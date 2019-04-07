客運停車場漏油「土壤污染」超標4倍，立委質疑：出事超過1個月才檢測

2019年1月，台北市內湖區東南客運停車場內的加油管線故障，露出的柴油沿著水溝流到基隆河，造成基隆河污染，環保局當時雖然依法開罰，但直到2月經過立法委員黃國昌要求，才對土壤及地下水也進行採樣，黃國昌今（7）日在臉書貼出採樣結果，東南加油站的漏油事件，造成土壤污染超標4倍。

東南客運內湖停車場漏油，土壤污染超標4倍

立法委員黃國昌今（7）日在臉書公布行政院環保署的函文，上頭寫到，東南客運漏油事件，土壤及地下水污染採樣結果，地下水污染雖然沒有超過官制標準，但土壤的污染超標4倍以上（採樣結果該地區「土壤總石油碳氫化合物」為4300mg/kg；但依法不可以超過1000mg/kg），必須公告為「污染控制場址」。

黃國昌的貼寫道，2月20日他會同專家前往東南客運加油站現勘，當場要求環保署命北市環保局依法履行職責、採樣調查，並質疑北市在1月發現污染後，只依《水污染防治法》輕罰，沒有依《土壤及地下水污染整治法》履行本應進行的土壤污染檢測。

東南客運1月就被開罰，2月還繼續漏油

綜合《公視》和《蘋果日報》報導，這起污染事件起源於1月11日，有民眾經過台北市內湖區民權大橋附近的河濱公園，發現基隆河面上漂浮油污且傳出異味，向北市陳情。台北市環保局查出油污來自內湖區的東南客運的停車場，客運停車場的加油機管線老舊漏油，柴油漏到路旁側溝，進入箱涵，再透過附近的新民權抽水站而排入基隆河。當時，《聯合報》訪問東南客運員工，員工表示，加油機平時在人員加油時就會稍微滴落一些柴油，但前兩天疑似滲漏量較多，有員工直接拿水管沖刷地板殘油，才造成油汙流至雨水側溝。

台北市環保局查出來源是東南客運後，要求東南客運阻卻滲漏，並《水污染防治法》開罰3萬元，當時清潔隊人員協助清理，也被收取代償清理費用9萬6000多元，業者最後更換管線。此外，為了避免基隆河污染擴大，當時環保局也在新民權抽水站排水渠道佈設吸油棉索。

《公視》報導，黃國昌認為，地下水體和土壤也可能遭汙染，環保局卻沒有執行檢測。2月20日，黃國昌和專家前往現場勘驗，發現停車場的水溝內還有油汙，認為東南客運未確實履行清除義務。台北市環保局水質科長陳浩一21日進行複查時也表示，可能是地面上還殘留油漬又流到側溝，當時對東南客運依《廢棄物清理法》開罰。

不過，黃國昌也確認台北市環保局未依《土壤及地下水污染整治法》第12條的規定，調查漏油對土壤與地下水汙染的情形，因此發函要求北市環保局依法行政。環保局2月23日進行採樣，3月完成檢測報告，結果土壤污染超標4倍。

客運站漏油不是第一次，大都會客運土壤污染要花2年改善

這次採樣結果顯示，東南客運的漏油污染，造成「土壤總石油碳氫化合物」超標4倍，但這究竟有多嚴重？《中國時報》報導，2016年，北市環保署曾針對全市78個加油站進行調查，當時，同樣在內湖區民權大橋附近的大都會客運內湖加油站（與這次土壤污染超標的東南客運內湖站直線距離不到600公尺），也一樣被發現土壤污染。當時土壤中「總石油碳氫化合物」濃度為2410mg/kg，超出管制標準（1000mg/kg）1.4倍。

當時北市環保局表示，雖然站內設有水泥鋪面，受汙染土壤與外界隔絕，因此汙染物不會滲出影響民眾健康，但這樣的土壤汙染改善時間可能長達2到3年。

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核稿編輯：楊之瑜