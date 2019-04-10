「國民老爸」林良與女兒林瑋：不忘愛與寬容，人人都能成為溫暖彼此的小太陽

文：佐渡守

童年經歷過替電視「拉上小門兒，套上小布套，大同寶寶擺好」的人，十有八九都風靡過筆名子敏的林良，將之當成心中夢想的「國民老爸」；而林良膾炙人口的經典著作《小太陽》中，露臉場次最多、被老爸形容成「寂寞的球」的小電視人瑋瑋，也曾是讀者最熟悉的「國民小孩」。

時光荏苒，從1972年《小太陽》初版至今，將近半個世紀過去了，林良已晉升為大家的「國民爺爺」，書中童言童語引人發噱的林瑋也告別〈霸道的兩歲〉，和當年捧讀的學子一樣長大、孵育出自己的小小太陽。

Photo Credit: 林瑋提供 《小太陽》歷年各版本

去年林良爺爺以96歲高齡拿下2018 Openbook最佳童書，堪稱台灣有史以來最年長的得獎作家。在小女兒林瑋的陪同下，林良親自出席頒獎典禮領獎，現場所有與會人士熱烈激動的掌聲久久不歇。除了欣喜並敬佩老作家創作不倦之外，我們同時也關切，當年書中的白色狐狸狗「斯諾」眼中，「全世界最忙碌」的小太陽之家，如今近況如何呢？請看以下Openbook的專訪。

書上的點點滴滴，是基於愛的無限寬容

「我每次都覺得，明明讀者只花20分鐘就看完的薄薄幾張紙，為何我每天都搞到這麼忙？」離開辦公室匆匆趕來受訪的林瑋，坐定後歉然說道。現任《國語日報》主編、克紹箕裘的林瑋，跟爸爸當年一樣，經常要忙到將工作帶回家。不僅如此，她竟然還有時間每天至少抽空兩次，回娘家關照爸媽。

與林瑋「真人」初見，不免要將長久以來活躍在書中，永遠兩歲的調皮瑋瑋，硬生生update成眼前這位笑容和煦、舉止端莊的大人林瑋才行。

Photo Credit: 林瑋提供

「妳就是《小太陽》裡的瑋瑋嗎？」林瑋說，從小到大確實碰過無數次這種「我撞見童星了！」似的問候，但她並不感到困擾，反而覺得爸爸在她毫無記憶的幼兒成長階段，留下這樣鉅細靡遺的陪伴紀錄，是很珍貴、也是文壇極少見的事。

過去那個年代，父親的角色沒有這麼柔軟，寫家庭故事不被視為「一個男人該做的事」。回頭看60、70年代的台灣文學，即便女作家書寫家庭的日常，都仍被當成柴米油鹽流水帳，由爸爸來寫兒女瑣事，在台灣文壇更是極為稀有。林良長期博覽群籍，腦子裡想得深，下筆卻淺而有味、具豐富的文學性。《小太陽》不僅在當時即市井傳頌，如今亦證實了它是既雋永又長銷的經典。

許多人讀《小太陽》會投射自己的成長經驗，而林瑋則是與童年的記憶相互對照。她說：「我是長大了才看《小太陽》，我跟讀者一樣覺得有趣。例如我只記得他們把我丟在家裡，三個人就出門搭火車去玩了。我抱著我的塑膠鴨，站在門口很傷心：『你們怎麼都不要我了呢？』看了書才知道，他們出門做了哪些事。」她還說自己最喜歡的是〈小電視人〉，裡頭像貓一樣擋住螢幕想博取大人注意，完全就是她幼時的個性，她還記得那時的光景。

林良曾自言：「因為工作太忙，少有機會跟孩子坐下來好好談話，所以夜深人靜寫《小太陽》，是一個男人『坐在自己家裡想家』、是為人父親對孩子的內疚。」而林瑋，則從書上的點點滴滴，發現爸爸對自己的無限寬容——「這些都是爸爸當年留在我這裡的『存款』，我覺得這也是他如今可以『兌現』這麼好的照顧的原因。我覺得現在是我這輩子最了解我爸媽的時候，我變得好像林良的祕書。」林瑋笑說。

