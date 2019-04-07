鄭南榕殉道30週年：台獨派變強了，但親中統派變得更強

前言

今年是鄭南榕烈士殉道犧牲後的第30年，儘管不是所有的台灣人都知道他的英勇與偉大，但很明顯地，相較於過去，鄭南榕烈士的事蹟已經被更多人知道了。就筆者的記憶所及，這幾年的4月上旬左右，鄭南榕先生一定會成為討論的焦點。

此外，在現代社群網站的幫助下，台灣人也漸漸注意到了詹益樺、廖述炘、許昭榮與劉伯煙4位烈士的事蹟。此外，我們也發現泰源事件5烈士的事蹟、陳智雄烈士的事蹟與刺蔣案等等，也有越來越多的台灣人在紀念與討論了。

以上都是台灣社會在正面發展上的表現，然而，令人沮喪的是，台灣社會在負面發展上的表現，卻顯得更強烈，更深入。

為什麼會這樣呢？

在黨外時期，台獨運動的論述逐漸突破國民黨的封鎖，日漸茁壯，台灣人逐漸認識到「台灣不是中國的一部份」與「台灣不應該是中國的一部分」，然而，與此同時，有兩個不利台獨運動的項目也在成長。

其中一個是台灣境內親中統派的力量大大成長，尤其是台灣境內實力最為豐厚、已經與中共黨結盟的國民黨，正傾其全黨之力努力出賣台灣。

另外一個則是紅色中國的力量，透過所謂的互動與交流，也逐漸進入台灣。如今的台灣，從下層建築到上層建築，處處都有紅色中國安插的人。

換句話說，雖然台獨派的力量確實有變強，但是很不幸，親中統派的力量變得更強。

反媒體壟斷運動、白衫軍運動、太陽花運動、反高中課綱微調運動，全部失敗

大家都知道，有壓迫都會有反抗，然而，大家必須知道，反抗並非一定成功，而且即使眼前反抗成功，壓迫仍然有可能在數年以後捲土重來。

過去數年，台灣爆發了轟轟烈烈的反媒體壟斷運動、白衫軍運動、太陽花運動與反高中課綱微調運動，然而，筆者必須痛苦地說，這些社會運動幾乎全部失敗了。

筆者知道，部分讀者一定會很不服氣，畢竟這些社會運動都在過去捲起了一股浪潮，多少人投入其中，為之揮汗灑淚，為什麼我就這麼嚴苛，説它們幾乎全部失敗了呢？

首先來稍微談一下反媒體壟斷運動。首先，大家還記得《反媒體壟斷法》嗎？這個法案的立法速度可說是極為緩慢。對此，筆者必須說，民進黨的立法院真的是失職了。再來，NCC的官員尸位素餐，對漫天充斥的假新聞視而不見，對中國代理人媒體一路放水，更是造成去年民進黨選舉大敗的主因之一。

假新聞對本土陣營造成的傷害難以估量。不只是優秀的外交人員在假新聞的壓迫下選擇輕生；更有無數的台灣人，在假新聞的引導下，錯把信任放在不效忠台灣、不值得託付的政治人物身上。

當初我們之所以反對媒體壟斷，就是害怕真實的訊息無法公諸於世，就是害怕台灣人民被中國強迫餵食大量的假消息。如今看來，台灣的敵人中國儘管耗費了更大的成本，但是已經達成了一樣的目的。

在「訊海攻擊」與「四假攻勢」（四假就是假消息、假新聞、假帳號、假民意）的作用下，真實的訊息不容易被台灣人民得知，大量台灣人民更被強迫餵食了大量的假消息，因而在去年做出了錯誤的政治選擇。

既然《反媒體壟斷法》立法速度緩慢，真實的訊息不容易被台灣人民得知，台灣人民已經被中國強迫餵食了大量的假消息，那麼，筆者說反媒體壟斷運動失敗，並不過分。

Photo Credit: tenz1225 @ Flickr CC BY SA 2.0

白衫軍運動，在一般人的眼裡，是追求改善「中華民國流亡政府軍隊的管理問題」的社會運動，可是，更深一層來看，這個運動應該要提升。中華民國流亡政府軍隊不只是管理出了問題，就連這支軍隊能不能對抗中國、要不要效忠台灣都是問題，只是一般人很少想到這兩層。

