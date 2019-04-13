《還不錯的老後》：每天相約打針四次的兩位爺爺

文：黃育清

當我們同在一起

晚上，接近8點鐘了，隔壁房門前響起了聲音，一個68歲的爺爺在叫85歲的爺爺：「大哥，走囉！」

有時候，「大哥」已經準備好了，等不太久，就開了門，兩個人作伴一齊搭電梯下去；有時候，「大哥」不知道忙什麼，也許是上廁所，也許是衣服扣子扣不攏，就見68歲的爺爺在門前踱過來踱過去地等著，直到85歲爺爺整理妥當，兩個人再一起搭電梯下去。

幾次下來，每當「大哥」的喚聲響起，隔壁房中就有了動靜，然後他們下樓去了。我很想知道他們兩個每天這時間結伴去哪裡，問68歲爺爺似乎比較合適，因為他看起來比較愛和人說話。

有一天，我就攔住了68歲爺爺，他這時候正在85歲爺爺門前徘徊著，等著他口中的「大哥」。

「你們每天晚上去哪兒呀？」我問。

「一起去醫務室。」68歲爺爺說。

「去量血壓？」我知道有人每天會定時去量血壓，68歲爺爺和85歲爺爺也是這樣嗎？

「不是。」68歲爺爺說：「我們一起去打針。」

「什麼？打什麼針？」

「我們都是糖尿病，每天都固定要打針的。」原來如此，看來我的高血壓比他們好多了，我只要每天早上服藥就可以，他們還得晚上去挨一針。

「什麼？才不只一針呢！」68歲爺爺看見85歲爺爺出來了，趕緊迎上前去，邊走邊向我解釋：「我們一天要打四針，三餐和晚上這一針。」

「真的？每天都要打？」

「當然。」68歲爺爺回答，85歲爺爺也點著他有點肥胖的大頭。

「一天四針，哪有那麼多地方可以下針？」

說話間，我不知不覺跟著他們進了電梯，68歲爺爺也不覺得這是什麼祕密，他誠實地說：「打肚皮，我跟他都是打肚子。」

我們一起到了二樓，一起進了護理室，可是，護士小姐不在。

「等一下就來了。」68歲爺爺說：「她這段時間很忙，有人需要她到房裡服務，她忙完就來了。」邊說，他邊向85歲爺爺示意：「大哥，你坐這張椅子等。」

既然到護理站來了，也順便量一下血壓吧！正這麼想著，又有人進來了，是兩位奶奶。我不太認識她們，因為都是新入住的。這兩位奶奶都保養得很好，皮膚白潤，完全看不出年紀，她們找了位子，也坐下來等。

我不敢貿然問她們是不是也來打針，但見68歲爺爺跟她們講話，好像很熟的樣子，應該也是吧，我心裡這麼想。

護士小姐來了，房裡擠了5位老人家，她要怎麼打針呀，我看我還是不要在這個時候湊熱鬧吧！

聽到護士小姐對85歲爺爺說：「您既然坐下了，就打屁股吧！今天不打肚子了。」我逃一樣地回自己房間，覺得自己好像過於好奇了，怎麼竟然跟人去護理站？太不像話了吧！

後來，再聽到「大哥」的喚聲，我完全知道他們要做什麼了。但是我還是不能接受「在肚子上扎針，每天要扎4針」的事實，光想著都叫人害怕。68歲爺爺和85歲爺爺真是勇敢，他們每天都笑瞇瞇地一起去，笑瞇瞇地回來，不知情的人還以為他們是去了一趟便利商店，吃了什麼好東西回來呢！

再後來，聽說那兩位奶奶也是去打針的。而且因為同是打針人吧，她們成了好朋友，常常看到兩個人結伴到餐廳，一起用餐，一起上樓。雖然樓層不同，總要回自己房裡，但是也常見兩個奶奶同時進同個房間，彷彿有說不盡的話還沒講完似的。

我有心血管的問題，每次提到這點都會感到懊惱：「為什麼父母親都沒有這方面的毛病，我卻有？為什麼我的飲食比別人清淡許多，還會高血壓？」

但是，當我看到68歲爺爺、85歲爺爺，還有那兩位白淨的奶奶按時到護理室報到，一點也不怨尤，面帶微笑的他們帶給我很大的感動。

同病的他們，平靜的身影，彷彿在告訴我：「我們有伴，我們在一起，我們不怨。」

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書籍介紹

《還不錯的老後：他們這樣過生活》，四塊玉文創出版

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作者：黃育清

「只要能夠聚在一起，就是幸福、忘憂的事了。」

一本應援現代人健康老化的樂齡優活書

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Photo Credit：四塊玉文創

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航