人一落座，輕易不再離席

林良在92歲時，曾昏倒住院，醫師診斷後發現，他可能之前就曾中風過，但由於他強迫自己寫稿，這樣的毅力竟讓他神奇復原。可是這次昏倒，醫院顧慮他年事太高，因此斷斷續續折騰了兩三個月才出院。

Photo Credit: 林瑋提供 重閱讀的林良，即使在病床上，林瑋訂的雜誌他仍是第一個讀者。照片裡的文章標題也頗呼應他寫作的人生觀。

父親病後，林瑋開始插手負擔父母家的生活規劃。林良剛出院的那半年，林瑋很憂鬱，她焦慮到甚至想考人力仲介乙級證照、自己引進看護，因為據說爸爸對外籍看護好一點，媽媽還會吃醋。

「後來我體悟到，我必須求援，除了看護，還要請一些『臨時的孫子』來幫忙。例如歡迎義工的陪伴；有空就去衛生所、區公所，趕快補充相關知識；還有請職能治療師每月來檢視他所有的復健項目。」

林良在病倒前，每周文章需見報8次，稿壓很重。即便之後減少了，但他仍抱怨復健運動及人來人往的關心，占去他太多讀書寫稿的時間。後來林瑋像記錄幼兒園生活動態一樣，詳實寫下他幾點幾分吃飯、洗澡、看書、睡覺等，統整出一份彩色的時間表後，便宣佈「白色時段是林爺爺寫稿時間，謝絕一切打擾」，老作家才感覺踏實。

林良在〈肥胖季節〉裡自述：「人一落座，輕易不再離席。」在那個自足的世界（書桌）前，他數十年如一日地維持每天的寫作習慣，從不間斷、十分驚人。林瑋說：「有次他笑稱，年輕時如果有人建議要簽他6000首童詩，他會覺得瘋了，這種事肯定不敢簽。可是持續地做，現在竟也已經做出當年自己都不敢相信的、早已超過6000首的成績。」

不過成績從來不是林良在意的事，而是寫作令他快樂。他曾說，不寫作感覺就像荒廢了光陰。「輕易不再離席」的寫作，印證在他所執筆的國語日報「看圖說話」這個恐怕是台灣最長壽的專欄上。自1950年開始，他便與不同的插畫家合作，並經常把他對孩童的教養與期許，放進琅琅上口的文字裡。專欄後來集結成冊，在其中一集《樹葉船》中，收錄了林瑋的31幅插畫。

Photo Credit: 林瑋提供 林良於《樹葉船》扉頁寫給林瑋的話（插圖少算了一張XD）

Photo Credit: 林瑋提供 「看圖說話」專欄集結的《樹葉船》書中，收錄了林瑋繪製的31幅插畫

對待動物像對待孩子一樣溫柔寬容

林良自25歲編輯《國語日報》兒童副刊以來，接到小朋友的投稿，就習慣幫孩子們畫插圖。現有大批的手稿與插畫在國家圖書館典藏，2017年還曾展出《動物的世界：林良先生手稿插畫展》。林瑋繼承了這項才華，也喜歡畫畫。

林瑋說，爸爸92歲病倒前，她曾邀一家三代（包括家裡的狗）到相館拍全家福，後來被爸爸寫成文章。林良住進重症病房時，一夜間他病床左右兩邊的病人都「走了」，她多麼恐懼〈全家福〉一文成為父親的絕響。

Photo Credit: 林瑋提供 林良為〈全家福〉一文親自繪製的插畫

後來從某篇文章中，她看到「今天比明天年輕」這句良言。她說：「92歲那年的林良很老了，但今天96歲的林良又比當時更老了。所以換句話說，92歲相對年輕，只是我們常常忽略了，無論年齡，如何讓『年輕的今天』活得更積極才是重點。」

為了珍惜爸爸身邊每一個緣份，林良出院後，林瑋開始每年在10月10號爸爸生日前，將他的手繪插畫製成年度小禮物，讓他送給前來祝壽的朋友。「第一年我做了杯墊跟鏡子，第二年是鑰匙圈，2018年做了狗年的環保提袋，上面是他自己寫的字。」

Photo Credit: 林瑋提供 林瑋自爸爸出院後就每年幫他做年度小禮物，雞年畫雞、狗年畫狗，送給祝他生日快樂的朋友。（左排為林良繪，右排林瑋繪）

林良畫過很多動物，也出版各種以動物為題材的書。最具代表性的是《小方舟》，序裡提到：孩子要知道生命是什麼，必須靠動物，這是一件很莊嚴的事情。動物天生是小孩的好朋友，沒有寵物的童年像沙漠。