一支軍隊如果有效忠危機，把敵國的人當成自己人，就算有再好的戰力有什麼用？事實上，有效忠危機的軍隊也不可能有好的戰力，因為這些把敵人當成朋友的軍人勢必是能撈就撈，能混就混，那麼在管理上一定會出問題；既然在管理上一定會出問題，那麼戰力又怎麼可能會好？

蔡英文總統是中華民國流亡政府的三軍統帥，但中華民國流亡政府的國防部卻悍然拒絕撤除蔣介石銅像，陸軍官校更是拒絕更改校歌的歌詞，堅持站在國民黨這一邊，國防部長嚴德發還直接表態不會為台獨而戰。

因此，筆者必須說，中華民國流亡政府的軍隊並沒有效忠台灣。所以，在筆者眼中，白衫軍運動是失敗的。退萬步言，即使這場社會運動有一些成果，但是當這場社會運動只停留在討論「中華民國流亡政府的軍隊管理出了問題」的時候，就註定了它就算有成果，也是極其有限。

無奈的是，目前的台灣人仍然必須依賴這支軍隊來抵抗中國軍隊。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2013年8月3日，上萬群眾聚集在總統府前「送仲丘」，要求政府為陸軍下士洪仲丘遭虐死事件啟動特別調查，以及檢討非戰時期軍事審判、徹查軍冤案等訴求。

太陽花運動是台灣這十年來最大規模的社會運動，來自四面八方的台灣人紛紛湧進中華民國流亡政府的立法院，用自己的血肉之軀阻擋了國民黨的親中列車。後來，接連兩場大選，本土陣營都拿下了非常好的成績，國民黨迎來了解嚴以後最大的選舉挫敗。

然而，這一切的喜悅，都在去年的大選結果出來以後，嘎然而止。

在去年的大選裡面，台獨色彩最鮮明的基進黨與自由台灣黨，並沒有在這次的地方大選中得到任何公職，而本土陣營裡面最大的政黨民進黨，更是損失慘重，丟城失地。反觀親中統派氣勢如虹，不只拿下16個縣市，還拿下所有地方議會的過半優勢，就連親民黨與新黨也有所斬獲。

筆者不禁想問，如果真的有大量的台灣人透過太陽花運動，明白了「台灣人必須抵抗中國才有活路，台灣人必須效忠台灣才有明天」，那麼為什麼在去年的大選，效忠敵國中國的政黨會大勝？

同時我們也別忘了，太陽花運動最大的受益者之一，柯文哲，已經從墨綠的台獨派轉變成紅到發亮的親中統派了。他整天高喊「兩岸一家親」洗腦台灣人，顯然已經從效忠台灣轉變成效忠中國；而太陽花運動的發言人黃郁芬，更是靠攏「兩岸一家親」，與柯文哲結盟，令人忍不住懷疑她是否效忠台灣。諷刺地是，這兩位也都當選了。

因此，筆者推測，本土陣營之所以拿下太陽花運動結束以後的兩場大選的勝利，並不是因為台灣人下定決心要反抗中國，而是因為食安問題惹惱了台灣人。

因此，在食安問題的熱潮過去以後，在中國的「訊海攻擊」與「四假攻勢」發揮作用以後，在柯文哲用「兩岸一家親」催眠台灣人以後，在某些小黨對民進黨施放了不成比例的過重攻擊以後，在公投技術問題引發的亂象的催化下，台灣人再一次地選擇了親中統派。

