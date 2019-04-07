台灣網購1年估計產生8000萬個物流貨箱，「過度包裝」法規卻還管不到

※圖為2017年「雙十一購物節」期間，中國物流中繼站的盛況。

全世界各國網購零售營業額的比重逐年上升，但網購趨勢同時也帶來了「過度包裝」的環保問題，網購的包材複雜、不易回收。目前，美國電商龍頭亞馬遜已經決定在今年8月強制供應商使用符合亞馬遜環保規範的包裝材料，但台灣目前針對「過度包裝」的法規，還沒有把網購納入，看守台灣協會秘書長謝和霖就建議，環署應該訂定「認證」方式鼓勵業者自主管理。

網購造成包材垃圾山，亞馬遜要求供應商必須「環保包裝」

《經濟日報》2018年9月報導，根據經濟部統計處公布的經濟情勢顯示，包括台灣在內，各國網購占零售業營業額比重都逐年升高。但這樣的趨勢同時也形成「過度包裝」的環保問題。綠色和平組織就曾經批評中國的雙十一購物節是「地球生態的災難」，一天製造的包裝垃圾多達30萬噸。

《天下雜誌》報導，針對過度包裝的問題，美國電商龍頭亞馬遜一直以來不斷接收到綠色和平等環保組織的壓力，大約2008年，亞馬遜就開始逐步推動「無煩惱包裝」（frustration-free packaging，FFP）和「自有包裝運送」（shipped in own container，SIOC）計畫。

前者要求包裝儘量不用工具就能打開，不使用塑膠包裝或纏繞捆綁的包塑鐵絲，信封或箱子還要用100%可再生材質。後者則是讓廠商以自有的包裝盒運送，不再外加亞馬遜的盒子。《經濟日報》報導，亞馬遜的包裝創新實施10年下來，已減少5億個紙盒及24.4萬噸包裝材料。

《經濟日報》報導，亞馬遜永續聯絡主任賈寧說，從2019年8月1日起，亞馬遜將要求供應商必須根據符合新的包裝標準，只要貨品長寬高18x14x8英吋，或是超過20磅重，就必須取得亞馬遜的FFP或SIOC的認證。

台灣網購過度包裝，只能「鼓勵」電商自主規範

在台灣，對於過度包裝，目前環保署有「限制產品過度包裝」法規，法規中詳細訂定包裝的體積、包裝層數、包裝材質等。比如，糕餅禮盒的包裝不能超過3層，化粧品禮盒的包裝不能超過2層。或是規定單一包裝材料如果是塑膠，「應為同一種類塑膠，並標示塑膠材質回收辨識碼。」

但這個規定只規範了加工食品、化妝品、糕餅、酒、電腦程式著作光碟等5種產品，並沒有對於網購常見的商品，或針對電商業、物流業特別規範。

《蘋果日報》報導，環保署廢管處長賴瑩瑩說，規模大小不一的網購業者數量很多，要一下子訂定規範會有困難，環保署會先鼓勵部分網購業者訂定自主規範，起帶頭作用，包括蝦皮購物、迪卡儂目前都有減量意願，協助推動網購上下游端的合作，例如包裝材要用單一材質，避免使用塑料，商品裝箱的體積大小要適中，以利下游端回收再利用。

蝦皮購物就表示，2018年雙十一購物節時，在部分商城配送商品時，試用成份較好分解、塑料成分減少的減塑破壞袋包裝，不過使用成效還在內部評估中，暫還無法對外公開。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，環保署應該訂定「認證」方式鼓勵業者自主管理，朝包裝材料減少資源浪費或積極回收制度努力，只要取得「認證」可在自己網站秀出，可以增加民眾訂購的「誘因」，商品包裝也可藉此擴大其他類別，藉由鼓勵取代規範達到減量功效。

網購為什麼容易過度包裝？

《工商時報》報導，全美垃圾暨回收協會指出，一般而言，網購對包材的需求較大，相較於過去的店面零售，是使用大的紙箱裝載大批商品運到店面，網購是以多個小紙箱包裝商品，再挨家挨戶送到買家手上，這因此製造更多包裝垃圾。

此外，從賣家經過電商平台、物流公司到消費者手中，可能每多一個程序就得多一層包裝，《聯合新聞網》2014年報導，曾有代收網購商品的台灣便利商店業者向環保署表示，為了產品安全，並避免寄送者沒包好、汙染其他商品，他們會在運送者的箱子外再包一層紙箱或塑膠包裝

另外，部分網購包材會使用不能回收的複合性材質。比如台灣網購賣家或物流公司常使用一種叫做「破壞袋」的複合式材料塑膠袋，這種破壞袋一旦封口黏上後，需破壞性的撕開缺口才可開啟，如果包裹被拆過，消費者就能夠馬上辨識出來。

但這些破壞袋不透光，貨運公司或賣家也常直接袋子上用油性筆寫字，或貼上標籤貼紙，標明收件者資訊。《蘋果日報》就曾報導，不透明、貼上紙質標籤、已沾油污的複合式材質的塑膠袋，回收後工廠無法分解，且會污染其他回收物，只能列為一般垃圾。此外，《環境資訊中心》報導，網購時經過塑膠沾黏的紙箱，也不容易回收再利用。

網購的過度包裝有多嚴重？

《環境資訊中心》報導，中國國家郵政局2015年曾發布的一份報告顯示，中國快遞業當年使用的膠帶總長度約為170億公尺，足以繞地球赤道425圈，同期消耗的包裝箱約99億個，塑料袋近83億個。

這樣大量的包裝，不只造成資源費，也帶來難以負荷的垃圾量。《大紀元》報導，中國計量學院的《中國快遞標準化》研究中提到，每年因快遞包裝過度浪費的瓦愣紙板約18.2萬噸，相當於年均砍掉1547公頃森林，每年消耗約3億立方公尺的木材。而北京市朝陽循環經濟產業園清潔焚燒中心2017年雙11過後，每日進場的垃圾從1800噸增加到2000噸，其中，紙板、塑料袋、氣泡墊、編織袋等包材的數量明顯增加。

台灣的網購包裝狀況雖然未曾有過精確統計，但《蘋果日報》報導，台灣網購一年營收超過1600億，若以單筆平均消費2000元來算，1年至少產生8000萬個物流包裝箱。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