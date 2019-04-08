以色列大選在即，右翼總理放話：只要連任，就兼併巴勒斯坦土地

以色列將在9日進行國會大選，已經連任13年總理的納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），這次身陷貪污醜聞，又遇上民調不相上下的強勁對手甘茨（Benny Gantz），為了團結他的右翼勢力，當地時間6日他在節目上放話，只要勝選，就要兼併當初聯合國劃歸給巴勒斯坦人的領土「約旦河西岸」。

以色列總理：要是勝選我就兼併巴勒斯坦人土地

（中央社）以色列總理納坦雅胡當地時間6日表示，如果贏得下一任總理任期，他將會兼併以色列占領的約旦河西岸屯墾區。以色列將在9日進行國會大選，納坦雅胡在大選前夕最新的造勢放話，勢必會激怒巴勒斯坦人和阿拉伯世界。

納坦雅胡6日接受以色列《第12頻道新聞》（Channel 12 News）專訪時，被問到為何還沒把以色列主權擴大至更龐大的約旦河西岸屯墾區，如同已在東耶路撒冷（East Jerusalem）及戈蘭高地（Golan Heights）的作法般，這些都是以色列於1967年中東戰爭期間奪佔的土地。

納坦雅胡回答稱：「誰說我們不會那麼做？我們正在路上，我們正在研商此事。你們是在問我們是否正邁向下一階段，答案是肯定的，我們將會進入下一階段。我將會擴大（以色列）主權，而且我不會區分屯墾區塊或孤立屯墾區。」

巴勒斯坦人想要在被占領的約旦河西岸、東耶路撒冷以及加薩走廊建國。目前約有50萬以色列人居住在約旦河西岸及東耶路撒冷，兩地有超過260萬巴勒斯坦人居住。以巴和平談判自2014年起凍結，屯墾問題是致力重啟和談的爭論最激烈議題。

《新頭殼》報導，納坦雅胡還自稱，川普（Donald Trump）政府之前承認耶路撒冷是以色列首都，也承認戈蘭高地是以色列領土，都是他的說服川普的政績。納坦雅胡也表示，約旦河西岸的每個猶太人定居點，都是以色列的一部分，兼併約旦河西岸後，他不會遷移任何一個以色列定居者。

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如果兼併約旦河西岸，等於否決聯合國的「兩國方案」

納坦雅胡的宣言極具爭議性，可能導致以色列和巴勒斯坦的「兩國方案」告終。

以色列與巴勒斯坦從1947年以色列建國以來就衝突不斷，聯合國當年將約旦河西岸、加薩之外的土地，劃歸以色列；巴勒斯坦人則擁有約旦河西岸、加薩兩塊互不接壤的土地。但部分以色列人仍然期待領土能從約旦河西岸延伸到地中海東岸，1960年代開始，以色列不斷在約旦河西岸、加薩建立「屯墾區」，蠶食鯨吞巴勒斯坦人的土地。

《紐約時報》報導， 多年來，以色列內部也分裂成「兩國方案」和「兼併巴勒斯坦」兩派。 雖然以色列在巴勒斯坦土地上建立屯墾區已經多年，但是緩慢、零碎的逐步建立屯墾區，未來仍然可以撤銷，還有針對「兩國方案」談判的空間。但如果是像 納坦雅胡 說的「主權併吞」， 也就等於直接否決聯合國支持的「兩國方案」。

《聯合報》報導，面對納坦雅胡的宣告，巴勒斯坦前資深談判代表艾瑞卡（Saeb Erekat）說：「只要國際社會繼續姑息以色列，尤其是川普政府支持以色列侵犯巴勒斯坦民族權利與人權，以色列就會繼續厚顏無恥地違反國際法。」

納坦雅胡為何拿出「兼併」的殺手鐧？深陷貪污醜聞，又遇上「政治素人」競爭

《紐約時報》報導， 納坦雅胡對於 約旦河西岸主權的宣布，被認為是為了團結以色列內部右翼勢力，好能在這次國會大選中獲得勝選，繼續掌權。 這次選舉，納坦雅胡面臨雙重威脅，一方面他將因為貪污遭到起訴，另一方面他還面臨政壇新人甘茨的挑戰。

美國媒體《全國公共廣播電台》報導，納坦雅胡近期深陷貪污醜聞，今年2月，以色列司法部長表示，他正準備起訴其收受禮品的案件。

《BBC》報導，而與納坦雅胡相抗衡的政壇新人甘茨，曾擔任以色列的國防部長，這次與同盟組成「藍白聯盟」（Blue and White），對抗納坦雅胡帶領的「聯合黨」。

對在國防安全方面，甘茨的資歷與納坦雅胡不相上下，但在納坦雅胡深陷貪污醜競選期間，身為政治素人的甘茨承諾，如果勝選將組成清廉政府。而相較於納坦雅胡偏向兼併巴勒斯坦，「藍白聯盟」對巴勒斯坦的 原則是與巴勒斯坦人「分離」，但沒有具體提到是否讓他們建國。

《中央社》報導，目前兩方的民調並駕齊驅。部分民調顯示，納坦雅胡的聯合黨贏得的席次可能不如甘茨的藍白聯盟（Blue and White）。但納坦雅胡仍可以和其他右翼政黨結盟，組成執政聯盟。

現任總理納坦雅胡擔任總理已逾13年，如果納坦雅胡勝選，就將超越以色列國父班古里昂（David Ben-Gurion），成為以色列在位最久的總理。

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