而《我是一隻狐狸狗》則是林良唯一一本10萬字的小說，他花了半年時間把自己當成一隻狗，以第一人稱揣摩狗的想法，在台灣過去那個年代，這種做法幾乎是沒有的。當時在報上連載時，同事每天一早進辦公室就搶當第一號讀者：「你稿子先給我，我想知道那隻狗今天怎麼了。」

林瑋說：「爸爸對待動物很像對小孩。以前家裡養兩隻金魚，他發現一隻愛跳水、一隻愛繞圈，就寫成《金魚一號、金魚二號》，都是將動物觀察加以擬人化，變成童話。」此外，她也坦言，爸爸對動物完全是「因為瑋瑋喜歡」才愛屋及烏。最高紀錄，他甚至幫瑋瑋養了一百多隻的蠶，他對小孩最大的寬容就展現於此。

類似的場景後來也出現在長大後的林瑋家。現已唸大三與研一的兒子和女兒，小學放暑假時養在學校的竹節蟲乏人照顧，所以帶回家。林瑋每天必須替孩子採芭樂葉餵蟲吃，結果竹節蟲從一隻變成一百多隻。

Photo Credit: 林瑋提供 公視「文學Face & Book」節目找來狗演員飾演斯諾，與林良合拍《我是一隻狐狸狗》，短短兩分鐘，拍了5小時。這隻狗狗上過狗學校，願意被摸頭，但林爺爺摸完頭接著想摸下巴，狗狗就很有個性地扭頭走掉了。

Photo Credit: 林瑋提供 林瑋為公視「文學Face & Book」畫的斯諾與瑋瑋。她說：「我發現人隱藏的意識很可怕。我畫了好幾次，都先把狗畫完再畫自己，且怎麼畫狗都比我大。我後來想起，小時候我很敬畏牠（斯諾），牠是大人上班上學時，陪伴我的玩伴。」

承繼與轉化，從被記錄者到書寫者

林瑋說：「我對孩子的教養，跟我有一對什麼樣的父母以及《國語日報》的工作都有關係。在我小孩兩歲的時候，我突然發現『天啊，我真的好會當媽媽。』難纏的小傢伙就像小動物一樣，對照後發現，自己以前吸收了很多知識，很強的楷模就在眼前。我看我爸的書時，覺得自己小時候怎麼這麼壞？很多父母對孩子不見得這麼包容，他不使出父親威嚴、也無需兇人，就讓我學到怎樣去當一個好媽媽。」

如同瑋瑋小時候古靈精怪，林瑋說她兒子爆笑的事情也超多。例如有次老師氣急敗壞，要林瑋立刻到學校，因為他說老師是「紫色高麗菜」；又如有老師誤認為他有反社會人格、也遇過他把老師氣到退休。

這些事迹，林瑋都陪兒子一一走過。她說：「我孩子國中時說他成績不好，想當木工，我就陪他報名木工班，每週日五點多起床，六點多搭車到三峽，一直做到下午六、七點。我們從砂輪車邊、打磨鑽孔，做了桌子、椅子、衣櫃，一起探索職能生涯。」

後來他們還一起參加自行車競技車隊，也當場看到人家出意外，意表難度確實有點高。「我本來以前是不運動的，陪他做的事還包括鐵人賽，直到現在，他們不跑了，我還繼續跑。」

林瑋將這些過程轉化成小說《小魚的成長練習曲》、《小鐵人向前衝》，將兒子在學校受挫又很想展現自我的追尋過程，化為青少年的成長故事。「除了做木工、騎自行車、參加比賽，他還自己接馬達與水管，在後院架設『魚菜共生』。到了國三，人家在準備考試，他卻想去工作、當便利商店店員。這些經歷讓他從一個不太會跟同學應對的孩子，成為身上有很多有趣故事、生活見聞也很開闊的人，因此交了非常多朋友。」

