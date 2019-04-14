《弒母情結》序章：殺死媽媽為何困難？

文：斎藤環

【序章：殺死媽媽為何困難？】

母女關係的特殊性

「世上幾乎沒有一個家庭不藏著黑暗，每個家的櫃子裡都埋有骸骨。」這段話據說出自英國作家薩克萊 [1]。我也完全同意，但話中所說的「黑暗」或「骸骨」，應該分成很多種類與層級吧。

也就是說，可以從「試圖隱藏的祕密」到「埋藏說不出口的心情」不等。就我本身的經驗與印象，在多數狀況下的母女關係中，特別容易形成問題。

母親與女兒。這個複雜的組合，在向我們訴說些什麼呢？

有一點是明顯的：「母女關係」跟「母子關係」、「父女關係」、「父子關係」都不一樣。大家可能會覺得：「這不是理所當然的嗎？」但我想表達的是：在這四種組合當中，只有「母女關係」最為特別，也最不相同的。

若您身為女性，對於這點或許會表示同意。但若身為男性，可能就難以理解。這也難怪，因為連我自己在著手本書之前，也並不十分了解母女關係的特殊性。

不過，即使說：一旦注意到這個問題領域的存在，世界看起來便為之丕變，此話也並不為過。為什麼我們男性必須注重這樣一個廣泛存在的問題？又為什麼含有這樣普遍性歷史的問題，長時間以來都不受重視？

我是專攻「繭居」[2] 的臨床專家，「繭居」是有性別差異的。首先，男性壓倒性占多數，這是眾所周知的。但這當中有一點幾乎沒人指出過：女性一旦陷入繭居狀況，常常比男性更為徹底。

就我個人所見，女性跟母親的關係，會大大影響繭居的輕重程度。這話怎麼說呢？

大部分繭居在家的青年男女，跟母親的關係都很黏膩。就這個「緊密」的狀態，兒子跟女兒會呈現不同的反應。這點容後詳述，然而一般母女關係，呈現出的樣貌大多繁雜怪異，單單「錯綜複雜」絕不足以形容，這令女兒們受泥淖般的關係束縛，想掙脫也掙脫不出來。

錯綜複雜的愛恨關係

這個「繭居」問題，也不過是眾多例子之一。

在演講類的場合中，只要提到母女關係之複雜，母親們常常都會掀起一陣不知是苦笑還是同理的，近乎騷動的反應。在談論其他話題時，我都沒碰過類似狀況。沒錯，即使身為母親的人，也一直受著自身母女關係所困擾。這樣看來，幾乎所有女性，都潛在懷抱著母女關係的泥淖吧。至少現今我深信這點。

當然，我的意思不是說，所有母女關係都有問題。而是一旦母女關係變得複雜扭曲，就會成為培養出盤根錯節愛恨關係的溫床。

這當中有著很獨特的困難，難度在於：關係中隨時都會產生感情糾葛，無法單純解開，因此也很難果斷放手，一走了之。就算不是這樣，所謂血親這種東西，無論如何很容易產生龐雜的糾葛；但在母女關係上，這種傾向是最強的。

相較之下，父女關係簡單多了，就單純程度上，和母子關係相差沒那麼大。父女之間大多傾向「極度親密」與「徹底厭惡」兩端。而母子之間，則容易從單純的關係緊密，陷入相對容易理解的共依存 [3] 關係當中。

也就是說，表面上母親隸屬服從兒子，同時兒子也極為依存 [4] 這樣的關係；而母親也仰賴「擔任依存一方」的角色位置，因此形成了「共依存」。這些問題都很麻煩沒錯，但就複雜度來來說，終究比不上母女關係。

跟母親比起來，所謂父親，是「人為」的存在，因此父子關係相對較為純粹。而其單純性，也以各式各樣的「弒父」形式，呈現在故事當中。在此我舉出一例。

《鏡的法則》中的父與女

最近野口嘉則 [5]《鏡的法則》一書大為暢銷。原本發表在網路上蔚為話題，引起廣大共鳴，也在社群網站被視為自我啟發課程或宛如新興宗教般的故事，而飽受批評。即使如此，作者是一位奇特的人，最初的文本現在依然公開在網路上。故事很短，可以馬上看完。我就向各位還沒看過的讀者，簡單介紹一下故事大綱。

家庭主婦A子因兒子受霸凌而十分煩惱，便找丈夫的學長B先生商量，結果她意識到自己並沒有原諒父親。在B先生的勸告下，她打電話回娘家，向父親道出至今未曾說出口的感謝，父親也同時放聲大哭，兩人很乾脆地和解了，霸凌問題也莫名得到解決，人生隨之一帆風順。

