雲林麥寮六輕氣爆濃煙瀰漫，學者：再監測2天才能確定空氣沒問題

雲林縣雲林縣麥寮六輕工業區廠房，今日下午疑似因為液化石油氣（LPG）管線破裂而發生嚴重爆炸，火勢在2小時內獲得控制，沒有人員傷亡。

目前下風處空氣測站沒有明顯異常數值，但公衛學者建議毒物監控必須持續2天，環保署和雲林縣政府都表示會持續監測。而針對事發原因，六輕監督委員表示，六輕的管線老舊，早就需要全面汰換檢查，雲林縣長張麗善也要求成立事故調查小組，要求六輕進行管線總體檢。

六輕爆炸宛如地震，30公里外都聽得到

（中央社）雲林縣麥寮六輕工業區台化芳香烴三廠今（7）日下午發生氣爆案，消防局研判是液化石油氣管線去乙丁烷塔破裂引起，火勢於下午4時6分控制，未傳出有人員傷亡。

雲林縣消防局下午2時5分左右接獲報案，麥寮六輕工業區台化芳香烴三廠發生爆炸聲，隨即竄出濃煙，並伴隨震動，就連遠在5、6公里外的的麥寮橋頭地區居民，都感受到「震撼」。六輕周邊的麥寮地區民眾也感受到氣爆引起的震撼，同時傳出有民宅被波及，造成民宅玻璃破碎。

消防局立即調派麥寮等多個分隊、各式救災救護車輛前往搶救，2時25分到達時已見明顯火光冒出，研判是液化石油氣管線去乙丁烷塔破裂引起，現場配合六輕塑化消防隊進行滅火，進入事故區救災人員均穿著防護裝備，火勢於下午4時6分控制，未傳出有人員傷亡。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰對《中央社》記者表示，這次事發原因是液化石油氣（LPG）噴出，現場安全系統及消防系統啟動後，已經控制住火勢，沒有人員受傷，初步評估不會影響營業。

《聯合報》報導，海豐村長陳連對與村民們形容事發情景表示，聽到一聲「碰」的巨響讓大家一開始以為是放鞭炮、打雷或地震，很多戶人家的窗戶玻璃碎滿地，走到外面一看，連磚牆都壞掉位移了好幾公分，得知是六輕發生氣爆，讓大家都十分惶恐，期望不要再有類似事件發生。《聯合報》報導，林內鄉長張維崢表示，2點左右聽到一聲巨響，以為是附近砲兵部隊試射，沒想到是六輕氣爆，連30多公里外的林內鄉都聽得到。

雲林縣府先開罰500萬，要求3天內提出爆炸原因

《中央社》報導，氣爆事故發生後，雲林縣長張麗善第一時間趕抵六輕關心與了解災情，並對災害發生後續處理指示成立事故調查小組，3天內提出發生原因與真相，並要求六輕進行管線總體檢，提出具體管線汰換等相關工程。

另外，縣府將依《空污法》第32條重罰500萬元。鄰近漁塭、民宅如有損害，由六輕負責修復。事故發生範圍內，於調查報告出爐前，勒令停工。鑑於六輕為亞洲最大石化廠區，當負起企業責任，研議成立國際級災害應變小組，嚴謹做好相關工安工作。

《蘋果日報》報導，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）則表示，院長蘇貞昌第一時間就掌握，已要求相關部會救災，相關部會人員已抵達現場，目標把傷害降低最低。經濟部則是強調會啟動工安督導，邀集消防勞檢環保建管單位以及專家學者，請台塑麥寮六輕廠報告事故成因進行檢討並提出改進措施。

目前空氣品質沒有出現異常，公衛教授建議：持續監測2天

《蘋果日報》報導，環署監資處長張順欽說，今天六輕的風向以西至西南風向為主，至下午4時彰化、雲林測站都沒有明顯異常數值出現，後續會持續監控。

《中央社》報導，縣府指出，環保局派員已於下風處進行鋼瓶採樣，包括空氣品質及水質的檢測，將送往環保署認證機構分析，以作為後續告發處分依據或民眾求償參考。農業處第一時間已請漁業科到現場附近了解漁塭狀況，目前未發現有落塵情形，將持續追蹤。

《中央社》報導，環保署毒物及化學局局長謝燕儒今天受訪指出，事發後已主動聯繫台化公司，台化公司初步研判是LPG管線爆炸，雖然這並非列管毒性化學物質，但因六輕廠區內運作的毒化物種類及數量龐大，所以仍派出中區技術小組前往了解。謝燕儒表示，中區技術小組到場之後會進行採樣、確認情況，了解是否有毒化物外洩、進行檢測等，也會持續監控後續處理。

台大公共衛生學院院長詹長權在氣爆事件發生後，隨即在臉書發文，要政府應在六輕附近城鎮啟動毒氣監測。詹長權在臉書提到，2011年六輕曾發生火災，當時他發現，高濃度的污染物溢散工業區內，與工業區外距離10公里的下風區。當時他們也進一步確認，高濃度的有害空氣污染物在鄰近住宅區被偵測到，這些污染物經過追蹤，確認到是來自於發生火災的工廠。

他在貼文中建議，「即時與完整的空氣品質監測是追查來自於工業意外的空氣污染排放的基本要件。空氣監測應該在火災發生立即啟動並至少維持2天以上，並於廠區內和下風10公里範圍內設置監測設備。」

六輕監督委員：廠區管線老舊，氣體常常洩漏，容易爆炸

《蘋果日報》報導，擔任環保署六輕監督委員會委員的台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華說，上個月在六輕監督委員會，她還特別針對六輕廠區的VOCs（揮發性有機物，這次破裂的管線就屬於VOCs）設備元件氣體逸散洩漏一事，要求六輕應該編列經費好好做全面檢查。

陳椒華表示，六輕營運已經20年，管線已經非常老舊，六輕必須要投入更多防制設備，去降低對環境危害及工安影響。這些年六輕的VOCs氣體溢散洩漏情況普遍，但六輕都以氣體逸散洩漏仍符合排放標準搪塞，可是氣體洩漏會增加管路爆炸的風險，台塑六輕不當一回事，結果真的發生了。

《ETtoday》報導，民間針對雲林縣政府的工安事件資訊，製作的「六輕公安網」顯示，六輕在2010年至2014年期間，發生大、小火災次數至少13次，其中，2010年7月25日大火延燒2天；2011年5月12日的瓦斯外洩大火也燃燒將近10小時，管線內殘料甚至於5月18日再度引發火警；2011年7月26日、2011年7月30日分別發生2場大火，再加上零星氣爆、氣體外洩問題，都令當地民眾擔憂。

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核稿編輯：楊之瑜