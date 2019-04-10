「言必稱法」的中國律師，怎麼敢與整個體制為敵？

中國正對律師實施所謂專業分級制度，筆者看來，頗具灰色幽默的是，明明是一場旨在消除律師的專業化、職業化的政治運動，但卻冠以專業化的一個與實際內容完全相反的標題。

2019年3月27日，中國司法部發佈《關於擴大律師專業水準評價體系和評定機制試點的通知》（司發通〔2019〕35號），宣佈將從2017年3月30日起已在内蒙古、上海、安徽和陝西四省市試點的律師專業水平分級擴大到全國。經兩年試水，終於大張旗鼓的推向全國了。

中國律師，實早已是「眼中釘」

律師，是公民權利（私權利）的代表，是公民社會的重要一角，這個群體的生存狀態，是一個國家民主法治狀況的重要縮影。在中國，中國共產黨管理一切，當然包括所有立法活動在內，中國可謂沒有哪一部法律不是在中國共產黨領導下制定的，而律師，在具體案件中，如果要求公權力依法行事、遵守法律，想要實現法律規的，任何公民法人、任何組織，在法律面前真正做到人人平等，那麼，律師就必然與不願受到法律約束的公權力產生衝突。而當衝突產生後，若律師代理當事人根據法定的程序去復議、去訴訟、去投訴，則一次又一次的積累著公當局對律師群體的強烈憤懣。

中國當局決意對律師動手整治，可謂來由已久，以這次所謂專業化分級為例，表面上時間似乎是2017年3月30日，中國司法部這天發佈了《關於建立律師專業水準評價體系和評定機制的試點方案》的通知（司發通〔2017〕33號）宣佈在内蒙古、上海、安徽和陝西四地試點；而實際動手的時間，卻更早，係始於2015年7月9日的律師大抓捕（709律師大抓捕）。這一天，公安統一行動，全國各地在前後幾天時間內，抓捕律師和公民三百多名以上，最終進入到司法程序，以顛覆國家安全等各種罪名定罪判刑僅律師就有幾十名。

當局忌憚律師，是根本沒有不打算讓自己制定的法律限制自己的手腳

尤其是涉及限制公權力行使程序以及權力範圍，而律師群體中，一部分言必稱法的律師，讓肆意妄為的公權權力早感覺有礙手腳。

中國的律師，是乘著中國在2001年加入「世貿組織」的東風——從形式上需要大量律師，以及通過「世貿組織」這艘大船中國國家的經濟得到極大發展——從客觀提供了律師群體擴大發展的生存土壤。現今，無論是數量上三十多萬的規模，還是從業人員較高的整體素質，還是具體案件對社會的影響，都逐漸擴大。

儘管如此，中國律師從業者，客觀來說和中國所有洗腦教育從娃娃抓起環境中長大的人一樣，不知覺中都已是這個專制體制的一部分，不在體制卻具有體制思維，大多已經習慣依附這個體制生存，其中的絕大多數，不過把律師當做謀生行當而已，具有獨立思考的能力和意願，並在民主憲政道路上踐行的，則更少之又少，

即便這部分群體，筆者所知，大多也並不是試圖想要去改變這個體制，無非是寄希望於現行法律行之有效，而不是在具體案件中、法律規則之外，還有著若干的「潛規則」來決定著案件的走向和結果——這些不過普通的訴求，但在當局看來，損害了它形象，都危及江山永葆。

律師是法治社會不可或缺的重要基石，卻是不願受法律約束的公權力之敵人

在中國，做為一名律師，無論經手哪類案件，在具體辦理過程中，只要完全依照法律的規定去執業，與不受法律約束的公權力的衝突，就不可避免的無處不在。因為，在實際中運行並起最終作用的，不是法律，而是形形色色的「潛」規則。