經我化約過的簡述可能令人不快，但我的感想是：先容我告解一下，B先生強烈地影響了他人的內心，對此行為卻毫無懷疑，我對這樣的B先生抱持羨慕，卻也同樣抱持厭惡。至少他應該不曾想像過，「對他人行善的羞恥心」與「接受他人感謝而產生鬱悶」這兩種情緒，或者，他已經達到超越上述兩者的境地。可以說，他這種行為，勉強算得上半個專家的我怎麼也做不來。

或許我們可以說，就精神醫學觀點來看，這個故事是從「移情」與「投射」得到啟發，再結合「內觀療法」[6] 的思考方式，所產生出來的東西。只不過，一般的內觀療法多以「感謝母親」為基礎而展開，但在《鏡的法則》當中，重點應該是從「向父親道歉」進入吧。

面對女兒突如其來的道歉，老父親放聲大哭。這裡，恐怕就是故事的最高潮。原因在於：不論我們每個人的親子關係如何，內心都恆常潛藏著「想跟父母和解」的願望，這個場景，會對我們含藏願望的心靈核心，產生爆炸性衝擊。

我認為「父親是故事中的關鍵人物」這點，其中含意也出乎意料地深刻。

「內觀」這種治療法非常耗時。簡單來說，就是花漫長的時間，徹底釐清「從母親身上接收到的東西」，藉此更深入了解親子關係與自己的成長過程，從而引發出感恩之情。總而言之，就是「不管父母是怎樣的人，總之就是叫你感謝」，也有人批判這種發想帶有些許邪教色彩。

若從我的經驗來看，接受這種療法後，當下會讓人覺得看似「有效」。但遺憾的是這份效力很難持續。至少，用在問題嚴重到某種程度的人身上效果不佳。再加上，藉由自省促成改變的方法，對於某種鬱症、對人恐懼症 [7]，或強迫症等有「過分自省」問題的個案來說，作用就沒有那麼大。

雖然有些離題，但我必須解釋：這種治療方法對於自省能力不足的人有時會有效果，那些因各種問題行為、人格違常 [8] 等等，自省力不足，而給他人製造困擾的人來說，內觀療法可能成為帶來巨大變化的契機。只不過，該如何「賦予」他們尋求治療的「動機」，則是一大難題。

站在女兒立場「殺死父親」

言歸正傳，一般來說，我們應該選擇「母親」作為感謝的對象，但在《鏡的法則》當中卻選了父親，其中有什麼意義呢？

有一點很清楚，這故事就是在講某種「站在女兒立場殺死父親」的情節。對這個女兒來說，父女關係的對立，恰恰是一連串迫害與糾葛。但，說不定，這些經年累月過往所帶來對父親的憎恨，在另一方面也支撐著這名女兒。

到了這個年紀，跟父親說不上幾句話，某種層面上代表關係過度緊密。因為，如果父女關係一如常人淡薄，兩人應該和平維持禮貌上的親密，就像過年見見面，有時講講電話的程度才對。但她沒有這樣做，就像一直藉由跟父親唱反調、憎恨父親，來維持這段父女關係。

女兒是遵照B先生的建議，結束這段關係。她根本是用感謝與原諒的話語，藉此一刀斬斷糾葛與憎恨構成的緊密聯繫。父女間的故事至此上演大團圓，兩人的關係因為一場淨化（Catharsis），畫上了休止符。

假設這件事有後續，女兒心中還留存尚未處理乾淨的小疙瘩（比如「或許我原諒得太輕易了……」之類的），也會被視作「虛假的感覺」。我之所以大膽使用「殺死父親」這種強烈字眼，是為了強調詞語背後的動機：「進行一個殺死對方的動作」此一形式上的意義。一份如此簡單的「感謝跟原諒」套餐，就終結了這段關係跟故事，簡直暴力。會為這種故事感動的人，根本沒資格再笑手機小說好傻好天真。

「弒母」之不可能

前面說了這麼多，但對象若是母親，故事恐怕就不成立。原因在於，《鏡的法則》讀者以女性居多，對大多數女性而言，與母親的關係絕不可能這麼單純。與父親的關係容易成為迫害（有時是虐待）與憎恨、厭惡等較為直接的情緒。反過來，與母親的關係如果只是單純迫害，還不會形成太大的問題。

