川普為美中貿易協議「暫擱」對台軍售？外交部、國防部雙雙否認

總統蔡英文日前證實國防部已經向美國提出購買新型的F-16V戰機的邀價書，不過今（6）日《時代雜誌》報導指出，為了美中貿易戰的談判，美國總統川普已經暫時擱置F-16V戰鬥機的對台軍售，更有官員憂心為了盡快與中國達成協議，美國的姿態軟化，不過外交部和國防部隨即雙雙否認軍售案「擱置」的說法，表示美方正在審查中。與此同時，美國參議院昨日也提案，呼籲美國對台軍售常態化。

（中央社）《時代雜誌》今天引述3名美方官員說法報導，美國總統川普政府已暫時擱置售台F-16V戰鬥機，直到美中敲定貿易協議為止。部分官員憂心，川普為求貿易協議，對北京姿態可能軟化。

據報導，這些匿名官員昨天透露，川普政府暫擱對台軍售案的決定並未讓台灣方面驚慌失措，台灣官員仍看好，華府將在美中達成貿易協議後完成批准對台軍售，並認為對台灣而言，美中緩和貿易戰開打以來的緊張關係，會比緊張加劇更有利。

美國若要對台軍售，國會也必須同意。根據一名美方官員說法，川普政府尚未徵詢國會同意，而國務院反對最新對台軍售案，並已要求召開跨部會會議，以確定美國能否對台出售台灣期盼取得的M1艾布蘭（Abrams）戰車。

總統蔡英文3月下旬過境夏威夷期間，透過視訊向華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）發表談話，證實台灣已向美提出採購F-16V與M1戰車的要求。

《彭博》3月底報導，川普政府即將答應台灣要求，允許對台出售60多架F-16V。

川普昨天表示，美國政府距離與中方達成貿易協議「相當接近」，並預期美中將在「未來4週甚至更短時間內」達成協議。依照規畫，美中談判團隊達成貿易協議後，川普與中國國家主席習近平將會面並親自簽署，象徵持續約一年的貿易戰告一段落。

多名美方官員指出，美中商談的貿易協議將有助川普政治前途，緩和股市投資人緊張情緒，但不大可能解決美中貿易糾紛的核心問題，包括中國竊取智慧財產權、從事網路間諜活動、傾國之力扶植特定產業。

《時代雜誌》報導指出，白宮原本已默許售台F-16V，卻在美中貿易談判尾聲之際將軍售案暫擱一旁，凸顯在美中關係與美國承諾協助台灣自衛間取得平衡，有多麼複雜困難。

美國有法律義務協助台灣自衛，曾在1990年代售台144架F-16A/B，但近幾屆政府都沒有同意台灣採購新式戰機。報導形容，川普政府為求美中貿易協議而暫擱對台軍售，形同再次向中國低頭。

川普政府與中國商談的貿易協議已引起兩黨國會議員同聲批評。挺台立場鮮明的共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）昨天在推特發文指出，令人滿意的貿易協議須具備「真正的強制執行機制」，「讓我們能在中國做他們能在美國境內做的事」。

外交部、國防部同聲否認：正在審查中

對此消息，外交部回應指出，台美關係緊密友好，美總統川普上任以來，美政府高層已多次公開重申《台灣關係法》，美方並已兩度對台軍售，展現對台灣安全的堅定支持，我政府向美方正式提出採購F-16V戰機的「發價書需求信函（LOR）」後，也持續與美方保持密切協調聯繫。美方正進行相關審查程序，並無擱置情形。

國防部也透過新聞稿回應，指美國基於「台灣關係法」與「對台六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，有關空軍新式戰機採購案，已向美方提出「發價書需求信函」（LOR for LOA)，目前按規劃進行中，進度正常，媒體報導並非事實。

《蘋果日報》報導，民進黨立委王定宇也分析，關於軍售案進度，台美間有專門溝通管道，不需要完全以媒體報導來理解，且美方對台的一貫政策是不會與中方談有關台灣軍售的事情，也不會強迫台灣上談判桌，推估這消息並非對台灣施壓，而是對中國影響較大，可能會讓中方在談判中陷入困惑，考慮是否在貿易談判時多放一些利多。

美國議員再提案，呼籲軍售常態化

《明報》報導，美聯邦參議院繼眾議院後，昨（5）日也提出重新確認對台灣與對執行《台灣關係法》承諾決議案，當中就呼籲美國對台軍售「常態化」。

《中央社》報導，美國聯邦眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）在內的8名參議員1日聯袂提出眾院版「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法承諾」決議案後，參院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）昨天也提出參院版本，並獲得外交委員會主席里契（Jim Risch）、軍事委員會主席殷荷菲（James Inhofe）及參議員梅南德茲（Robert Menendez） (D-NJ)、馬基（Ed Markey）共同連署提案。

決議案除了重申《台灣關係法》與六項保證做為美台關係基石外，也鼓勵美台所有層級官員依《台灣旅行法》互訪，重申美國總統應依法常態性軍售台灣、呼籲美國國務卿支持台灣有意義參與國際組織、探索與台灣擴展與深化雙邊經貿關係機會等。

《三立新聞》報導，美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）則稱，中共軍機近日越過台海中線，與蔡英文政府向美國採購F-16V有關。不過他也表示這並未得到北京方面確認。

中國華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯則表示，台海擦槍走火的可能性正增大，現在中國仍比較克制，如果台灣當局不「改邪歸正」，中國一定會反制，軍機過中線的做法會頻繁出現。

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核稿編輯：楊士範