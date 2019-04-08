「台灣經濟很差所以去中國顧肚子」，這樣的主張有什麼問題？

文：Issue Republic 議題共和國

無意中看到這篇〈陳明通主委，看過遊民撿食物嗎？〉開頭就以「社工」自詡談論此事，便拜讀了一下。內文大概四個重點：

一、台灣低收入戶人口數31萬多人，經濟很差。

二、房價居高不下，經濟很差。

三、工作收入平平，經濟很差。

四、物價不斷上漲，經濟很差。

然後推導出一個結論就是「台灣經濟很差，去中國拚經濟有什麼不對，你陳明通就是不知人間疾苦，所以才會說顧肚子失主權禽獸不如的話。」

好吧，我都還不想談為什麼拼經濟要跑去「中共中央對台小組成員」的「中聯辦」跟「國台辦」報到，做這種可疑的事情呢！

既然要談經濟，那就來談談以上四點經濟主張到底有沒有問題，畢竟有人的名言是「經濟100分，政治0分」呢。

一、台灣低收入人口數31萬多人的真相

作者所引述的主計處資料並沒有錯，但是經過查證「歷年數據」，從2008-2009年（也就是民國97年）開始一路到2015年的民國104年為止，低收人口數根本從25萬暴增到35萬前後，10年間暴增10萬低收入人口數，一方面除了一個原因是北高兩市的「最低生活標準線」上調導致人口上升之外，另一方面，難道不是馬政府傾中經濟政策失靈的結果嗎？

別說護航，在105年到108年之間，蔡政府開始與馬政府交接，到正式執政的三年期間，同樣也調高的最低生活標準線，低收入人口數卻從35萬下降到31萬 。

這其實是現在政府執政期間脫貧政策奏效的有力證據，為何避開這個不談，而單單只挑了107年的數字出來談？絕對數字從來就無法呈現趨勢以及相對數據比較的事實。

二、房價居高不下，經濟很差？

這還是中國因素。其實早在2002年扁政府時期就有開放中資來台買房，但當時限制很多，最主要的有一點是「中資進入購置房地產禁止貸款」、「中國人在台停留不得超過一個月。」

光是這兩點，就已經讓中資要進入覺得成本過高，進而控制了炒房的態勢。

然後呢？到了2009年馬英九政府時期，說要拚經濟，以為錢有進來就是拼經濟，開放「中資來台購置房地產開放貸款到5成上限，然後中國人來台開放滯留4個月。」

這有什麼影響已經不想說了，可以直接去查各項房地產的調查研究資料，台灣的房價就是從那一年開始，雙北每坪房價平均光是一年就漲了12萬。

三、工作收入平平，經濟不好？

說到這個就必須談到2009年起的22K企業補助政策。

那時候的說法是「為了保障年輕人可以30K起薪，政府補助企業22K，剩下的8K，讓企業自己出錢。」結果企業就很聰明的只拿22K的補助，給年輕人當底薪，剩下的8K、10K要我企業出？怎麼可能？當然能省就省。

後來年輕人就過了一段很長的時間只領22K。然後同步宣傳ECFA跟中國有多繁榮......導致於台灣人才就許多流失，甚至一些基礎產業外移，然後技術被偷走。

然後現在執政黨努力的調高基本工資，並且制定了40K以下薪資不得面議的政策，挽救當年的局勢，這難道不是政府在真正的在拼經濟嗎？

四、物價不斷上漲

真正導致民眾「感受到」物價不斷上漲的原因，是實質購買力不足，或者是薪資未漲......否則通貨膨脹是一個經濟體很正面的狀況，假如沒有通貨膨脹，甚至會被解讀為經濟衰退。

然後薪資為何成長的那麼緩慢？不也是前述的那個原因嗎。

五、小結：陳明通指的到底是？

韓國瑜市長前往中國拚經濟，依照前述，基本上開放中資或是在貨物以及服務類型的交易上「無限制的」依賴中國市場，都是在經濟戰略上犯了極大錯誤，過去的台灣經濟已經被出賣以及耽誤了，現在作為一個陸委會主委出來阻止，是為了救經濟而不是耽誤經濟，錯誤在哪？

第二、陳明通主委的原話是「顧肚子而忽略主權那是禽獸不如」，韓國瑜前往中國如果是拚經濟也就罷了，但是特別拜見「國台辦」以及「中聯辦」這種對台戰略機構的用意是什麼？

為了防止台灣人再次遭到經濟打擊，顧及全體的利益，敬告韓國瑜市長不要做出犧牲高雄人民利益的事情，這才是這件事真正的全貌。

結語

當社工開始看數據講理性，並且搭配感性的悲天憫人很好。想要經濟變好也很好。可是如果數據只看一半，更忽略到全世界都警戒的「中國因素」，真的是有點可惜。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航