不只是「言論自由」：鄭南榕自焚的政治意義，在於瓦解台灣的失敗主義

文：柯汎禧（中山大學政治所博士生）

政治現實的變動與矛盾往往瞬息萬變，做為一個政治工作者的鄭南榕－他在特定時空下對中國所做出的政治判斷，大多都難以再適用於今日的政治現實；但如果從台灣百年史的角度出發，我們都與鄭南榕面臨著一致的歷史結構。因此，就在這個當下，所有正力圖抵抗帝國的台灣人，全部都與鄭南榕的言語、鄭南榕的行動有著公開的協定。

自焚的展演－瓦解失敗主義的政治文化

根據一般的解釋，鄭南榕自焚的動機，常常被理解成是為了爭取言論自由，而這也是蔡英文政府把4月7日訂為「言論自由日」的主要理據。但如果我們進一步探究鄭南榕的言行，那麼一定能夠發現，鄭南榕自焚的動機，絕對比爭取「抽象的言論自由」還要來的有現實感，從而也會令人對鄭南榕的死亡感到更加地扼腕。

自從1986年前後擔任《自由時代周刊》的負責人開始，鄭南榕不斷面對到的社會氛圍，就是台灣人的自我唱衰與失敗主義。具體而言，政治上的失敗主義，即展現為對國民黨政權的聽天由命；而政治上的自我唱衰，甚至讓部分的台灣人，甘願成為獨裁政權的在地協力者。

台灣年輕人都是生長於解嚴後的世代，但在今日，我們依舊能夠想像這種不正常的社會行為，因為這仍然是台灣現今的政治語言。因為，即便是到今天，老一輩台灣人避談公共事務的心態，常常引發「檢討受害者」的畸形心理；而且，諸如：「誰叫你要談政治」、「誰叫你要反抗」經常還是台灣的主流論述。

鄭南榕紀念館。Photo Credit：Kenzo

鄭南榕就是在這種失敗主義的政治情境下，形塑出、或者說，更加深他企圖以激烈的自焚手段，加以改變失敗主義的念頭。

1986年之交，也就是施明德在監獄中發起長達四年七個月的絕食期間，鄭南榕在雜誌上寫道：

本刊上期已刊載施明德先生的絕食聲明……但讓我們難過的是，我們認為台灣人民對他的生死同樣無動於衷，無論是先輩的壯懷，或是五年前的美麗島事件，對健忘的台灣人民而言，都是太遙遠，太模糊了......殷海光說：「從精神分析的角度來看，台灣政權的人格成分是虐待狂和被虐待狂性格的結合。同時蘊含了強烈的權威人格和臣妾人格成分」這樣乖戾的政權，施明德先生的一條命，決不能撼動他們的心神。

在這段論述裡，鄭南榕除了以「權威人格」和「臣妾人格」指涉國民黨政權，更指涉了慣於威權統治的台灣民眾，有許多人皆成為了政治冷漠者、或者是背叛民主運動的撂耙仔。

對台灣政治文化的攻擊，並非只是為了吸引讀者所策略性運用的政治修辭，事實上，鄭南榕是迫切地感受到失敗主義的歷史結構，這一點，從在私下的訪談，就能得到鄭南榕更真實的反應。例如在〈鄭南榕出獄訪問記〉裡，他曾與曾心儀討論到李敖常批評台灣人的自我唱衰：

李敖在這裡批評、批評、批評，就是他喜歡這個地方的人，就是希望這邊的人他媽的比較有格調一點！

除了對失敗主義的反感，甚至在1987、1988年之交，鄭南榕就曾在私底下就與葉菊蘭表達，似乎只能透過自焚的手段才能裂解台灣人的扭曲心理：

鄭南榕說，台灣人處在一個當奴隸的環境，自己都不知道。他突然說一句話：「我實在很想，有一天就到總統府前面，淋一桶汽油在身上，一把火把自己燒了，看看台灣人是不是能夠不這麼麻痺。」

雖然鄭南榕是因為刊登《臺灣共和國憲法草案》，並為了拒絕侯友宜的拘提而選擇自焚，但事實上，《臺灣共和國憲法草案》事件，可能只是一個讓鄭南榕決意以身殉道的導火線。而且，鄭南榕似乎也刻意地把自焚的展演對象，設定為台灣固有的政治文化。

Photo Credit: 中岑 范姜 @ Flickr CC By SA 2.0

在與盧修一的最後談話中，他與盧修一說道：「我相信我抗拒國民黨這種強制拘提，我死了，不會祇是犧牲，後面的影響、意義會非常重大」，也就是說，試圖爭取刊登《臺灣共和國憲法草案》的「言論自由」，當然能做為自焚的一種解釋；但相較於言論自由，裂解台灣人自願為奴的心態、解構台灣人的失敗主義心理，恐怕才是鄭南榕選擇自焚的深層動機。

就此而論，言論自由日的意義，從來都不應該只有抽象的言論自由，它同時包含了鄭南榕對台灣人一百年來經歷殖民、威權統治的嚴厲控訴；但也包含了台灣人將能夠行動起來，並從「賤民意識」掙脫而出的期待。

重構4月7日的政治意義

鄭南榕的自焚已經過了30年，在這30年內，台灣人看到了自身蓬勃上升的公民意識，但同時也能體驗－鄭南榕用生命的犧牲所反抗過的失敗主義。

近日，藉由傳媒、網媒的滲透，中國主動對台灣發起了綿密且細緻的資訊戰，這種外在結構的轉變，導致台灣人的自我唱衰越益嚴重。無論是在「反制東奧正名」「習近平的〈告台灣同胞書〉」「賴士葆的掃帚論」「共機越中線」的事件中，我們一定能夠發現某些台灣人，總是習於把責難的矛頭指向自身的政府與同胞，除此之外，更有人為了自身的蠅頭小利，甘願成為中國在地買辦或者傳聲筒，進而裂解台灣人對民主社會的信心。

在這個民主社會面臨危難的時刻，如果說紀念鄭南榕還有什麼意義，那就是鄭南榕用生命告訴了台灣人，台灣人不是日本長官所認為的：「愛錢、怕死、愛面子」；也不是國民黨政府所說：「奴隸性重，雜種的下等民族」；更不是習近平用資本就能加以買斷的賤民。在4月7日這一天，所有正在集結以反抗島內失敗主義、反抗中國帝國的台灣人，全部都與鄭南榕的言語、鄭南榕的行動有著公開的協定。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航