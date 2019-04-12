《建盞・茶談》：因為唐宋茶道之風華，進入了宋瓷的領域

文：王薀老師

唐宋茶之風華

說到中國，歷朝對待茶道的方式都不太一樣，唐代開始，中國人就把喝茶當作是一件重要的事情來看待，茶的文化也從唐朝中期陸羽所寫的《茶經》更有系統化地介紹製茶的過程和禁忌，以及製作茶葉的流序。烘焙茶葉的木柴也極講究，桑木、桐木是其中最優的烘焙木柴，若檜木、柏木則含油脂過高。煮茶的水質也極為講究，從茶湯中需要謹慎觀察它的沸騰情況，如何判定？初時看水面上是否出現如魚眼睛一般的沸騰水泡，直到煮茶器皿腹肚邊緣冒起了密密麻麻的水泡，這僅是剛開始。接著要用竹筷攪拌湯水，呈現水渦形狀，如此可以讓器皿中的水湯灼度均衡，接著再度攪拌茶湯，直到整個湯面上波濤洶湧，有此起彼落噴濺出來的沸水為止，這中間要配合觀察以及何時加入茶末，直到水面上浮出一層水膜為止。

陸羽把整個煮茶過程中茶湯的不同生態取了極優美的名詞，有的叫「餑」，有的叫「花」，隨著水溫變化無窮，有的形成浮萍狀，有的又如同虛空當中的流雲，有的又像灑落滿地的花瓣。水經過煮沸之後，便有許多泡沫浮沉在茶湯最上層，又如同冬日裡降雪，大地呈現整個銀色世界一般。茶湯的流程圓滿之後，開始可以斟茶，這是最精華的部分。通常所煮的茶湯前面三泡茶是最好的，這時候所分、所供茶的第一碗茶湯便叫做「雋永」。

在唐朝也有一種現代人看起來頗新鮮的煮茶方法——把蔥、薑、棗和橘皮等等的物品和茶混放在一鍋裡烹煮，但此種方法因會破壞整個茶湯的品質，後來只盛行在一些地方，這也是往後油茶和擂茶的前身。陸羽在《茶經》之中，分別把茶的形制和流程都配合了藝術和當時的文化背景融合其中，令人在喝茶的環境裡能夠深切地感受到真善美的境界，因此《茶經》便成為了中國飲茶文化中不可缺少的一部經典著作。

茶道的文化進展到了宋朝，形成了「點茶」文化，這一套方法較於前朝更加完善，更有章法。宋代的茶大多用餅茶，後把茶餅研磨成粉，篩選成為如春雪般之細末之後，再配合煮沸的湯水，酌量把前面研磨所成的精粉放置茶盞之內。些許沸水和著酌量的茶粉，用茶筅輕輕地搖晃輕擊，再漸次加以滾燙之水，此時便會清楚看到湯花自然地凝結在杯緣上，如如不動，這類流序之下所沖泡出來的茶湯在茶人心目中便是一碗上好的好茶。在宋代，茶的文化可說是發展到了最頂端，人們喝茶講究的是茶真正的品質和氣味，絕對不能揉合其他的物品，由於沖泡簡便，於是從朝廷至民間都流行不歇。到了南宋，日本僧侶大批來中國求取佛法，學成後返回日本，把此套方法流行於日本國，這便是後來日本茶道的雛形。

在宋代，不僅僅是把茶道思想推展到最高峰，當時有三部影響飲茶文化極重要的書，一位是宋代著名的書法家蔡襄，他的書法直追柳公權，自成一格，後人把蘇軾、米芾及黃庭堅，再加上蔡襄，史稱書法四大家，但是在當時蔡襄還出了一本極有名的茶學專書《茶錄》。在宋代另外有一本極重要的書介紹泡茶工具，用白描所成的《茶具圖贊》，相傳是由身世不詳的審安老人所著作。更值得一提的是，連宋朝的皇帝宋徽宗以其尊貴的身分，也為茶的世界編寫了一部《大觀茶論》。

宋徽宗除了對茶有極深入的專業知識，並且熱愛飲茶，幾乎時時不離和茶相關的事項，他個人認為除了茶葉品質好壞，茶具更是重要的一環，在他的影響之下，茶道在宋朝的社會裡便這麼一般地盛行起來，由於當朝的推動，使得當時許許多多的匠人爭先恐後地燒出不少傳世的作品，其中最著名的便是「天目碗」，也就是後來的「建盞」。這是後話，因為天目碗和福建建陽所產、所出的建盞根本是兩回事，但是我們可以從宋徽宗的一闕宋詞，字裡行間看出他對當時的茶碗是極為講究的，「螺鈿珠璣寶合裝，琉璃瓮里建芽香。兔毫連盞烹雲液，能解紅顏入醉鄉」。

Photo Credit: Key-museo @Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 日本國家博物館收藏曜變天目盞

宋代人喜歡黑色系的器皿，因此當時所燒出來的茶盞幾乎都是以青黑色為主，由於溫度和釉色的作用，宋徽宗最喜歡的是黑色為底的兔毫杯盞，也因為如此，兔毫和油滴便是宋代貴族鬥茶時很重要的茶具文化。由於宋徽宗的推動和喜好，在當時的上層社會裡，文人雅士也都熱愛飲茶，也蒐藏名貴的茶盞，甚至也在他們的詩詞裡面都有所描繪，這在歐陽修和蘇東坡等人的作品中時有看到。當時會流行建盞是因為此地所產的茶碗坏土較厚，和其他地方有所不同，有保溫的效果，並且黑色的釉底和當時所流行的茶種有關，因此建盞就這樣子漸漸地流行開來。

