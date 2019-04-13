《減壓、抗憂　樂活飲食》：覺得「憂鬱症治不好」是錯誤觀念

文：渡部芳德、野口律奈

覺得「憂鬱症治不好」是錯誤的觀念

「會得憂鬱症與『本質』有關，所以藥物是治不好的」，不久前還有許多人持有這樣的觀念。或是認為病由心生，會生病是因為受到情緒影響，病情是隨著患者的心情而產生變動、因為沒有毅力才會生病等這樣的偏見。

現代醫學證實，憂鬱症是因為腦內發生異常，只要補充血清素與正腎上腺素等神經傳達物質的不足，並且改善藉由傳達物質傳送訊息的神經細胞，就可以改善憂鬱症狀。

這十年，具有高度療效的抗憂鬱症藥物不斷地被研發出來。過去認為沒有任何藥物可以治療心理疾病的觀念是錯誤的。

抗憂鬱藥物的藥效很好，但是很難停藥？

抗鬱劑等治療憂鬱症的藥是很有效的。

但是，效果會因人而異，同時也會產生副作用。此外，停止服藥後可能會讓病情惡化，也就是有反覆發作或復發的疑慮。

確實有病患開始治療憂鬱症之後，就無法停藥。但是，能夠完全停藥是最理想的狀態，也只有恢復到不用吃藥的程度，患者才會覺得自己真的康復了。

憂鬱症會被認為「難以治癒」，是因為很難停藥，而且患者會擔心自己有可能會反覆發作或復發。當這樣的擔心與不安變成了壓力，也會讓病情惡化。

另外，通常會得憂鬱症的人都是做事認真、能力很好的人。有些人對自己嚴格，多數甚至會苛責生病的自己。也常見到其實病情有改善，但是患者覺得自己根本沒有變好，或是認為再這樣下去可能不會好，因而產生更多的壓力，阻礙了病情的改善。

治療憂鬱症不能急，要慢慢醫治

在這裡要不厭其煩地再說一次，治療憂鬱症的藥非常有效。

但是不能忽視選藥及服藥方式具有很高的難度。除了要對症下藥以外，還必須考量患者的體質與生活習慣等因素來選擇藥物。

因此，憂鬱症很少能立即被改善，通常是病情前進兩步後又退後一步，像是心情平穩了4天後，又接著2、3天的低落。

但是，只要進行正確的治療，一定可以治好憂鬱症。

治療的第一步是「讓身心休息」

治療憂鬱症重要的是讓身心休息。不單是心理或身體，而是讓雙方都能充分地休息。這是在服藥前首先要做的第一件事。

可以將憂鬱症狀的發生理解為，因為身心的疲累指數已經達到極限，身體本能發出「請休息」的警訊。這是為了維持生命而產生的正常反應。

這種情況容易發生在比一般人認真、做事一絲不苟、追求完美的人身上。即使身體疲累、沒有幹勁，但是本人覺得自己不能摸魚，這點小事一定要克服而勉強自己繼續奮鬥。結果就得了憂鬱症。

換句話說，當身體感到疲憊、沒有衝勁時乾脆就休息的人比較不會得到憂鬱症。

即使抗憂鬱症的藥很有效，也不會在短時間內帶來很大的改善。反而為了提高藥效，患者必須要好好地休息、調養身心。

當身心舒適、恢復精神之後，治療憂鬱症即使需要時間，也一定可以克服。

Photo Credit：原水出版 憂鬱症病發後開始進行藥物治療。首先找出適合自己的藥，並透過持續服藥改善症狀。接下來是慢慢地減藥，最後停止服藥。能夠順利地進行是很理想，但是憂鬱症麻煩之處在於容易反覆發作或復發。因此要記得治療憂鬱症需要時間，要確實一步一步地醫治。

書籍介紹

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作者：渡部芳德、野口律奈

譯者：楊佩璇

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Photo Credit：原水出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航