還記得韓國瑜整天鼓吹「九二共識」嗎？韓國瑜的當選，就象徵著台灣人肯定「九二共識」，肯定「台灣是中國的一部份」。

台灣人用民主來肯定獨裁，真是何其諷刺。

既然親中統派已經恢復元氣、大搖大擺了，既然白色力量已經白裡透紅了，那麼筆者說太陽花運動失敗，實在是剛好而已。

Photo Credit: KP @Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0

最後來談談「反高中課綱微調運動」。當時為什麼要反對高中課綱微調？因為馬英九想要把高中課綱調整成更親中的黑心課綱，好讓新一代的台灣人更認同敵國中國與更反對台灣。

這時候，勇敢的學生們為了對抗馬英九的一意孤行，收復了中華民國流亡政府的教育部，史稱「反高中課綱微調運動」。



我們必須永遠記得，這場「反高中課綱微調運動」是非常慘烈的，因為這場社會運動有一個悲壯的殉道者，就是林冠華。筆者知道，林冠華的壯烈犧牲固然無法喚醒馬英九這種親中統派的良心，但是當時跟他一起並肩作戰的伙伴想必應該是刻骨銘心才對啊！

因此，筆者對「反高中課綱微調運動」的領袖去敵國中國「交流」，感到無奈與憂心。如果「反高中課綱微調運動」的領袖跑去中國「交流」，還喜孜孜地在「國務院台灣事務辦公室」的招牌下拍照，請問，林冠華的在天之靈會做何感想呢？

請問，如此一來，台灣社會大眾還會去認同「反高中課綱微調運動」是正當的嗎？無論如何，這場社會運動的名聲一定會下降。

當年的「反高中課綱微調運動」的領袖很年輕，他不曉得中國的滲透手段多麼細膩、多麼恐怖。在中國把他拐去中國，讓他說出對中國有利的話以後，整個「反高中課綱微調運動」的名聲，勢必要損傷大半。

筆者要提醒，親中統派歷史教授吳昆財已經發起了「反去中歷史課綱連署」，明年應該就會成案。如果到時候「反去中歷史課綱案」通過了，那麼筆者就必須說「反高中課綱微調運動失敗」，唉。

公投萬能論的崩解

黨外時期的台獨派，對「公投」是期待的。鄭南榕烈士當年樂觀地認為：

想一想，那（筆者按：應為哪）有一個台灣人不贊成自決── 百分之百的自決。（出自鄭南榕〈泱泱大國的自決風範〉一文，《時代觀點第二卷》，頁49）

就是這種預設，讓台獨運動者耗費了大量心力去催生公投法，試圖讓台灣人使用「公民投票」這把劍來達成台灣建國。然而，在檢視這幾年的公投結果以後，筆者實在是難以忍住失望。

在通過門檻高的時候，站在台灣國族這一邊的公投案沒有通過，我們還可以用「門檻高」來安慰自己。然而，在門檻低的時候，站在台灣國族這一邊的公投案還是沒有通過，對此，我們台獨派不免感到沮喪（在這裡，筆者先不討論這些公投案是否與台灣建國的正確法理步驟有所牴觸）。

不只是站在台灣國族這一邊的公投案都沒有通過，所有追求進步價值的公投案也都沒有通過；不只是所有追求進步價值的公投案都沒有通過，就連「討黨產」這一個案子，也沒有通過；不只是「討黨產」這一個案子沒有通過，就連「加強國防」這一個案子，也沒有通過。

當年陳水扁提出「入聯案」，馬英九提出「返聯案」，這兩個公投案都沒通過。

以馬英九的聰明，他一定知道「入聯案」不會過，「返聯案」應該也不會過，那麼，他為什麼還要虛情假意地推出「返聯案」？答案很簡單。當台灣人透過公投否決「台獨」也否決「華獨」的時候，台灣人就相當於向國際表白，台灣想要成為中國的一部份。

台獨運動者耗費心力讓台灣人擁有「公民投票」這把劍，然而，親中統派卻蠱惑台灣人，讓台灣人心甘情願，拿著這把劍往自己的脖子去劃、去割。台獨派爭取公投，親中統派卻利用公投來傷害台灣，這種發展，恐怕當年的諸多台獨派志士都沒有料想到。

