《如果能撫平悲傷》：我感覺因海嘯而死去的丈夫是在告訴我「別認輸！」

文：奥野修司

「好想見你」——丈夫的擁抱

高橋美佳的經歷

跟死於海嘯的人「再相見」是十分奇妙的經歷，你我可能無法想像。在這三年半的期間，我四處旅行採訪這些故事，想想也該告一個段落了。我再次踏上前往氣仙沼的旅程，或許這是最後一次採訪。

氣仙沼區公所的幡野寬治先生說「想將此次地震被海嘯淹沒的區域圈出來，這些地方現在幾乎都成了沖積地」。昔日人類違反大自然，刻意將海洋填補成陸地，但海嘯卻讓它恢復原貌。

川島秀一教授曾這麼說過。

「從氣仙沼車站出來，往海邊走一小段路就可看到區公所。江戶時期開始從那附近填土，最終變成一個城鎮。我想那裡應該就是這次海嘯沖毀的地方吧。原本是沉降海岸，是不可能會有平地的。人類就算改造了大自然，但大海一定會來討回。」

日本或許還不明白這個道理，繼續把土填進這片毀於海嘯的土地，使之煥然一新。

我前往位於氣仙沼灣最內側、受災最嚴重的鹿折地區。我之前每次來氣仙沼，絕對都會來這裡看第十八共德丸大型漁船啟航，現在卻是為了加深對東日本大地震的記憶才來的，因為船隻早已消失。站在原地，周遭景象已完全不同。土堆整備好，開始建蓋新住屋。城鎮又將重生，我想到這，不知何故變得心煩意亂。

我在熊谷先生家門前卸下行李，接著往東新城前進，那是地震後氣仙沼市內發展最快速的區域。先搭乘以BRT運行的氣仙沼線【註】，經過氣仙沼車站前的一個大轉彎後就能到達。這附近並未受海嘯侵襲，現在仍可見飯店及大型商店，人潮來來往往，十分熱鬧。當然也有臨時商店。高橋美佳女士（56）死於海嘯的丈夫雅已先生（享年57歲）。那裡的臨時商店裡有一家店名叫「MIXIM」。

高橋女士一家曾在鹿折地區開了兩間時裝店、一間釣具店。美佳女士開的「MIXIM」主要以年輕女性為客層，而她的婆婆則專門為年長者開了「MIYOSHI」販售吳服（和服的一種）及禮品。丈夫雅已先生開的是販售戶外用品與釣具的「STREAM」。他們本來是將一樓隔成三個區塊，結帳處也是彼此分開，而店鋪二樓則是住家。地震前因為婆婆患有失智症，這三家店舖都是由美佳夫婦倆經營。

海嘯沖走他們家所有財產，後來找到的只有牌位、結婚照片及相本。美佳女士把僅存的一些照片拿給我看。有張照片是她丈夫戴著圓頂硬禮帽，比出勝利手勢。照片裡的雅已先生蓄著鬍鬚，很像充滿朝氣的卓別林。美佳女士育有一男一女，地震當天，就讀大學的女兒雖然逢春假回家住，但正巧外出不在家，只有兒子待在二樓，而美佳女士跟雅已先生在一樓的店鋪。

天搖地動之後，正打算離開的雅已先生發現門窗沒關，所以叫美佳女士跟兒子先走，說「我去關門，你們兩個先走」。美佳女士有點放心不下，交代丈夫「要快點跟來喔」，然後跟兒子一起逃到高處。但那卻是夫妻倆的最後一面。

「因為有客人把制服寄放在店裡，所以丈夫說『那是別人寄放的，先放到二樓去吧』，我們三個人一起把東西搬上樓，之後就準備逃到外面。周遭異常安靜，像是開了靜音效果似的。老公叫我跟兒子先往附近的高地跑，我一到安全地點就立刻打電話給丈夫，結果卻打不通。等待丈夫的那段時間也有好幾次餘震。『好慢喔』，我邊說邊看身後，海嘯如一道黑牆直逼而來。有人大叫『海嘯來了』，急忙再往更高的地方逃，兒子說『看到爸爸了』。我們懷著忐忑不安的心情等待著，但過了好久都不見他爬上來，此時，鹿折地區已完全被海水吞沒。

我老公是很細心的人，地震那天一定也有把三台收銀機的錢拿出來，拉上鐵捲門，帶著帳本一起逃。由於隔天還要付錢給制服批發商，所以應該也有去開二樓的保險櫃。雖然現在覺得根本沒必要，但那時根本不會這樣想。」

