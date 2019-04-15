李清志《東京未來派》：年復一年的櫻花熱流感，讓住在東京的人無法逃避

文：李清志

東京公園觀察

公園可說是現代文明的象徵，過去日本社會並沒有「公園」這個東西存在，所有的花園、園林都是私人或王公貴族所擁有的。但是，在城市現代化的過程中，西方公園的概念被引入日本，東京身為首善之都，於一九○三年開設了日本第一座「西洋風格近代式公園」（即目前的日比谷公園），至今已有超過百年的歷史。公園內有音樂堂、公會堂等設施，至今仍然是東京市中心最重要的公園之一。

東京這座超級都市，雖然大樓建築密集林立，但是市區仍然有許多大型的綠地公園，讓忙碌的東京市民可以有紓解壓力的空間，包括上野公園、代代木公園、新宿御苑、井之頭恩賜公園等等，都是這座城市最佳的舒壓休閒場所，當然這些大小公園在重大災難時，也可以成為東京市民的防災公園，成為大家避難集合的場所。

三島由紀夫其實患了一種櫻花熱

每當春天櫻花盛開之際，東京這座城市就好像染上了某種熱流感一般，陷入一種又喜悅又瘋狂的情緒中；這種神奇的熱流感每年都會發生一次，而且都是在春天降臨之時，住在東京的人無法逃避，每個人都會被這股櫻花熱潮所感染，然後跟全城的人一同陷入無可救藥的興奮情緒裡，直到櫻花凋謝之後，一切才會歸為平靜。

東京在戰後努力進行綠化，特別在城市角落、公園綠地或學校校園，遍植日本人最喜歡的櫻花，以致於今天的東京都，雖然城市前衛進步，高科技事物十分普遍，但是每到春天，處處可以看見盛開動人的櫻花。日本人十分重視這段時光，不論是學校畢業典禮、開學式，還是公司新人入會式等人生重要階段，都會在櫻花盛開的時期舉行，也因此每年櫻花盛開時，就會勾起人們人生際遇中的某一段記憶。

每年櫻花盛開的盛況，深刻影響了日本人的生命哲學，那種瞬息的美感，強烈地衝擊了日本人心靈，讓他們感覺到人生若是能達到極致美的境界，即使是片刻瞬間，就可以死而無憾了！因此他們常會認為若是能達到最美的境界，就可以自殺離世，讓這種美的瞬間延續到永恆。

Photo Credit: 李清志攝

日本文學家三島由紀夫就擁有這種毀滅性的美感哲學，他在其著作《金閣寺》中敘述著一位小和尚震懾於金閣寺建築的美，神魂顛倒，最後無法制止自己，放火將金閣寺給燒了。他在書中描述：「人生行為的意義，如果能對某一瞬間誓以忠誠，使這一瞬間停步的話，也許金閣寺會知悉這一切，暫時取消對我的疏遠，親臨化身於其中，告知我對人生渴想的空虛。」三島由紀夫親身實踐了他的美學思維，在衝入自衛隊發表激烈演說之後，拿武士刀切腹自殺。

「花見」活動是東京人最喜愛的活動之一，每次櫻花季前，電視新聞氣象報告就會預告「櫻花最前線」，炒熱人們心中對櫻花季的期待。然後市區一些熱門「花見」公園，如上野公園、代代木公園、井之頭恩賜公園、小金井公園或隅田川公園等地區，就會出現占位置的人，他們在地上鋪著藍色帆布，並用紙箱、繩子圍劃出自己的領域，等待公司同事在櫻花開放那天前來賞櫻，並在櫻花樹下飲酒作樂；這些占位子的人，通常是會社中的新鮮人，他們被派來進行重要的占位置任務，如果沒有占到好位置，可能會影響到他這輩子在公司內的升遷。

對於那些沒有占到位子的人，他們會到社區小公園、神社或河邊綠地，只要有櫻花的地方，就可以找到開心賞櫻的民眾，甚至墓園內都可以見到賞櫻民眾，在墓碑旁鋪著報紙，喝酒吟詩，享受著生命中難得的美好時光。事實上，東京人自己認為最美的花見地區，是位於青山區內的青山靈園，這座古老的墓園內有一條「櫻花隧道」，櫻花滿開時，夢幻得令人感動！

隨著櫻花熱潮興起，廠商也會適時推出「櫻花套餐」、「櫻花清酒」或「櫻花豆大福」等食物、飲料，甚至有所謂「櫻花限定版」的各式商品。這些應景食物多會將櫻花花瓣入菜，人們一面欣賞櫻花美景，一面將櫻花吃到身體裡，似乎達到了一種「天人合一」的境界。

