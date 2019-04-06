台北市擬漲「空屋稅」至3.6%搶救東區，房仲業者和財政部都「態度保留」

台北忠孝東路黃金地段近來店面空置引發「東區沒落」的爭議，日前更傳出，許多房東寧願讓房子空著也不想降價出租。為解決台北市東區沒落及空屋太多問題，台北市政府有意課徵「空屋稅」，無論房屋或店面，只要閒置超過1年，課以比目前非自住的多屋稅率3.6％更高。

不過這涉及中央《房屋稅條例》的法律授權，台北市政府表示目前還在研議規劃中，須先和中央財政部討論。台北市長柯文哲也表示，除了房租問題，接下來也會透過重新規劃和組織在地推動商圈活絡。財政部則表示，台北市現在依照自己的自治條例稅率僅2%，距離天花板2.5%還有上調空間並不需要修法。

（中央社）台北市東區空店增加引熱議，北市府近期研議在《房屋稅徵收自治條例》中開徵「空屋稅」，針對閒置逾1年的房屋、店面，課徵高於3戶以上的3.6%稅率，但仍需與中央討論，才可施行。

北市東區閒置店面近期持續增加，引發外界關注，台北市政府擬在台北市房屋稅徵收自治條例中開徵「空屋稅」。北市府副秘書長陳志銘今天受訪時表示，

北市府討論擬開徵「空屋稅」，是以資源運用的角度出發。他舉例，房子是社會資源，應保障自住者輕稅，持有多戶者高稅，若房子完全不使用則是重稅。

陳志銘表示，台北市房屋稅率包含自住、營業用、非住非營，若以上皆非就屬空屋。市府目前針對空屋稅討論內容，是針對閒置1年以上的房屋，要課徵重稅，其中也包含店面，初步討論稅率應比持有3戶以上的3.6%還高。

陳志銘說，依台北市房屋稅徵收自治條例規定，稅率包含住家用、營業用、非住非營用，未來若課徵空屋稅，應列為第4項。

他指出，因自治條例是依房屋稅條例制定，需經由母法授權，才可能增訂、施行，近期將拜會中央，表達北市府的想法。

他建議，中央訂定房屋稅不應採單一稅制，可改為區域稅率，讓地方政府能自行選擇。

根據台北市房屋稅徵收自治條例規定，房屋稅是依現值課稅，住家用部分，以持有戶數多寡而定，供自住或公益出租人出租使用者為1.2%、2戶以下為每戶2.4%、3戶以上每戶3.6%；非家用包含營業、醫院等，稅率從2%到3%。

此外，北市府為搶救東區閒置空店狀況，另推出「忠孝東區振興計畫」，台北市商業處長高振源表示，近期除與當地里長、店家對談外，台北市長柯文哲也將到場了解商圈狀況。

高振源指出，北市府提出包含加強改善龍門及頂好廣場照明與景觀設施、周邊鄰里劃設綠色人行道鋪面、舉辦公益及市集等活動，並輔導成立商圈組織，盼從輔導業者著手，逐漸提升東區逛街人潮。

房仲業者怎麼看？

對於用空屋稅來解決空屋現況，房仲業者則大多持保留態度，《中央社》報導，台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，關鍵在於「患不均」，供需不平衡，房屋交易價格相對昂貴，租金也相對高，若實施空屋稅，短期內或許能讓一部分空屋釋出，但無法根本解決供需不平衡使得房價過高的問題，空屋稅能否有效消弭租金過高的狀況，也有待觀察。

住商機構不動產企劃研究室經理徐佳馨接受中央社記者採訪表示，現在即使空屋閒置、房東也消極出租的狀況，主要是因為房屋稅壓力不大，房東原先持有房屋的造價成本低，課稅標準也低。

徐佳馨表示，如何讓商圈營業活絡才是關鍵，收稅是否能直接帶動商圈營業活動，有待觀察。她建議政府可用輔導和鼓勵的方式，凝聚商圈、協助商圈成立自治委員會，掌握消費族群目的性消費的新型態，打造商圈經營的新時尚和新亮點。

《聯合報》報導，吉家網不動產董事長李同榮則說，北市府認為空屋重稅就能將空屋移轉至租賃市場，但課空屋稅只會逼空屋流入銷售市場，不可能流入租賃市場，因持有者動機不同丶持有者大多為中大坪數空間，也與市主要需求不同，對避免租金上揚恐怕無濟於事。

柯文哲：除了抑制高房租，也要活化商圈

柯文哲今（6）日下午則在臉書上指出，根據他實地走訪考察東區，他認為東區的問題背後有相當多的因素，但大致上可以分「金流」與「店租」。

柯文哲認為，高房租與高店租是台北新創產業重要障礙，新創事業一有成績，往往就被提高的房租吃光，這個問題遏殺了新創事業發展的動能。然而，目前台灣超過三個月沒人使用的房屋超過80萬戶，顯然空屋的持有成本太低，如何改進，這也需要中央的立法支持。



從金流層面來看，過去4年台北市的總金流沒有改變，在西區、大稻埕、信義計畫區明顯成長的情況下，相對的東區就下降了。再加上電商興起，實體店面也需要改變營運模式。接下來台北市政府除了想辦法抑制高房租外，也會改造人行空間，並協助東區組織可以推動整合行銷的協會，持續發展商圈特色。



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核稿編輯：楊士範