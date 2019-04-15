李清志《東京未來派》：《哥吉拉》電影中，哪位建築師的作品被摧毀得最多？

文：李清志

哥吉拉反映的集體恐懼

《哥吉拉》（Godzilla）原本是一部關於反核的電影，描述南太平洋的核彈試爆，造成大型蜥蜴基因突變，成為巨大的異型恐龍。這隻大恐龍每次都順著洋流前往日本，然後登陸東京，摧毀城市建築。《哥吉拉》電影基本上反映出日本民眾對核能的集體恐懼，因為日本人是全世界唯一遭受過核彈攻擊的民族，他們對於核能抱持著又愛又恨的矛盾心態，哥吉拉的威力正如核能一般，巨大卻又令人無法控制。

大恐龍哥吉拉是日本東寶株式會社出品最具代表性的怪獸電影，從一九五四年推出第一部電影以來，至今已有五十多年的歷史，日本文人三島由紀夫也曾公開稱讚《哥吉拉》電影，有人認為是因為哥吉拉電影中隱藏著許多關於海洋的意象，與其作品《潮騷》有許多相似之處。二○○四年哥吉拉五十週年慶，好萊塢還為牠辦了慶生會，甚至在大學也舉行關於哥吉拉的學術研討會。在過去的電影中，大恐龍總是千里迢迢地遠渡重洋而來，最後的目的地一定是東京，因為東京是大恐龍的原鄉，是牠體內基因裡早已建置的座標系統。

我記得以前為了研究哥吉拉與東京建築的關係，特別到戲院觀看《哥吉拉》電影，當時東寶的大恐龍都不是電腦動畫製作，而是以真人穿上塑料恐龍頭套身軀而成，行動起來笨拙，但是卻有一種古錐的感覺。電影中描述南太平洋核試爆，產生核汙染變種大恐龍哥吉拉，怪獸起身北上前往東京原鄉，途中甚至經過台灣海峽，卻沒有上陸到台北逛逛，只是一股腦地往東京灣奔去。

從東京灣上岸的大恐龍，通常會摧毀許多東京重要建築，特別是哥吉拉與其他怪獸對戰時，龐大的怪獸經常會「不小心」摧毀許多建築物，包括東京政治中心國會大廈建築、東京鐵塔等等。而人們研究也發現，電影中建築師丹下健三的建築作品被哥吉拉摧毀得最多，包括東京都廳大樓、台場富士電視台等等，因此媒體戲稱丹下健三應該與哥吉拉有仇。

Photo Credit: 李清志攝 富士電視台是丹下健三離世前的重要作品，巨大的圓球充滿科幻未來感

不過，因為大恐龍哥吉拉在電影中也曾多次與外太空侵犯地球的怪獸作戰，幫助人類擊退怪獸，所以後來也被視為東京的守護神，東京巿甚至可以見到哥吉拉的雕像，就座落在有樂町街頭上。事實上，對於小市民而言，大恐龍摧毀財團商業大樓與國會大廈，正好滿足了小市民內心對財團托拉斯與黑金政治的厭惡與無法改變現狀的失落感。

作為東京重要的象徵物，哥吉拉也成了日本人心目中一種奇特的神聖生物，因此當好萊塢將大恐龍的版權買去，改造成肆虐紐約市區的大怪獸酷斯拉時，日本人心中非常不是滋味！認為美國紐約已經有大金剛了，何必還要拿走別人的哥吉拉？而且美國人所拍的酷斯拉電影中，因為電腦動畫的關係，大恐龍變得邪惡奸詐，動作靈活快速，完全不像哥吉拉原版的憨厚形象，讓日本人十分傷心！

東京另類象徵物／哥吉拉

哥吉拉大恐龍既然是東京自己的怪獸，東京人甚至就在有樂町為哥吉拉豎立銅像，最近隨著日比谷商場的落成，又豎立起更巨大的哥吉拉雕像，可見這隻大恐龍已經是東京最重要的象徵物，幾乎與東京鐵塔齊名。在電影《ALWAYS 守候幸福的三丁目》中，東京鐵塔終於建造完成，代表著東京從戰後廢墟中重建，經濟逐漸起飛繁榮。《哥吉拉》第二集電影一開始就出現哥吉拉大恐龍橫掃東京，破壞東京鐵塔的畫面。對於東京人而言，哥吉拉不只是前衛的科幻，而是與戰後建造的東京鐵塔一般，也是城市歷史懷舊的一部分。

日本各地公園設施基本上反映出當地的特色，在關東地區，特別是東京市區，許多社區公園遊憩設施則多以大恐龍的意象為主，這當然是取材自電影《哥吉拉》的大恐龍，卻也成為東京孩童最喜歡的公園主題。

位於東京蒲田附近的輪胎公園，就是一座以恐龍為主題的奇特公園，整座公園以廢棄輪胎塑造而成，是東京親子遊憩場所的最佳選擇。「輪胎公園」正式名稱是「西六鄉公園」，公園歷史已經有二十多年，當初是希望建造一座廢物利用的環保公園，因此以廢棄輪胎作為公園建設的主要材料。公園中建造兩座巨型恐龍塑像，完全以廢棄輪胎組構成，成為公園最顯著的地標物，也挑動孩童的興奮神經指數。

Photo Credit: 李清志攝

以廢棄物作為公園設施建材的作法，在講求遊憩設施安全的現今，可能已經不合時宜，但是這座歷史不算年輕的社區公園，卻依舊是東京親子遊憩的最佳選擇。從一早開始，這座公園就湧入許多年輕媽媽，帶著自己的小寶貝們，在公園中盡情玩耍跑跳，孩童們除了穿梭在輪胎塑造的魔幻森林中，最刺激的是，每個人都可以選擇自己適合的輪胎，爬上公園中的小山丘，然後坐在輪胎上，從山坡上疾速俯衝而下，衝進柔軟的沙坑之中，其刺激程度媲美遊樂場的雲霄飛車，百玩不厭，更棒的是要玩幾次就玩幾次，因為這裡完全免費！

