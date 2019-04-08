【插畫】統一後，我可以賦予你原本就有的「特權」

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中共統戰的步數不斷，但有些說得漂漂亮亮的「讓利」，仔細思考其實荒謬無比。

例如，日前有一名中國解放軍少將表示，如果台灣願意接受一國兩制就可以享有十項特權，這些特權包括獨立的司法權、台灣將實行獨立的貨幣制度、台灣將有自己的行政權等等。

說得好聽，但這些對岸所說的「特權」到底有什麼「特別」的，難道現在的台灣沒有這些權利嗎？為何會有人不珍惜現有的美好，卻期待歸順之後由別人來給予呢？

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