雅已先生沒有跟過來。

美佳女士的女兒那時人在陸前高田的駕訓班，幸運的是，那天並不是道路教學，而且學校位於高地，她奇蹟似地平安無事，並在第三天，搭朋友的車回到氣仙沼。美佳女士寄住在親戚家，等待海水退去，之後四處尋找丈夫。過了兩星期，三月二十五日，丈夫的遺體才被自衛隊找到。

在找到遺體前一天深夜（或當天凌晨），美佳女士發生了奇妙經歷。

「他突然出現在我夢裡。站在臥房門口，一句話也沒說，只是看著我，就像黑白相片似的。我看到他好開心，『啊，你在這裡呀』跑去抱他時我就醒了。早上一起來，我告訴兒子夢到爸爸了，他說『我也有夢到』。問兒子『是什麼夢』，他說『爸爸狠狠罵我一頓』，夢中因為老公第一次生氣，所以兒子怕得不敢看他。

丈夫大我六歲，我們很少吵架，就算生氣他也不理我。他很溫柔，不喜歡爭吵，也從沒罵過小孩。為什麼會在夢裡罵兒子呢？兒子那時才剛高中畢業，四月就要去仙台的專門學校讀書了。

其實，我生兒子的時候差點難產。老公應該擔心他無法一個人在仙台讀書吧。我說『一定是擔心你啦』，兒子靜靜點頭。

『兩個人同時夢到他，今天或許會發生什麼事』我跟兒子都這麼覺得，過了不久就接到警察打來的電話，說已經找到丈夫的遺體了。」

幾天後，雅已先生也出現在女兒夢裡。場景是地震時他們住的房子。

「女兒在二樓客廳，注意到有白影飄過玻璃窗外，她心想『難道是爸爸』，打開窗戶一看就是我丈夫。她有點驚訝，想去追他，邊跑邊叫『不要走』，但老公卻一溜煙衝下二十多階的樓梯。樓下店裡一個人都沒有，燈火通明，最後終於要追上了，女兒抱他，哭著說『爸爸，我好想你喔』，丈夫面帶笑容看著她，然後夢就醒了。我女兒也不是順產，所以丈夫真的很擔心兩個小孩的未來。」

原本美佳女士也不相信會有這麼奇怪的事，是孩子讓她相信的。

海嘯之後，在找回的僅有財產中，有從前因早產而夭折的孩子牌位。地震後，雅已先生無法進行火葬，所以選擇土葬。喪禮在三月二十七日舉行，正好是那個無緣孩子的忌日。

「這應該也是一種緣份吧！」

雅已先生的遺體已決定在兩年後出土，市立火葬場已核發五月份的火葬許可，所以五月四日出土後就能進行火葬。

美佳女士跟雅已先生是相親認識的，對美佳女士來說，他是理想的結婚對象。當時美佳女士在仙台的銀行工作，比起算錢她更喜歡跟服飾，每個星期都會去逛街。她認為如果要結婚，對象最好是懂衣服的人，於是透過叔母介紹，認識了雅已先生。

雅已先生從美術大學畢業後，當了一陣子的上班族，但因為是獨子，母親希望他回家幫忙，不過他對經營店舖沒太大興趣。

他們一個月大概約會兩次。雅已先生曾表示「美佳女士大致符合我心目中理想型的條件，而且在一起很開心」。相親後，他們在三個月內訂婚並結婚。在訂婚前的某天，美佳女士打電話回老家，聽到家人說「對方說要帶母親一起來娶妳」時有點被嚇到，嘴裡雖說「啊，什麼呀！他沒跟我講過要訂婚呀」卻沒有反對，應該是因為自己也很滿意這樁婚事吧。美佳女士那時二十三歲，雅已先生三十歲。

「如果我跟丈夫出門，婆婆會說『我也要去』然後跟著去。只要說『要出去一下』，她就會問『是兩個人一起嗎』。我要回娘家，她也會跟著去。因為她只有一個兒子而且又離婚，才會這樣依賴，是一個跟屁蟲婆婆。不過如果是釣魚，就可以跟老公兩個人去了。星期二是店公休，孩子去上學的時候我們就去釣魚。婆婆因為不喜歡釣魚，所以不會跟。後來丈夫因為自己有興趣，開了釣魚跟戶外活動用品店，但也因此沒辦法去釣魚了。

泡沫經濟時期快結束時，我們買了有開過超市的一小塊地。那時我們還開家庭會議討論是否要一起經營。

『分開比較好。』

丈夫不喜歡整天都膩在一起。說要分開讓人有點不太舒服，但我卻沒說什麼。」

結婚第五年，美佳女士終於有了第一個小孩，而且是男孩。但是……

「我懷孕後還是照常工作，等到七個月大到醫院做產檢，醫生要我馬上住院。

出生的孩子只有一千三百三十四公克，是個早產兒。氣仙沼的醫院沒有照顧早產兒的設備，因此用救護車送到仙台的醫院。在那裡接受兩個月的NICU（新生兒集中照護中心）照顧，好不容易出院了，但一個月後，我早上起來摸摸他，他全身冰冷，猝死了。本來希望他能健康長大，所以取了「健人」這個名字，沒想到出生三個月就死了。