哥吉拉的「丹下健三情結」

丹下健三可說是在研究哥吉拉時，最常被拿出來討論的建築師，因為每次哥吉拉來到東京，總是會破壞東京重要的建築地標，根據哥吉拉電影的研究，電影中建築物被破壞最多的建築師，當屬丹下健三。其實並不一定是因為大恐龍哥吉拉直接去攻擊這些建築物，而是巨大哥吉拉的移動與戰鬥，多少都會破壞城市中的建築，而丹下健三的建築剛好都是東京最具指標性的地標建築。

在電影中遭受破壞的建築除了東京鐵塔與國會大廈之外，幾乎都是丹下健三所設計的建築，包括東京都廳大樓、新宿摩天大樓、富士電視台等等，這些建築從七○年代開始，就是東京指標性的建築，同時也都是丹下健三重要的建築作品。

Photo Credit: 李清志攝 丹下健三所設計的東京都廳大樓，多次成為怪獸打鬥被破壞的建築

丹下健三可說是日本現代建築教父級的人物，有人形容說，他就像是日劇《白色巨塔》裡的主任醫師，每次巡視病房陣仗都很威風，旁邊的學生、徒弟都畢恭畢敬，讓人感受到他的強大影響力！事實上，日本建築界檯面上的建築師，幾乎都與他有師徒關係，或甚至是他的徒孫輩。

丹下健三過世後，建築雜誌曾經做過一集討論「丹下健三DNA」的專刊，畫出他的學生和學生徒弟徒孫的譜系，其中只有沒讀過建築系的安藤忠雄跟他沒有直接關聯。但是，如果真的要談安藤忠雄與丹下健三的關係，安藤忠雄倒是曾受丹下的建築啓發，因為安藤忠雄第一次看到清水混凝土的建築，就是丹下健三所設計的廣島和平紀念館，這座建築也讓安藤忠雄喜愛上清水混凝土。

一九六四年東京奧運會給了丹下健三在東京大展身手的機會，他所設計的競技場建築，至今仍是展現力與美的經典建築構造。他在一九六四年同時也完成了聖瑪麗亞大教堂，這兩座建築都是以大跨距的屋頂著稱，也是在第一次東京奧運期間，丹下健三重要的建築作品，奠定了他在東京地區建築大師不可動搖的地位。二○○五年丹下健三去世時，追思禮拜就是在他自己設計的聖瑪麗亞大教堂舉行，當天冠蓋雲集，大家在宏偉的教堂內一面追思丹下健三的人生，一面也被他設計的偉大教堂空間所感動！

一九九一年，丹下健三設計了東京都廳建築，這座建築形式有如巴黎聖母院雙塔般，帶著古典莊重的氣質，建築表面的格狀線條又有如日本傳統窗櫺般的格柵，具有傳統細緻的感覺，可說是宏偉又百看不膩的市政廳摩天大樓。他晚年在台場所設計的富士電視台則跳脫過去中規中矩的形式，出現有如科幻未來的圓球造型，令人耳目一新！

無論如何，東京從戰後重建，一直發展至今，建築師丹下健三與怪獸都和這座城市有著不解之緣。

相關書摘 ▶李清志《東京未來派》：年復一年的櫻花熱流感，讓住在東京的人無法逃避

書籍介紹

本文摘錄自《東京未來派（1＋2套書）》，時報出版

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作者：李清志

東京是我最喜歡去旅行的城市之一，

這座城市兼具傳統與前衛，科技與自然，

每年都有令人驚豔的改變！

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——李清志

《東京未來派》1+2

李清志給你最全面的東京

從A到Z，26個英文字母，代表東京的26種面貌。李清志的東京，從過去穿越到未來，既能縈繞起舊地重遊的熟悉，也跳出未曾發現的新鮮。

都市偵探又觀察又漫遊，引領讀者見識東京，讓你看見可能是全世界最精采的城市，去體驗、思考與沉醉在建築與城市空間的理性與感性。

這是一本要你打開心胸、扔掉習慣路線，用全新視角來玩東京的書。

《東京未來派1：都市偵探的東京觀察A to M》

東京，其實是在不變當中蛻變。

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我試圖用A to Z的方式，以一種近乎拼圖的方式來書寫東京，

引領讀者見識東京的傳統與前衛、科技與自然、改造與蛻變。

《東京未來派2：都市偵探的東京漫遊N to Z》

我喜歡在東京進行「中途下車」的城市冒險，

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想像自己像是以前的非洲冒險家，前進地圖完全沒有記載的地方；

或是像《星艦迷航記》裡的庫克船長，

用傳輸器將自己「傳送」到未知的星球去。

Photo Credit: 時報出版

《東京未來派》新書系列座談

地點皆在華山1914文創園區拱廳（台北市八德路一段一號）

新書座談1：從建築開始認識東京

對談者：謝宗哲（東京大學建築博士）

時間：4/19（五）19:00-21:00

活動訊息請點此、報名網址請點此

新書座談2 ：說不盡的東京故事，就從村上春樹談起

對談者：李明璁（作家、自由學者）

時間：4/20（六）14:30-16:30

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新書座談3 ：東京城市美感vs.生活美學

對談者：杜祖業（《GQ》國際中文版總編輯）

時間：4/26（五）19:00-21:00

活動訊息請點此、報名網址請點此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航