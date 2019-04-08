台中市「時間銀行」實驗計畫：是社會投資，更是社會安全網的一道防線

文：黃珮婷（串門子社會設計）

2018年台灣高齡人口突破14%，正式成為高齡社會的一員，誰來照顧失能人口，高齡者如何維持健康，成為產官學的重要議題論述，其中瑞士成為台灣的研究對象，最多好奇來自瑞士聯邦政府在聖加侖發展的時間銀行，由60歲老人服務80歲老人概念，時間銀行再次被討論。

探究時間銀行可回溯到1980年代美國人權律師Edgar Cahn所創辦，概念是透過社會網絡互助模式發展出具有經濟效益的模式，利用時間的存提，當有能力者付出透過志願服務的提供累積時數，有需要時可以在銀行中換取所需要的服務，因此美國發展出許多時間銀行的機制，奠定了根基。

近年瑞士時間銀行、新北市政府發展佈老志工，這兩個模式都聚焦在讓志工了解投入高齡照顧，再交換照顧服務； 2018年台中市政府也推出了時間銀行，彈性定義了時間銀行，類似國外的概念，每個人運用自己的獨特專長發揮價值，當有需要時，能在平台上找到互助或照顧的內容，在同年八月開始推動。

台中市推動時間銀行之初，參考了在台灣運行多年時間銀行的弘道老人福利基金會，弘道過去推動互助連線服務，幫助志工彼此交換互助，2016年更發展出互助AIO的概念，將當時推動長照走動式照顧服務運用到志工上，透過專業照顧服務的交換，幫助了因為車禍在醫院、急性中風的志工，返家復健後重返志工行列，台中市時間銀行參考後發展出關懷互助、慶生喘息與圓夢以及跨專業長照服務，可以自行使用、親友或捐贈時數。

從2018年8月開始推動後至2019年1月底，共有105案申請交換，對許多時間銀行的推動者而言，這項數字十分驚人，因為許多時間銀行常遇到多存少提的問題。第一個交換的志工63歲，服務超過10年，因為罹患癌症而離開志工崗位，已經許久沒有打開的志工手冊，因為時間銀行獲得價值，更在化療返家後，有照服員協助進食和沐浴；70歲志工因為眼睛手術申請照顧，休養後回到了志工行列，繼續開心服務；因為母親車禍失能的50歲大哥，交換居家喘息，而能出外做生意，得到收入；沒有時數的50歲獨居癌症患者，透過志工捐贈時數，得到陪同就醫的照顧；行動不便的志工夫妻申請花博圓夢，90歲志工奶奶申請老朋友圓夢，找回社交的網絡。

Photo Credit: 台中市時間銀行提供 志工用時數交換慶生，幫83歲的先生慶生

在短短的六個月中，將近250通諮詢來電，105案服務開始進行，有18%申請圓夢慶祝與喘息的服務，75%申請跨專業照顧服務，主要申請內容為術後照顧、家務整理、送餐和復能照顧，許多不符合長照服務的對象，例如64歲以下或是癌症、手術等返家後的照顧，在最緊急時刻獲得紓解，讓家庭回到正常，志工可回到服務崗位，更願意付出或捐出時數，因此整個平台上累積超過4萬小時的捐贈時數，運用在42位民眾當中，其中有許多是邊緣戶和弱勢戶，時間銀行也透過記者會，讓捐贈時數志工和服務單位見面，對這個城市來說，透過具有意義性的方式，傳達關心與照顧。

不同於其他時間銀行設計了複雜的規則和儲存，只要擁有志願服務手冊，在台中市擔任志工且登錄時數，在有需求的情況申請，透過時數交換照顧點數，經過管理中心的服務評估與媒合便可獲得幫助，整體價值不只單純的單向助人，而是雙向互助，更是社會安全網的一環，特別是不符合長照服務資格、長照評估後未符合標準的志工與民眾，能夠用時數交換照顧，降低社會問題的風險，在台中的經驗中也發現創造以交換為中心的發展，能真正長出提領交換，落實時間銀行的精神。

多數人擔憂的擠兌問題，在台中市時間銀行上申請服務者，透過時間銀行管理中心的人員進行評估，了解需求的迫切性，進入媒合階段，透過把關避免濫用。

Edger曾分享，時間銀行是一種社會投資，透過互助帶來價值和可能，我們更看見，時間銀行成為社會安全網的一道防線，幫助了許多家庭，影響了社群團體，具有社會效益，從政策發展的角度思考，透過政府整合志工，形成社會性的互助網絡。

台中市時間銀行的實驗計畫，在2019年1月結束，我們期盼能持續運作，好的政策能被看見和延續，也希望號召更多社群投入時間銀行的建構，例如:企業投入、學校參與及民間組織的發展，透過不同力量建構友善的社會互助網絡。

※更多關於台中市時間銀行的實驗情形，可點此參考。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航