他死的前一天有嘔吐，有可能是睡覺時嘔吐，結果被嘔吐物噎住而窒息。婆婆知道是我讓他趴著睡，之後就不停責備我『都是妳讓他趴著睡』。但死因仍然不明，猝死要找出原因需要進行解剖，那時我真的很難受。

過了三年，女兒在平成三年出生了。她出生時，住院住了整整七個月。準備出院時，醫生又聽到心臟有雜音，所以我們去了好幾趟仙台的小兒科，還好後來就聽不到心雜音了。我帶小孩都是提心吊膽，不是普通的辛苦。一年半後，兒子出生了。出生時很健康，後來因先天性腸胃問題，坐救護車到仙台的大學醫院進行手術。三個小孩三種狀況，對孩子們來說也是很不好的回憶。丈夫也是，所以很擔心兩個小孩進入社會，所以即使到了那個世界，還是放不下心。」

丈夫的遺體找到後，美佳女士每天以淚洗面。她如果是自己一個人待在臨時住宅，有時會突然很難過，想放聲大哭。但臨時住宅的隔音效果很差，所以只能壓抑住想哭的情緒。或許死了一切就會解脫——美佳女士隨時都在生與死之間掙扎，根本沒精神重新做生意。

「我家店鋪對街的酒商太太，之前把『氣仙沼，別認輸』這句話做成標籤，貼在酒瓶上販售。朋友都勸我，要不要也重新開始營業呢，但我真的沒那個心情。而且，就算我很喜歡衣服，但銷售方面的事都是丈夫張羅，從進貨到記帳，我根本無從下手。朋友勸了好幾次，我才稍微有重新開始的想法，在地震隔年的二月，重新開始營業。要生活就要工作，我下定決心重新開始MIXIM。」

美佳女士後來偶爾也有做夢，但夢境卻漸漸有了變化。

「丈夫有一陣子沒來夢裡，我開始生意後，有時一個人開車回家會莫名感到悲傷，這種時候才會夢到他。跟之前一樣沒有出聲，但之前他在夢裡總是面無表情地站著，像是家裡的擺飾一般，但自從我開始做生意，夢裡的他會笑了。之前的夢都是我主動抱他，但現在丈夫會先抱我。應該是因為我生意越做越上手、能獨立活下去而替我高興。後來的夢裡，他也是面帶微笑。我感覺死去的丈夫其實在告訴我：『別認輸！』」

註釋：氣仙沼線由於鄰近海岸線，海嘯後遭到嚴重破壞，導致某些路段完全無法通行。JR東日本遂決定在修復之前，先以BRT的方式暫時擔負停駛路段的運輸需求。

相關書摘 ▶《如果能撫平悲傷》：311後某天深夜，我見到一身白的丈夫飄回家

書籍介紹

本文摘錄自《如果能撫平悲傷：3.11後的奇蹟相會，歷時三年半深度傾聽，16篇「無法證實」的真實故事》，一起來出版

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作者：奥野修司

譯者：張秀慧

「我不曾告訴過別人，但我想告訴你所有的事……」

一部歷經無數追訪、選擇與紀錄，交織出遺憾和淚水的重生奇蹟！

他們看到的，是愛，是不捨，是撫平悲傷的方式。

日本知名紀實作家奧野修司，醞釀三年半最動人力作，橫越此世與彼世、科學與非科學分界的完整紀錄。這16篇真實故事流露出的，並非沉浸過去的悲傷，而是迎向未來的希望。

「只要黑暗的另一端有光，只要靈魂是存在的，那我們就一定能見到面。

如果連這點希望都沒有，活著還有什麼意義？」

一場史無前例的災難，罹難人數超過18,000人。據說，許多生還者紛紛感知到亡者歸來，都有過奇怪的經歷——

死去的丈夫出現在床邊……

已故兄長傳來的「謝謝你」簡訊……

三歲罹難者對母親的微笑……

飄過窗戶的女兒……

這些奇妙的經歷接二連三發生，卻沒有人想找出答案。

因為，再度看見失去的人就足夠了。即使無法證實為真，但對失去摯愛的人來說，只要能尋得慰藉，就是個完整的故事。

「別去成佛比較好，我希望他永遠陪著我，隨時都能出現。」

Photo Credit: 一起來出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航