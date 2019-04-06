陳明通說「只顧物質生活與禽獸有什麼差別」，這有什麼好道歉的？

陸委會主委陳明通日前在接受電台訪問時說：「拜佛祖是我們的精神信仰、精神生活，如果人類只顧物質生活，每日吃得飽，那與豬狗禽獸有什麼差別！人類有精神生活所以會選擇去信仰佛祖，而自由民主也是我們的精神生活與信仰。」

這番談話遭到以韓國瑜為首的泛藍陣營猛烈痛批，隔日陳明通出面道歉，表示「主要是在強調捍衛主權，在拚經濟的同時也要捍衛主權，這當然中間過程出現措辭不是很恰當，引起一些人覺得不舒服，在這裡向大家說一聲抱歉。」

這有什麼好道歉？

有個中國人講過差不多一樣的話，他說：「孝敬父母是一種精神，而不是只有物質就好，如果只有物質，那跟養狗養馬有什麼差別？」結果這段談孝順的話被放進課本，陳明通主委用一樣的方式談自由民主卻要道歉？

陳明通其實點出一個政治哲學上的重要問題：當做好人跟發大財衝突時，你該如何選擇？你想活在一個追求善的社會，還是追求發財的社會？

理想狀態下，我們當然希望大家當好人，而發財應該是建立在好人的基礎上；但我們也知道，現實社會中好人往往是沒有好報的，反而是自私自利甚至作奸犯科的人更容易發大財，所以，如果我們不想活在每個人都爾虞我詐的社會，那我們就要想辦法說服大家當好人比發大財更重要。

Photo Credit: 國立故宮博物院 @ public domain 孟子曰：人之所以異於禽獸者，幾希！庶民去之，君子存之。舜明於庶物，察於人倫。由仁義行，非行仁義也。

為此，人類歷史上大致上有三種方法：

第一種是宗教信仰，不管是拜佛祖還是信耶穌，都是要你相信：只要此生多做好事，未來有一個永生的天堂、或是下輩子輪迴會有一個幸福的人生等著你，不是好人沒有好報，而是你的好報時候未到。

第二種是民族主義，民族主義讓你相信你不只是自己一個人，你更是整個民族的一份子，所以你做好事也許對你個人沒有幫助甚至有害，但整個民族、許許多多的同胞，卻會因為你的犧牲而得到更好的生活，相對的，整個民族更好，你也會與有榮焉。

第三種是人權，人權突破了宗教或民族的界線，也避免了因為宗教或民族衝突而導致的戰爭，所以在二戰之後人權成了世界的主流，也包含了自由、民主等價值一併成為我們所追求的精神生活，這就是陳明通主委的重點：我們應當在精神上有所追求，不只是汲汲營營在個人利益上，這樣才能擁有一個更好的社會。

不過說穿了，如果你只在意個人的物質生活，那這三種方法對你來說都是騙局，宗教的幸福發生在你死後，民族主義的幸福發生在同胞身上，而人權的幸福是全世界的幸福不是你個人的幸福，在你眼中，這些人都很傻。

但你沒有想過，你還可以訕笑，就是因為有一群人這麼傻。

你可以在網路上罵陳明通跟蔡英文，是因為有一群人相信言論自由是我們追求的精神，甚至願意為此燃燒自己的身軀；你可以在台灣安心地數鈔票，是因為有一群收入跟風險不成比例的戰士，為了保護我們，甘願冒著危險升空驅逐中共的戰機；就是因為他們對精神生活有所追求，我們的物質生活才有保障，如果每個人都抱著自私的想法，那戒嚴不會結束、民主不會到來，不要說言論自由，我們連人身安全都不會有。

結果台灣有些人，一邊享受著他人為自由民主奮鬥的果實，一邊卻反過頭來批評這些追求不切實際。今天台灣不是讓你沒飯吃，數據攤開來，現在經濟狀況比馬英九時代好多了，就算是基層民眾，低收入跟中低收入的人數都比馬英九結束執政時少了將近10%，而真正去跟中國搖尾乞憐的，也從來不是這些基層打拼的人民而是國民黨的高官貴族們。

陳明通說的就是你們這些貪得無厭的統派，拿著台灣人奮鬥得來的精神果實，跟中國眉來眼去地要交換個人更好的物質生活，這樣說你們一句豬狗不如怎麼了嗎？在我看來不過是恰如其分，要道歉也應該是去跟豬狗道歉而不是跟你們。

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

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