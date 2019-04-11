生理夢、清醒夢⋯⋯這五種夢境的英文你會說嗎？

夢到底該怎麼分類呢？它們的名字又是什麼？接下來跟大家分享五種夢境的英文，一起來看看你是不是都有做過這些夢吧！

physiological dreams 生理夢

Physiological的意思是「生理的」，名詞型態為physiology「生理」。所以physiological dreams指的就是「生理夢 」。

生理夢的定義，顧名思義就是睡覺時生理感受會反映在夢境中。例如：夢到自己想上廁所時，醒來也會感覺到尿意壓迫；或者是夢到自己在冰天雪地裡，醒來就會發現因為自己把被子踢得遠遠的，才會做了這樣的夢。

A: Last night I had a dream that I was peeing in the toilet. Right after I woke up, I realized that I did have the urge to pee.（昨晚我夢到我在廁所裡尿尿。當下醒來之後，我發現我真的超想去尿尿的。） B: It's a typical physiological dream. Your brain tried to prevent you from peeing in bed. （這是很典型的生理夢。你的大腦試著防止你尿床。）

lucid dreams 清醒夢

Lucid的意思是「神智清醒的」，名詞型態為lucidity「清醒」。在其他英文單字中，clear-headed或者是sober也同樣具有「神智清醒的」的意思。

Lucid dreams指的就是清醒夢，也稱為清明夢。雖然是在夢境中，但做夢者的意識是清醒的，甚至能自行主導夢境情節的發展。

false awakening 假醒

False的意思是「錯誤的；假的」，與true「真實的」相對。英文考卷上常看到的True or False指的就是「是非題」。Awakening當名詞時的意思是「覺醒」；而當形容詞時的意思是「正在甦醒的」，動詞型態是awaken「（使）醒來」。所以false awakening的意思就是「假醒」。

假醒通常發生在淺眠（light sleep）的階段，以為自己已經從夢境中醒過來了，實際上卻是在做夢中夢（a dream within a dream）。

typical dreams 典型夢

Typical的意思是「典型的；具代表性的」，所以typical dreams的意思就是「典型夢」。

根據佛洛伊德的說法，典型夢的特徵在於「不管做夢者是誰，它幾乎都有同樣的來源」。例如：夢到自己在考試，往往就代表做夢者可能正面臨考試的壓力，或者是前陣子剛經歷考試的挫敗。其他例子像是：被追趕、飛翔、親人死亡...等等的典型夢，不同人做這些夢的成因也往往雷同。

A: I had a terrible dream last night. I dreamed that I was being chased by ghosts. （我昨晚做了一個可怕的夢。我夢到我被鬼追。）

B: I heard that it's a type of typical dream. Are you avoiding something these days?（我聽說這是典型夢的一種。你這幾天在逃避什麼嗎？）

A: Well, I don't want to face the upcoming exams. I'm stressed out. （這個嘛，我最近不想面對考試。我壓力很大。）

B: I see. No wonder you had that terrible dream. （我了解了。難怪你會做可怕的夢。）

telepathic dreams 心電感應夢

Telepathic 的意思是「心靈感應的」，名詞型態為telepathy「心靈感應」。字首tele- 表示「遠距離的」，所以telepathy也稱為「遠距感應」。

心靈感應夢的意思就是：「別人的現實出現在我的夢裡」，這是目前科學家難以解釋的一種夢境。例如：夢到自己的親朋好友遭遇飛來橫禍時，醒來後發現他們真的在現實生活中出事了。因此，心靈感應夢在夢境與現實之間的連結，與預知夢（prophetic dreams）也有某種程度上的相似呢！

A: My younger sister had a telepathic dream a few days ago. She dreamed that her bestie passed away because of a car accident, and she found out that it really happened. Anyway, she has been down these days. （我妹幾天前做了一個心靈感應夢。她夢到她的閨蜜因為車禍身亡，而那個夢境成真了。總之，她這幾天心情都很差。）

B: Oh, I feel so sorry for her. （噢，我為她感到很遺憾。）

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈夢境英文報你知！你知道這幾種夢的英文怎麼說嗎？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航