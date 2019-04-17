不只是華國文化霸權，「台妹」邏輯更凸顯的是異男霸權

文：陳薇安

我愛台妹台妹愛我對我來說林志玲算什麼？！ 我愛台妹台妹愛我對我來說侯佩岑算什麼….

MC Hotdog的我愛台妹紅遍兩岸三地，甚至中環的Check-in Taipei都有我愛台妹的霓虹燈可拍照。台妹也逐漸被一些人當作對台灣的女生的普遍稱呼。但是台妹一詞，除了本身其實即有負面意涵，背後更是帶有對族群與性別的壓迫脈絡。

或是再說一首比較近代的，由頑童所發行的歌曲「辣台妹」，他的歌詞是這樣的：

酒色財氣的台北 戴著純金的項鍊 幫我排新的小姐 尬台妹 辣台妹 辣台妹 騷底

台妹，並非中性的詞。如果用google搜尋「台妹」，絕大多數的回答表示台妹指的是，講台灣國語的，俗氣的（廉價迷你裙，布丁頭，手機吊飾很多，妝很濃或不符年齡），但是又直爽敢玩的年輕女孩。

同樣的，在兩首使台妹一詞爆紅的歌，「我愛台妹」跟「辣台妹」兩首歌，呈現的台妹形象，甚至是影射「檳榔西施」，「性工作者」，「鋼管舞女郎」等等職業。

因此，稱呼一個人「台妹」時，說話者間接把自己放在觀看者，甚至消費者的位置。台妹是沒有想法的，她教育程度不高，敢玩，不懂品味，對男人來說，甚至不是情感幻想的對象，僅僅只是男性情色的玩物。當然，我們要說的並不是擁有這些特質的女性比較「低等」，而是這個詞彙背後蘊含的權力觀。

此非指只有男性有能力對女性進行性化的凝視，而是台妹一詞是站在一個異性戀男性，具有一定文化資本（足夠的中華化，或西化）的角度評論女性出發的。

「台」妹的族群脈絡

稱呼人很台，是讚美，中性，還是貶損呢？在台灣本土意識逐漸抬頭的今日，台灣文化已經不是一個低於所謂「中華民國」正統的，受到壓抑的次等文化。

可是稱呼人「很台」，還是把「台灣」跟缺乏文化的，俗氣的，沒有品味的想像連結在一起。台這個字不同於台灣，說人很台，源自於戰後外省人，稱呼他們眼中沒有文化（通常是農村，或草根性很強的）的台灣人或客家人，是為「台客」。又有一種定義是說，在80年代，台客是外省人對本省幫派的稱呼。

因此，稱呼「台」這個字，是從外省人的角度出發的。在中華民國的統治（殖民？）下，台灣人內化了中華民國以中華文化為標準的價值觀，於是「台」成了貶義詞，是次等的，端不上檯面的。

近來，有許多努力，不論是代表菁英文化的誠品書店的活動，或是楊澤寫的台客美學先鋒派，都試著把台客重新塑造新的台灣認同。

楊澤寫道：「然而，我們看到的真台客總是金光閃閃，敢曝敢玩，拿錢砸自己，一點也不假仙、假仁義。這樣的真台客，才是寶島台灣的淑女名媛與濟濟多士，無論台客或外客，可以打從心裡認同的。這樣的真台客也才能把台灣變成一個更大，更開闊，也更有氣魄的夢想國度。」

通篇文章寫得優美甚至有些術語多的難懂的楊澤，大概也不是「金光閃閃，拿錢砸自己」之流吧。那他指的台客，畢竟還是從一個知識份子對於庶民的一種想像罷了，而這樣的想像還是帶著評論他者的意味。台客的俗氣來自於外省的定義，一天「台」脫鉤不了俗氣，「台」就無法被reclaim，成為新的身份認同。

台「妹」的性別脈絡

台妹，又比專指男性的台客更糟一些。台妹的邏輯，不只建立在中華民國的文化霸權上，更是「妹」本身，又是一種男性異性戀霸權。

稱呼女性的方式有很多種。但稱呼女性「妹」，如「正妹」，「辣妹」，「大陸妹」… 給人（給我？）一種矮化被稱呼的女性的感覺。妹，是稱呼同輩而比自己年紀小的女子。稱呼妹，就將說話者放在一個「兄長」的位置，也是在父權社會中，被賦予權力「交換」（象徵意義上的）女性。

當你搜尋「台妹」時，跑出的結果都有著類似的形象

或是從這些稱呼的脈絡時，上述幾個有關「妹」的稱呼，有褒有貶，但都是以男性的角度觀看性化的女性。因此，使用「台妹」這個稱呼，再次強化性意識（sexuality）是屬於男性的。

「妹」是被動的。相較於「妹」，有時同樣被用在一些貶抑稱呼的「女」，如「拜金女」，「港女」，其實反而還比較具有自主性與能動性。女，相對於男，是一個相對的中性稱呼。港女所指的現實，拜金女的虛榮，其實至少都還是這個女人自身的決定或是人格特質，而她們是被批判的。但是「妹」是可愛的，甚至在一些語境上是比較缺乏文化的，所以她們被性化的，被想像的，卻同時不被平等看待的。

因此，台妹這個詞，表現了族群跟性別的壓迫，而在語詞的脈絡下，台妹這個詞缺乏抵抗霸權的可能性。所以，我們不是台妹，我們也不想成為台妹。我們是驕傲的台灣女生。

本文經女性主義有事嗎授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航