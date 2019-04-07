古今中外，濫稅的執政者都要面對下台的命運

文：蔣添立（研究員）

根據法務部資料，全國有1021萬件因為欠稅或欠費，將被執行官以凍結銀行帳戶、查封財產、拍賣財產、每個月扣三分之一薪水、限制出境或管收入監等手段，強制人民交出錢來。

若以全台灣2350萬人口，不論年紀大小來計算，幾乎等於每兩人就有一人，將會遭到「國家認證的討債集團」法務部行政執行署來取走你的錢。知名歌仔戲團因演出少無錢繳汽車燃料稅，政府不思如何幫助傳統文化生存，反將戲服賤價拍賣抵稅，這種輕易摧毀文化的惡行，實不勝枚舉。

深思啊深思，這種強制手段著實重傷了政府與人民之間的感情。政府為何不先了解，是否人民因為失業或龐大醫療支出，一時沒錢繳？或因為稅務員開錯稅單，人民正在申訴釐清中？還是因為人民連飯都沒得吃了，沒有多餘錢可以繳房地、遺產、燃料等稅或勞健保費？這樣強取民財，合於良心與天理嗎？

執政者要知道，稅制是國家興衰的關鍵

最經典的例子是古埃及，他們因為優良稅制而繁榮三千年。法老規定稅官必須「慈悲為懷」：如果貧困的農民繳不出稅金，就減三分之二的稅額；如果想盡辦法仍繳不出稅金，就不再追討。甚至規定：「若稅務官向人民超收稅金，便要割掉鼻子，並流放至阿拉伯。」但直到人心腐敗，徒法無以自行，濫稅後終至亡國。

慈悲納稅人與嚴懲貪婪稅官，是台灣目前亟待推動的轉型正義，一個真正屬於人民生存權、而非政黨恩怨的轉型正義。

路易十四時代的一系列稅務政策，若去除時代因素，像極台灣，當時的政府仍不停侵略和炫富，連年超支，剛好成為稅官濫稅的藉口，稅款卻大多中飽私囊，致國債暴增，沈重的債務完全由平民負擔，免稅的「教會＋官員＋貴族」的財產卻愈來愈多。

「政府連年超支，剛好成為稅官濫稅的藉口」，這句話似乎合理解釋了台灣欠稅欠費強制執行的歷史背景。其他的描述，也神似台灣現況。

在台灣，不論政黨如何輪替，執政者不僅持續凱子外交，且持續藉著各種建設計劃，透過撈子經濟，中飽私囊或利益分贓，導致國債年年創新高，若加上潛藏債務，至今超過24兆。尤其政府每年提撥近2億元獎金犒賞稅官及行政執行官，創造出「即使經濟衰退 稅收仍可超徵」的世界奇蹟。

以台灣稅收結構來看，所得稅占48%，幾乎是國家稅收的一半。其中企業（營所稅）跟個人（綜所稅）的比率約1：1，若對照香港健康財政，其企業（利得稅）跟個人（薪俸稅）之比是3：1。顯見台灣沉重的稅負，幾乎是壓在平民身上。

據說台灣的財稅高官稅收分紅，平均而言，財政部長每年1千萬，國稅局長每年1百萬，而且這些獎金不用課稅。之後轉任金融高層，薪水也嚇人。期交所董事長年薪超過800萬元，證交所董總年薪超過1000萬元，不僅比行政院長440萬元高出許多，也比部會首長260萬元還高。

這些現象跟當時法國沒有差太多，台灣執政者千萬不可掉以輕心！

惡意操弄稅制的領導人，最後終得落得下台的命運

法國國王長期濫稅，路易十六終於被憤怒民眾送上斷頭台。因為當時的法國國王並沒有絕對權力，也沒有驚人的財富，反倒是債台高築。國王被商人與其他貴族欺壓，只好向民眾課稅來還錢，由於重稅引起民眾不滿而爆發革命，路易十六最後在自己設計的斷頭台被處死。

史料記載，這台被稱為「國家剃刀」的斷頭台主框架由紅漆木製成，刀片與地面底槽的落差2.25米，下落速度約每秒7米，砍掉一個人的腦袋只需0.02秒。在最繁忙的時候，它一天處死30-60人，據說31名司稅官只用了35分鐘。

向底層人民課重稅的，還包括英國首相柴契爾夫人強推人頭稅，因民怨沸騰而下台。

這位英國鐵娘子在第三任首相後期，為了縮減財政赤字，又不想得罪來自企業界和富裕階層的支持者，遂捨棄以「財產」為基礎的地方稅，改為以「人」為單位徵收的社區收費，即「人頭稅」。她想藉此迫使地方政府減少公共開支，但卻未強迫其降低總稅收水準，反衍生成加重低收入者的負擔。尤其一些地方議會在新措施推出後，更制定遠高於預計水平的新稅率，等於狠狠地偷襲窮人與中產階級。

1990年英格蘭和威爾斯實行「人頭稅」的前一天，倫敦出現20萬人的大型抗稅遊行示威，事後更有數百萬人以各種名目拒絕繳稅。反對者聚在一處，反抗地方長官、中斷法院審理人頭稅欠稅人的案件，但是柴契爾夫人強硬地拒絕讓步，使她的支持度急速下跌而被迫下台。

台灣稅制不公平不透明，早就被美國及歐洲商會嚴重警告，稅務員在每年1.3億元稅務獎勵金的誘惑下開出補稅單，真能代表人民欠稅嗎？在司法沒有判定前，就遭國家強制執行而失去財產，人民不會暴動嗎？當對岸放話2020年要武力統一台灣，台灣不會因內亂而壯大敵人嗎？

建請台灣各總統候選人，多了解稅制與國力的關係。在台灣即將觸及1021萬件強制執行的民怨地雷前，謙虛面對濫稅傷及無辜百姓、也讓經濟傷筋斷骨的事實，及時提出真正的稅制改革，定能挽救經濟並解救人民之苦。否則，人民怒火必將燒向總統寶座。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航