副總統陳建仁宣布不競選連任 04/02 ►地方黨部串連，討論召開臨時全國黨代表大會中止初選 04/03 ►黨主席卓榮泰表示，他主持的全代會不可能通過霸王條款

接下來這週會有的則是：

04/10 ►召開中執會，請協調小組報告協調進度，並討論是否要再延後初選時程 04/12 ►協調截止，若無結果，可能再延長，或進入下個初選程序 04/13-14 ►雙方舉辦政見發表會 04/15-17 ►民調，結果會在當晚或隔天04/18出爐 04/24 ►中執會公告總統候選人

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核稿編輯：楊士範