我喜歡東京的櫻花季，特別喜歡到青山靈園或谷中靈園去賞櫻，它提醒忙碌的人們，一年又過去了，人生美好的時光不多，應當好好珍惜，莫負好春光。

在墓園中看著詩意般的櫻花飄落，讓我稍稍可以體會三島由紀夫的心情，或許三島先生也不是像他所發表的言論那般偏激，事實上，他可能只是患了一種無可救藥的病症「櫻花熱」。

雙象公園的懷舊回憶

很多人都記得小學時，校園中最大的遊樂設施就是「大象溜滑梯」，那是一座混凝土打造的大象，大象的尾巴部分有樓梯可以登上象身，象鼻則以四十五度角伸向地面，整個大象溜滑梯表面以洗石子裝飾，溜滑梯部分則以磨石子處理。這座巨大的溜滑梯讓當時低年級的小朋友，在下課十分鐘的時間裡，都玩得很開心！

這樣子的大象溜滑梯存在於歷史較悠久的小學校園內，我的小學（士林國小）就有這麼一座大象溜滑梯，溜滑梯旁有一個防空洞，另一邊則是一座日據時期建造的紅磚禮堂，不過現在都已經拆除更新了。基於這樣的空間關係，我推斷這樣的大象溜滑梯可能是日據時代就已經存在於校園了。

在日本各地遊走，較古老的學校仍然可以看見這樣的遊樂設施，不過這幾年大部分也都拆除更新了。日本社區公園內有時候還可以見到一些特殊的溜滑梯，也都是用混凝土打造的，例如大阪地區許多社區公園的「章魚溜滑梯」（可能是與大阪章魚燒有關吧）、東京地區常見的「恐龍溜滑梯」等等。不過，位於東京都內神樂坂赤城下町地區，有一座隱蔽狹長的社區公園，公園內竟然有一座少見的「雙象溜滑梯」，最近因為媒體的報導，才開始引人注意，幾乎所有的人都不知道東京市區還有「大象溜滑梯」，而且居然是「兩頭大象」的雙層溜滑梯。

Photo Credit: 李清志攝 雙象公園（あかぎ兒童遊園），位在東京都新宿區赤城下町21，從「神樂坂站」2號出口出來，步行約4分鐘

這座雙象溜滑梯位於神樂坂一座狹長的社區公園內，而且這座公園呈下坡走勢，因此剛好利用地勢，建造了兩座重疊的大象溜滑梯，從上面一隻大象的鼻子溜到另一隻大象的鼻子，蜿蜒地溜滑梯，想必十分刺激有趣！上面那隻大象是公象，有著長長的象牙，下面那隻大象則無象牙，似乎是母象；奇怪的是，這兩隻大象的眼神呈現著神秘的悲情，似乎流洩出某種冤屈？我在陰雨天來到這座公園，空蕩蕩的公園內，沒有孩童的嬉鬧喧囂，顯得十分孤寂陰鬱，面對兩隻大象憂鬱的神情，我心中不禁打了個寒顫。

不論如何，現代都市鄰里公園中的遊樂設施，早已被現成的塑膠安全遊樂設施所取代，但是那些大量生產的遊樂設施，幾乎都是一成不變的樣式，讓整個都市顯得有些無聊！不過類似「大象溜滑梯」這樣的遊樂設施，或許也只能存在於四、五年級生的記憶裡了。

外星飛碟遊具

日本公園中的遊戲器具十分奇特，這些城市中毫不起眼的公園設施，竟然反應著城市的特性或人們的科幻想像。關西大阪公園中的章魚溜滑梯正是大阪章魚燒的聯想，東京的公園恐龍溜滑梯則是《哥吉拉》電影的真實呈現；或許真實的建築並不容易去表達人們內心的超現實或科幻的想像，因此只有藉著公園中這些小型的建築來傳達。

Photo Credit: 李清志攝 東京社區公園裡的遊具非常多元，恐龍造型的特別多（大阪則以章魚造型的最多），圖中是少見的外星飛碟造型遊具

在東京的公園中，比較容易看見恐龍怪獸的溜滑梯或遊憩設施，因為大恐龍哥吉拉幾乎就是東京的象徵物，就像是大金剛之於紐約一般。不過仔細遊走東京市區各大小社區公園，卻還是可以找到一些十分奇特的公園遊具，這些公園遊具多仍以傳統鋼筋水泥打造，可說是用鋼筋水泥可塑性強的特點，打造出的城市公共空間雕塑物。

