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2019/04/08, 政治
【插畫】統一後，我可以賦予你原本就有的「特權」
Photo Credit：事件地平線
我們想讓你知道的是
對岸所說的「特權」到底有什麼「特別」的，難道現在的台灣沒有這些權利嗎？為何會有人不珍惜現有的美好，卻期待歸順之後由別人來給予呢？
唸給你聽
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中共統戰的步數不斷，但有些說得漂漂亮亮的「讓利」，仔細思考其實荒謬無比。
例如，日前有一名中國解放軍少將表示，如果台灣願意接受一國兩制就可以享有十項特權，這些特權包括獨立的司法權、台灣將實行獨立的貨幣制度、台灣將有自己的行政權等等。
說得好聽，但這些對岸所說的「特權」到底有什麼「特別」的，難道現在的台灣沒有這些權利嗎？為何會有人不珍惜現有的美好，卻期待歸順之後由別人來給予呢？
►中國統戰直指民間，台灣如何抵擋「惠台31條措施」的全面攻勢？
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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