宋朝始太祖趙匡胤時代，文人的地位便高過於武人，由於在他的統治下，昇平一片，戰事漸少，因此國內幾乎都以科舉為重要的前途發展，所以造就了不少的文學家及藝術家。即便到了最後，在歷史上被稱為誤國的宋徽宗，在藝術和文物的造就上，如今仍然是為人所歌頌，在他主政期間極力地推廣文學、詩詞、書畫、藝術、茶藝和陶瓷……方面的文化工作，在中國歷代所有的君主當中，至今還未有人可以超越他的藝術才情。他除了鼓勵並且也增設了許多相關於藝術、書院方面的機構，在全國各處宣揚藝術方面的教育，有其不可抹煞的地位。雖然他不是一位受人愛戴的帝王，甚至為了提供他個人愛美和愛物成癖的喜好，特別建立了「造作局」，蔡京掌握住宋徽宗的習性，從各處蒐集奇珍異石，滿足徽宗的需求，那時還多設立了一處「應奉局」，原本供國家戰事所使用的船隻，也都因為從全國各處運送提供皇帝滿足玩賞，而奔駛於各州各縣，也因為如此，民間哀聲載道此起彼落。

可能是陰錯陽差，或者是中國人的福報，由於宋徽宗喜歡花石成癖，為了要讓舉國各處蒐集於皇宮的大量花卉有所著落，所需之花器便極多，因此徽宗就在河南禹縣成立了官窯，專門用來燒製各類陶瓷器皿，誰知道此創舉竟然成為日後創造中華瑰寶重要的來源和寶地。鈞窯和汝窯所燒製的各類器皿、碗盤、瓶罐等等，以及所燒製的釉材和燒法，及支釘燒製後在各類器皿下端所發現的釘痕，立器的燒法通常以墊燒為主，圈足的中心也都有保留釉彩……這些也都是後代人研究、收藏極重要的判斷所在。宋徽宗這位藝術皇帝除了是一位茶痴以外，他對於和品茶相關的器皿也都特別地著重講究，甚至於數度親自去官窯裡給予意見，也因為如此，才有傳世的精典汝瓷。自古汝瓷即被看成是青瓷之最，它的重要性勝過歷朝的金石鼎器，流傳了一句話，「即便擁有萬貫的家財，還不如擁有汝瓷一片」，可見珍貴之一斑。

由於從年輕的時代便喜好飲茶，從飲茶之中去研究歷代茶葉的發展過程，也因為如此，兼帶地對飲茶相關的器皿也都極為重視，早期的宜興壺廠一廠、二廠也不止一次地參訪過，當代的製壺名師所親製的早期名壺也幾乎各個名家都有收藏，景德鎮的瓷器、茶盞從早期到近代也皆有典藏，早期還透過關係量身訂作了不少方形和圓形的大、中、小型錫罐，用來儲存普洱熟茶……從那個時期開始，只要是和茶葉相關的器皿物件，都會想盡辦法攫獲、收買。期間令我最夢往神遊，甚至到舉踵之間都會魂牽夢繫的，便是因為茶之因緣而進入了宋瓷的領域。宋代的瓷器可說是中國最優美的一抹幽夢，多少個浮雲掠月，多少個朱槿花開花謝，多少的豔紅殘退，又有多少個狼煙彌漫的歲月，多少個雨打風吹的日子，凋零的四季，王朝的興替，無論是繁華或者是凋瑟，那冰涼的宋瓷，即便落花成冢，那些器皿總有守候的主人，也許是玩物喪志，也許是思古幽情，也許是感喟逝者如斯般的歲月，卻又可以和當時的遺物於撫摸之際，從開片的裂縫中參與古人！

書籍介紹

本文摘錄自《建盞・茶談》，拾慧文創出版

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作者：王薀老師

人的睿智來自於所經歷的世緣

茶堂，存在於每個人的心中

宛如冬夜飲入一杯熱茶般地的暖徹心扉，在一杯杯佳茗傳遞、齒頰生香之際，有著許多人物的真心傾訴，引人入勝的真實人生故事改編。

充滿智慧的古稀老人、

不傳於世的絕世劍法、

知名女星的遺憾之事、

茶聖寧死不屈的風骨、

一位母親的恢宏氣度、

姐妹三角的情感糾葛……

人來人往如潮水般一波又一波，

停不住的是風月的變幻和人心的起伏。

一杯心茶、一段故事，人世間的愛恨情仇，

在這一刻遠離了塵囂！

不斷回甘的口感，如同被喚醒的心！

「陳彌和陳竇原本是我早期在摸索古玩及文物雜項期間，所結識的一對原本同聲共氣、軟談麗語的親姐妹，直到妹妹陳竇無意間闖入了陳彌的私人禁地之後，便展開了一連串多年姐妹間的恩怨情仇，兩人皆因為同時喜歡上一位男人，而彼此心靈上波濤洶湧般互相零敲碎受地折磨……」——〈古器風雲〉

「隨著楊老臉上表情的起伏變化，我知道他的心緒陷入了回憶以及充滿複雜的情緒之中，我沒想打擾他，也沒插話，就幫他再斟滿上一杯茶……這家咖啡屋擁有極老的歷史，據說從三〇年代就已經存在，這裡孕育了許多文壇的明日之星，我去過幾趟也曾碰過熟識的一些作家朋友，靜謐的舒適環境是令人不斷重返主要的理由。我和玫初次見面便是在這裡用餐……」——〈茶堂冬夜裡的情事〉

Photo Credit: 拾慧文創

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航