在林良將近300部作品面前，林瑋雖然從沒想過要往文壇發展，但創作加上翻譯也已出版二十多本書。林良在《現代爸爸》裡提到，每個人有兩次童年，一次是自己的，一次陪孩子一起過。他以書信的方式寫大女兒林櫻，出版《爸爸的十六封信》；後來加入第三次童年，出版《林良爺爺的30封信》，寫給林瑋的女兒彤彤。

而林瑋也從一個幼時的被記錄者，寫回爸爸身上。她說：「我主動跟他提書寫計畫，也花了半年時間採訪。當爸爸年紀很大，不曉得還能陪我們多久，我就想知道從他的角度，他比較希望我去認識他哪部分的生活。」

Photo Credit: 林瑋提供 林良於《永遠的小太陽：林良》扉頁留給女兒林瑋的話

《永遠的小太陽：林良》初稿有12萬字，後來刪成5萬字，包括他的童年、逃難的生活、如何來到台灣等等，也包括林瑋從未謀面過的爺爺奶奶。林瑋提到父親童年唯一的一次頑皮：小時候林良曾因為想看看火車頭燈，就跑到鐵軌中央，迎向疾駛的火車。「看到亮晃晃的燈光他好滿足，可是卻把我奶奶嚇到癱坐在地，奶奶後來朝他肩膀打了既慶幸又責備的一記，這是難得比較重的一次責罰。奶奶的心情他接收到了，從此他就再也不敢頑皮了。」

被問及父女倆寫作的靈感。林瑋表示：「他說工作之前心要靜。每個人心靜的方法不同，以前他可能是泡杯咖啡、加很多糖，用小湯匙慢慢攪一百下。而我自己的話，若是白天我就先去頂樓弄我的花草，晚上則是把家裡的地全部拖一遍。」顯示為一兼二顧、十分有建設性的寫作儀式。

成為溫暖彼此的小太陽

Photo Credit: 林瑋提供 林瑋小學四年級時幫爸爸拍的照片，那時相機很貴重，要自己對焦、調光圈。林瑋說：「剛開始我去碰相機，媽媽很緊張，要感謝爸爸讓我拿，我才得以拍下這張。」照片後來也成為《永遠的小太陽：林良》封面插畫。

從小受父親閱讀與寫作的薰陶，林瑋後來也將這份終身的寶藏，奉獻給家扶中心的孩子們。除了用《林良爺爺的700字故事》吸引他們上課不遲到，她還發揮小太陽之超級愛手作的本事，將寫作課變得有聲有色。例如蛋糕作文課，會帶孩子們一人做一個杯子蛋糕，再讓他們寫心得；或是蝶豆花作文課，用蝶豆花泡茶，再讓他們畫蝶豆花、寫喝蝶豆花茶的感想。林瑋還會幫他們做成影片，希望讓孩子看到自己很認真的那一面。

她說：「現在的孩子腦袋就像電視新聞畫面一樣，有很多小視窗，他們在多重閱讀裡成長，所以導引的時候，就必須給予不同的任務、不同的選擇。我發現激發他們自我選擇之後，都會寫得比較好。」

小太陽之家的第三代，覺得外公寫的《我是一隻狐狸狗》很好玩，所以要求他們的童年也必須要有一隻狗；至於未來會不會像外公與媽媽一樣創作？林瑋表示女兒也喜歡書寫與畫畫，雖然還沒有作品發表，但已經會幫人家編書。

「只要真誠與用心的生活，小孩想做什麼，就盡量讓他自由發揮，不論什麼世代、什麼差異，只要用欣賞的眼光去看待他就好。再有克服不了的時候，我就去婦幼醫院兒童心智科掛號。」

掛號？林瑋異於尋常父母的邏輯是：「例如小孩吵架、例如我先生堅持小孩洗澡一定要洗頭，我都全家帶去（兒童心智科），一起聽聽專家怎麼說。一個人講15分鐘、兩個人加起來半小時，這件事就解決了。我不是鼓勵大家看醫生，而是我覺得專家言實在太有效了，我家從此沒有這些問題。有困難不要不敢講，這跟求助各種專家，都是同樣的道理。」

原來，不管什麼家庭，都有各式各樣的課題。然而，從出版幾近半世紀的《小太陽》，乃至林良一家平凡不過的日常，都在在讓我們感受到——只要不忘愛與寬容，人人都可以散發充滿生命能量的光芒，成為溫暖彼此的小太陽。

本文經Openbook閱讀誌授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航