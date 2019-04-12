近六成癌症病人五年後還活著，如何展開癌後新人生？

文：嚴珮華

台灣每五分鐘就有一人罹癌。在癌症面前，每個人總覺得自己是那一個例外，直到自己生病。在癌症面前，人人平等，不論是平民百姓或是企業名人。所幸目前台灣癌症五年存活率提升到57％，近六成的癌症病人五年後依然活著。癌後人生愈來愈長，如何展開癌後新人生？本系列文章介紹三位醫師、名人、企業家遇見癌症後，各自樂觀積極走過生命幽谷，當再次拾起生命力量時，他們以幫助他人抗癌為職志，積極地發光發熱，讓自己的癌後人生霞光滿天。

台中57歲張姓女士發現罹患卵巢癌2期，因為她的母親與姊姊都罹乳癌，醫師以基因檢測發現她有遺傳性缺陷BRCA1基因，再追蹤她的30歲新婚女兒，也發現有遺傳基因突變。

那，是不是要像女星安潔莉娜．裘莉一樣切除雙乳與卵巢抗癌？

（註：2013年，國際知名的美國女星安潔莉娜．裘莉切除雙乳，以預防乳癌的發生。因為她帶有遺傳性有缺陷BRCA1基因。她投書《紐約時報》時說，也計劃進一步接受預防性的卵巢及輸卵管切除手術，以減少卵巢癌的發生。）

答案是不必。中山大學附設醫院副院長曾志仁以最新研究報告方法，建議她儘早受孕生產，產後切除雙側輸卵管，大大降低她罹患卵巢癌機率。

癌症治療不斷翻新改進，或許再晚3年，安潔莉娜．裘莉就不必切除卵巢抗癌。

根據世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究機構（IARC）公布，2018年全球新增1810萬人癌症病患，較2012年增加近3成。IARC更預估，2040年全球罹癌人數將增至2900萬人。台灣已經追上全球罹癌速度，現在平均每5分鐘就有1人罹癌。

醫療創新為癌症找到新出路

但醫學界正研究各種最新方法對抗癌症，更以「及早發現、及早治療」處方箋，使全球癌症死亡率下降、存活率提升，以平抑全球癌症發生率不斷創新高、罹癌年齡不斷降低，讓癌後人生拉長。

譬如，基因檢測及早發現基因變異，AI醫療影像、大數據朝預防醫學前進，液態切片便於偵測出腫瘤，而免疫療法治癌更為癌症病人帶來新希望。

基因檢測：及早抓出罹癌高風險群

基因檢測是近年來重要預防方法，用以檢測人體DNA變異，以及提早發現某些疾病對其威脅程度或機率，如美國女星安潔莉娜．裘莉做了預防性的切除雙乳，以預防乳癌。基因檢測還可用來找出病人適合的標靶藥物，作為治療癌症的精準治療之一。

美國目前強烈建議，三等親內有2個癌症親屬家族的高風險家庭進行基因檢測，以提早發現是否有罹癌基因。換句話說，醫學以基因檢測及早發現癌症並預防。

液態切片：抽血就能及早偵測腫瘤

除了基因檢測外，過去病患以超音波、正子、電腦斷層或磁振造影來偵測腫瘤，再進行切片以確定。如今，AI大數據可協助醫師判讀影像、液態切片可方便偵測出腫瘤。

慧智基因執行長蘇怡寧說，液態切片是指病患只要定期抽血，毋須照影像片子，也毋須開刀切片取得腫瘤組織，即可提供有效的資訊給醫師作腫瘤治療的參考。他指出，關鍵就在循環腫瘤細胞DNA（circulating tumor DNA），也就是運用腫瘤細胞將它的DNA片段釋放到周邊血液時，醫生可以將這些非常微量腫瘤細胞突變的DNA偵測出來。因此病患只要抽血即可偵測腫瘤。

微創手術：讓開刀風險變小

在治療上，因及早發現可在腫瘤尚小時用微創手術切除，減低病人手術風險。例如，群創光電榮譽董事長段行建，2017年即以微創手術切除0.9公分的肺癌腫瘤，傷口僅2.5公分，第2天就可以下床了，「我連續3年開刀，跟前兩年膝蓋開刀血淋淋的痛（相比），這個手術簡單多了！」他強調。

免疫療法：癌症治療的另一曙光

醫學如巨輪不斷向前，推陳出新的治療方式也挽救了病人性命。

和信治癌中心醫院院長黃達夫舉例，有位外國病人剛到台灣工作，因腹痛就醫，檢查後才發現，不只腹部有兩顆黑色素瘤，而且全身都有。後來和信醫院採用兩款免疫藥物，才用1個月，她身上的黑色素瘤都沒有了。「這真是奇蹟！」免疫療法確實令人對癌症治療充滿希望。但是到目前為止，免疫療法只對少數病人有效。

接受《康建》專訪的黃達夫認為，不論是基因檢測、液態切片、精準醫療、免疫療法等，至今都只看到了一線曙光。雖然充滿了希望，但也布滿未知與過度的期待。黃達夫建議，病人接受新療法要非常謹慎，務必尋求第二、第三意見的諮詢，以免受騙。事實上，到今天為止，這些新療法還沒真正提升整體癌症的存活率，他以臨床經驗認為，這3、40年來，癌症多科整合醫療對存活率的提升，才具有實質的貢獻。

定期檢查不能忘，首要功課是生活習慣

與癌共存，定期檢查是最重要的方法。和信治癌中心醫院護理長王秋雯記得，一位30多歲的乳癌病人出院後，重回職場後工作忙碌，常常到對岸工作一季或半年。3個月回診，她常錯過就診時間。後來，個案管理師（個管師）打越洋電話貼心地對她說：「你告訴我，哪幾段時間你會回台灣，我們想辦法幫你調整檢查時段。」

當她回來檢查時，電腦斷層上肺部竟看到一個小小的點，她自己也嚇一跳，後來醫師以微創手術開刀，術後切片證實是腫瘤轉移，還好及時發現、及時切除。

對癌症病人而言，治療結束離開醫院才是抗癌的開始，最擔心的是復發或轉移，過了5年才算真正度過危險期。

「回家後如果你不改變生活習慣，仍然是高危險群，」王秋雯對一名治療前抽菸、喝酒，少蔬果多肉食的病人說。而個管師與內科醫護團隊，幫助離院後病人調整飲食及不良的生活習慣。癌症病人回家後如何整調生活、養成良好的生活習慣，才是癌後人生的功課。

知名的美食作家梁瓊白把飲食由油膩改清淡，放慢生活步調，改變能做100分、絕不做90分的完美個性，如今癌後已安度10個年頭，她公開罹癌、治療過程，並創新癌症食譜，寫下5本癌後書籍，鼓勵與幫助癌友抗癌。

台北市長柯文哲夫人陳佩琪醫師，沒有肺腺癌家族史、不抽菸、不住工業區、職業也非高肺癌風險，但仍罹患肺腺癌，在切除肺腫瘤後，養成出門一定戴口罩的習慣，如今已過了8個年頭。

治療有時盡，生活無絕期。當癌症病人走出醫院後，調整自己飲食、心情與適時的運動，養成良好的生活習慣，才能在癌後人生重拾健康。

本文為康健雜誌 x 關鍵評論網癌症專題合作

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航