尤以刑事辯護、行政訴訟等涉及公權力領域為甚。層出不窮的各類案例表明，中國最大的問題，不是無法可依，而是是有法不依；而，有法不依的不是公民、法人或者其它組織等民事主體，而是不受法律限制的公權力。

公權力肆無忌憚，可隨便以偷（逃）稅、黑社會為由，任意抓捕企業家侵吞私人資產；可以公共利益為由，肆意強拆居民房屋據為己有；可以妨害執法為由，將記者、公民、律師隨意拘留、逮捕，逃避監督；甚至，可以貪污或者生活作風為由，將官鬥失敗者的同類隨意拿下並刑訊逼供自證其罪，等等。而律師，只要代理了這些當事人案件，只要依據法律規定的權限和程序去工作，就可能會遇到各種各樣法律上根本沒有的理由，而被隨意限制執業權利。

以會見在押犯罪嫌疑人為例，法律規定最遲48小時必須安排，而實際上，卻要看會見會見對象，如果是「特殊案件」的當事人，則根本就不能獲准會見，而這個所謂「特殊案件」的確定，法律上沒有，可以是公安局或者政法委等黨政機關裡任何一個領導，甚至是案件承辦人，還可能是關押犯罪嫌疑人的看守所的當班公安人員當天心情不好，比如看某位律師不爽，等等。

遇到這樣情況，當局能夠接受的方式，就是把法律放在一旁，去找人打招呼，更大領導去干預，各顯神通，若真按照法律規定的程序控告、舉報或者訴諸媒體，則就成了與這個體制為敵。

黑龍江慶安「徐純合事件」，不過是不願受到法律限制的警權，與公民（律師代表的私權）爆發衝突的典型事件。訪民徐純合被公安開槍致死，沒有經過任何調查程序，判斷開槍適當，開槍警察李樂斌便被當局樹立為敢於向刁民開槍的英雄，而民間公開的現場視頻則顯示，則是一起濫殺無辜典型案例。徐純合家屬代理律師與官方對事件性質有著明顯的差異，而代理律師按照法定程序控告、起訴，以及支持代理律師控告起訴的公民（大部分是律師）則變成了煽動顛覆國家政權罪、尋釁滋事罪的犯罪嫌疑人，就變成了本身是被指控濫用警權嫌疑人公安的偵查對象。

言必稱法的律師，怎麼不是濫權者的敵人。

Photo Credit: Reuters/達志影像

這些年，當局消除律師專業化、職業化的手段種種

除了中國司法部這次的《關於擴大律師專業水準評價體系和評定機制試點的通知》（司發通〔2019〕35號）以制度化方式消除律師專業化外，中國當局消除律師專業化、職業化的努力還包括以下：

一是分化瓦解。以人大代表、政協委員身份，或者以及案源機會等利誘，追逐利乃人之本性，這樣難免讓一些各取所需者，讓他們進入官辦律師協會，為當局粉飾太平，同時，借他們之手，以律師協會名義，對堅持法律信念的律師實施行業打壓、處分。

二政治洗腦加威逼利誘，這些年從全國到地方推動「領軍律師人才培訓」，通過辦班方式給律師洗腦，上黨課、同時，對進入所謂各級「領軍人才」的律師，許以推薦大學兼職教授、縣級政府兼職副縣長虛職，以及推薦政府或者國辦企業的工作機會。筆者曾經作為挽救對象，就進入一個所謂省級「律師領軍人才」的班級，親身感受到這種威逼利誘，親身體驗當局把律師變成政治人，而對律師專業化抵制的「深謀遠慮」。

三以實際把持的行業律師協會名義，孤立、打壓人權律師。全國建立異議律師黑名單，並將這些律師交給所屬律師協會，通過律師折騰律師、律師管理律師的方法，以限制轉所，限制執業等手段，直到折騰得人權律師連自己都覺得成為害群之馬的程度。