有一天我搭乘東京僅有的路面都電荒川都電電車，前往雜司谷靈園漫步，探訪文學家夏目漱石的墓園，順便也看看泉鏡花、永井荷風、小泉八雲等人的長眠之處。平日的墓園十分幽靜，很適合散步思考，偶而會看到附近社區居民騎車穿越墓園，黑貓、白貓自在地徘徊在墓園間，一切都顯得寧靜安詳，讓人領悟到，原來墓園也可以是忙亂都會區裡的安靜綠地空間。

雜司谷靈園後的住宅社區，有一棟早年宣教士居住的洋樓，如今已經是東京市區的歷史文化財。社區內有一座小型公園，就是日本東京常見的那種社區小公園，寧靜卻又令人安心，特別是社區媽媽們常會帶幼兒到此活動。一走進公園，眼尖的我馬上看見公園中矗立著一座藍色長角的奇特外星怪物。

這座公園遊具非常獨特，在東京市區找不到相同的一個，可見這件產品是單一的創作，而非大量生產的結果。這樣的產品在現今充斥大量生產塑膠安全遊具的都市公園裡，顯得十分珍貴！遊具呈現想像中的外星人形象，頭上有突起的天線，大大的眼睛，以及藍色的皮膚，又像是土星般有著光環圍繞的行星。對於小孩而言，這座怪物外星遊具，其實更像是外星飛碟幽浮，可以搭乘遨遊宇宙天際。

從公園遊具的年代及材料推測，這座外星怪物應該是六、七○年代的作品，那時候全世界正進入太空時代，而日本也正舉辦著世界博覽會，到處都充滿了對太空科幻的想像，公園中會出現這樣的作品並不奇怪！看著社區小朋友在這座老舊的遊戲設施爬上爬下，證明這項設施至今依舊充滿趣味性，完全不遜於現在那些量產的塑膠遊具，相信這個奇怪又獨特的外星飛碟遊具，也將成為當地社區居民永遠的回憶。

相關書摘 ▶李清志《東京未來派》：《哥吉拉》電影中，哪位建築師的作品被摧毀得最多？

書籍介紹

本文摘錄自《東京未來派（1＋2套書）》，時報出版

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作者：李清志

東京是我最喜歡去旅行的城市之一，

這座城市兼具傳統與前衛，科技與自然，

每年都有令人驚豔的改變！

也有著讓旅行者無法抗拒的魅力。

——李清志

《東京未來派》1+2

李清志給你最全面的東京

從A到Z，26個英文字母，代表東京的26種面貌。李清志的東京，從過去穿越到未來，既能縈繞起舊地重遊的熟悉，也跳出未曾發現的新鮮。

都市偵探又觀察又漫遊，引領讀者見識東京，讓你看見可能是全世界最精采的城市，去體驗、思考與沉醉在建築與城市空間的理性與感性。

這是一本要你打開心胸、扔掉習慣路線，用全新視角來玩東京的書。

《東京未來派1：都市偵探的東京觀察A to M》

東京，其實是在不變當中蛻變。

就像細胞的新陳代謝一般，不斷在舊細胞的基礎上重生。

這座城市太多元、太複雜，

我試圖用A to Z的方式，以一種近乎拼圖的方式來書寫東京，

引領讀者見識東京的傳統與前衛、科技與自然、改造與蛻變。

《東京未來派2：都市偵探的東京漫遊N to Z》

我喜歡在東京進行「中途下車」的城市冒險，

搭上陌生的電車路線，讓電車帶我去不知名的地方，

想像自己像是以前的非洲冒險家，前進地圖完全沒有記載的地方；

或是像《星艦迷航記》裡的庫克船長，

用傳輸器將自己「傳送」到未知的星球去。

Photo Credit: 時報出版

《東京未來派》新書系列座談

地點皆在華山1914文創園區拱廳（台北市八德路一段一號）

新書座談1：從建築開始認識東京

對談者：謝宗哲（東京大學建築博士）

時間：4/19（五）19:00-21:00

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新書座談2 ：說不盡的東京故事，就從村上春樹談起

對談者：李明璁（作家、自由學者）

時間：4/20（六）14:30-16:30

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新書座談3 ：東京城市美感vs.生活美學

對談者：杜祖業（《GQ》國際中文版總編輯）

時間：4/26（五）19:00-21:00

活動訊息請點此、報名網址請點此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航