Photo Credit: Reuters/達志影像

壕溝戰敗退，如今的防線是「抵抗和平協議」

相較於今日，過去的台獨運動充滿活力與朝氣。

過去大多數的台獨運動者認為，只要台灣能夠舉辦獨立（建國）公投，台灣就能成為新而獨立的國家；公投就算沒有過，至少也是維持中華民國流亡政府統治台灣的現狀。

換句話說，台灣的政治地位是進可攻，退可守，總之，台灣不會被納入紅色中國的統治。然而，今非昔比。

親中統派，個個磨刀霍霍向台灣。他們鼓吹「和平協議」，試圖舉辦「和平協議公投」（這個公投一過，台灣人等於自承台灣是中國內戰中的叛亂地區）。儘管民進黨試圖用很高的通過門檻來阻擋和平協議公投的通過，但是如果中國繼續利用「訊海攻擊」與「四假攻勢」來洗腦台灣人，恐怕通過門檻再高都擋不住。

如果用壕溝來比喻，那麼顯然台獨派當年守的壕溝比較前面，現在台獨派守的壕溝比較後面。以前是我們台獨派往前進攻親中統派，現在是親中統派跑過來打我們了。

過去台灣獨立運動的氛圍是「獨立公投過了，台灣就獨立，獨立公投沒過，台灣就維持現狀」（儘管法理步驟不正確，但是大多數台獨運動者的心態是有朝氣的，是充滿希望的），如今卻變成「和平協議公投沒過，台灣就維持現狀，和平協議公投過了，台灣就滅亡」。

由此可見，這30年來，儘管台獨派的勢力有成長，但是親中統派的勢力成長得更快。

Photo Credit: Reuters/達志影像

最後，我想說

今年是鄭南榕烈士殉道犧牲後的第30年，照理說台獨運動應該更蓬勃發展才對，然而事實卻不是如此。為什麼呢？

上文有提到，有兩個不利台獨運動的項目也在成長。如果細講，原因很多，例如台灣與中國的文化界線不夠深（因為台灣與中國都使用中文），例如台灣與中國的經濟往來太過熱絡；例如台灣人覺得自己就是中國人，例如台灣人覺得只有投降才能阻止戰爭，例如國民黨長期洗腦台灣人，造成台灣人是非不分等等，這些都是原因。

不過，我覺得還有一個原因，那就是台灣人缺乏敵我意識，常常敵我不分。

過去在黨外時期，台獨派與反國民黨的親中統派之間，例如鄭南榕與李敖，為了對抗國民黨，結合成統一戰線，彼此之間也發展出深刻的友誼。

不過到了今天，當年那些反國民黨的親中統派，早就不反國民黨了（有些甚至還直接去追隨中共黨），因此，當年台獨派為了對抗國民黨而與那些親中統派結合起來的統一戰線，早就沒有持續的必要了。

今非昔比，以前紅色中國的力量還沒有那麼深入台灣，現在紅色中國的力量已經大大深入台灣，台灣可說是危如累卵。因此，台獨派與親中統派根本沒有任何交朋友的必要，應該要劃清界線。

台獨派與親中統派兩個人一起合照，有人說這是很民主的表現，然而，看在一般民眾的眼裡，這種行為是非常令人困惑的。如果連台獨派都表現出一副要跟親中統派打好關係的樣子，那麼一般的台灣人，為什麼不直接去親近中國呢？

筆者在此要強調，為了對付中國這種亡我之心不死，整天殫精竭慮、想方設法來傷害台灣的國家，我們台灣人一定要有敵我意識，切勿敵我不分啊！

別忘了，如果中國拿下台灣，台灣人勢必面臨史無前例的大規模整肅。到時候台灣人，不是進入集中營，就是進入刑場，而這些親中統派，就是幫兇。

換句話說，台獨派與親中統派之間，終究是如同水火，勢必不相容。

最後，我想說，儘管現況非常嚴峻，但是對於明年的大選，我們台獨派千萬不能放棄。別忘了，敵人恨不得我們兩手一攤，束手待斃呢！筆者相信，只要我們重整旗鼓，站好腳跟，明年的大選一定是台獨派得到勝利。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航