生理夢、清醒夢⋯⋯這五種夢境的英文你會說嗎？

夢到底該怎麼分類呢?它們的名字又是什麼?接下來跟大家分享五種夢境的英文,一起來看看你是不是都有做過這些夢吧!

Physiological的意思是「生理的」,名詞型態為physiology「生理」。所以physiological dreams指的就是「生理夢 」。

生理夢的定義,顧名思義就是睡覺時生理感受會反映在夢境中。例如:夢到自己想上廁所時,醒來也會感覺到尿意壓迫;或者是夢到自己在冰天雪地裡,醒來就會發現因為自己把被子踢得遠遠的,才會做了這樣的夢。

A: Last night I had a dream that I was peeing in the toilet. Right after I woke up, I realized that I did have the urge to pee.(昨晚我夢到我在廁所裡尿尿。當下醒來之後,我發現我真的超想去尿尿的。)

B: It's a typical physiological dream. Your brain tried to prevent you from peeing in bed. (這是很典型的生理夢。你的大腦試著防止你尿床。)