四是通過黨化教育來管控教育。在律師行業中大肆發展黨員，將黨支部建立在每一家律師事務所，公開聲稱「把律師培養成黨員、把黨員律師培養成優秀律師」配之以推薦黨員律師獲得國企、黨政機關法律顧問的業務。

五是稀釋律師的職業認同。這個手段比較多，筆者已知的，比如以「小司考」的方式，向內部人士敞開進入律師的准入門檻，偷偷為他們單獨考試，減低難度，讓他們獲得律師執照，以及擴大肆大公職律師範圍。

六行政處罰打擊吊銷大批律師執業證。從709後，當局通過行政處罰的方式以先後吊銷劉正清、隋牧青、文東海、楊金柱等一大批律師，以及強制解散律師事務所。有些人權律師乾脆沒有任何書面文書就限制執業，比如劉曉源、周立新律師等等。

七刑事手段打擊律師，網羅一些罪名，比如尋釁滋事、煽動顛覆國家安全抓捕一批律師，對相當以批數量律師由國保（秘密警察）跟蹤、監督。

經過幾年的整肅，可謂成果斐然，律師重新回到之前的「公檢法司」開會辦案的模式，律師事務的黨課比法律專業學習還多，律師的辯護詞、代理詞以及法庭發言中，引用政治口號必法律還多的局面。

對政府來說，這些年整治律師、消除律師專業化、職業化的手段，已經初具成效，已鮮有律師敢於對著法律條款，對公權力行使指手畫腳了，那麼，現在適時推出這個律師專業分級制度，是時候以制度化的方式，徹底消滅律師專業化。

到這次，2019年3月27日，中國司法部發佈《關於擴大律師專業水準評價體系和評定機制試點的通知》（司發通〔2019〕35號），終於以規範性文件的方式，將講政治替代律師專業性的事實制度化的固定了。

Photo Credit: epa-efe

司法部文件，違反《律師法》、《行政許可法》等多部法律

《關於建立律師專業水準評價體系和評定機制的試點方案》的通知（司發通﹝2017﹞33號）和《關於擴大律師專業水準評價體系和評定機制試點的通知》（司發通〔2019〕35號），這兩個文件，從效力層級上，只是一個部委通知的規範性文件，而這兩份文件裡面所規範內容，已涉及律師執業範圍限制、限制壟斷競爭等準立法內容，本身屬於超越《立法法》所確定的立法權限的規定，並且，以專業級別限制律師到相應法庭出庭，也已違反《行政許可法》。

專業化，實乃去專業化和職業化

首先，律師專業水平，並不是靠政府分級出來的，而是法律服務市場，靠優勝略汰出來的。政府果真操心律師專業水平高低，並且這種政府分級這種計劃經濟手段果真有效，那麼就在不遠的過去，在中國這樣一個地大物博、自然資源充裕、擁有勤勞的人民的國家，會有幾千萬人民在饑餓中死去？以政府主導方式能給律師提高專業水平，連他們自己都會發笑。

其次，根據《司法部關於建立律師專業水準評價體系和評定機制的試點方案》（司發通〔2017〕33號）中的所謂分級依據，排在首位的是政治表現，而所謂政治表現，就是是否擁護中國共產黨的領導、是否擁護所謂社會主義法治，這已近赤裸表明，就是要以政治掛帥代替律師專業化、職業化法治化社會律師原本的社會職能。

不難想象，律師個人平時所表現出的價值觀、社交媒體的觀點，甚至法庭的發言內容，都成為政府判斷一個律師政治表現如何的信息來源，並影響到每個律師現實利益和人身安全時，這個行業已失去了律師原本的社會功能。

司法部這兩個本身違法的文件，而且，針對的是律師自身的權益貶損，這個在2012年以前的中國，原本最活躍，最具有法律意識群體，在中國主流信息平台上，沒有任何的質疑的聲音出現，相反，只有律師協會的會長律師們的一篇溢美之詞。

不過短短幾年時間，想想這一切，令多少心憂這個國家前途的人們，心有戚戚然。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航