這裡頭相當複雜，保護與依存當中也會包含控制與受控制的情況。也有諸多問題，是單純的感謝與原諒都無法解決的。所以，殺死母親無法像殺死父親一樣簡單。與父親能夠輕易進入對立關係，與母親卻沒有辦法。為什麼呢？因為母親的存在，已深深滲進同為女性的女兒內裡。因此，若想嘗試「殺死母親」，對女兒來說也會直接成為一種自我傷害的行為。

重新回頭審視，可以想像，象徵意義上的「弒父」是完全可能的，甚至堪稱無可避免的過程。但「弒母」恐怕不可能。就算母親的肉體能在現實中毀滅，也絕對沒有辦法殺死作為象徵的「母親」。這種弒母的不可能性，與弒父的可能性，恐怕是互為表裡。或許，在這一層面上，殺死父親，卻無法殺死母親，才是身為人類的條件。

殺死媽媽是這樣困難，正如大家已知的，本書標題便是由此而來。這個事實對女性而言也許不證自明，但身為男性的我對此相當震驚。我驚訝這問題如此嚴重，卻沒人指出這事實。但我並不是要吹噓，把「弒母之不可能」當做我個人的洞見。這不過是論述的開端，我關注的點在於解謎，解開「弒母之不可能」是如何成立的謎。

本書不僅會提出病例，也會提到很多小說與漫畫，作為討論的素材。

譯注

[1] 威廉．梅克比斯．薩克萊；William Makepeace Thackeray，1811-1863。維多利亞時代英國小說家。最著名作品是《浮華世界》（Vanity Fair）。

[2] ひきこもり，又譯為「隱蔽人士」。日本國立精神神經醫療研究中心定義為「由於各種因素，參與社會活動的機會減少，長期未就學或工作接觸自家以外的生活空間之狀態」。

[3] Codependency，或譯為「共依附」、「關係成癮」，最早由Melody Beattie 於一九八六年提出，定義為「讓另一人的行為影響自己，且執著於控制該人行為」。

[4] 依存； dependence或addiction，用在事物上為「成癮症」，用在人際關係上則為「依存」，指過度依賴的精神疾病。

[5] 生於一九六三年，就學時廣泛涉獵心理學與成功哲學等著作，後為心理諮詢講師，一九九九年創立心理諮詢顧問公司。在日本，心理師、諮商師、心理治療師等職業是沒有國家資格的，民間則有很多心理學相關的資格認證。

[6] Naikan Psychotherapy，又譯「內觀法」。日人吉本伊信所創，源自日本淨土真宗的宗教精神修養法，起初應用在少年犯矯治方面，頗具績效，後在精神官能症、精神病、酒精中毒、藥物依賴方面也被認定有療效。日本於一九七八年成立日本內觀學會，臨床研究相當可觀。

[7] 対人恐怖症；Taijin kyofusho。精神病的一種。日本文化專有症候群。因為在他人面前失敗過，害怕在人前出現症狀，並在他人眼前感到極度緊張。常見於青春期，輕者可自然痊癒。可能慢性觸發社交恐懼症、恐慌症。

[8] 又稱人格障礙，Personality disorder; PD，指人格明顯偏離正常，以致難於適應社會生活的一種精神障礙。

相關書摘 ►《弒母情結》：「當女人勝過當媽媽」型的母親

書籍介紹

本文摘錄自《弒母情結：互相控制與依存的母女戰爭》，聯合文學

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作者：斎藤環

譯者：Miyako

男性是藉由象徵性「弒父」來實現獨立自主。

那麼女性也會徹底實踐「弒母」嗎？

日本知名精神科醫師寫下你所不知道的真相。

從反抗到深刻理解的一本書，獻給所有曾為母女紛爭困擾的人。

母親對女兒的嚴厲控制、過度期待、侵犯隱私、干預將來，動輒以「為你好」為由，女兒縱然不喜歡這個狀況，但又為何無法斬斷母女關係的魔咒，本書以臨床案例、事件報導、少女漫畫來進行討論，並透過分析繭居族、進食障礙患者等案例，對母親和女兒的情感糾葛進行分析。

弒母永遠不可能像弒父那樣簡單，這是因為社會將養育子女的責任寄託在母親身上，使得子女與母親的關係比跟父親更緊密，這讓母親對子女的控制更深，子女對母親的依附就更難切斷。母親被迫花費越長時間在養兒育女上，受壓抑的她便越容易把未能實現的願望寄託在孩子身上。尤其，不想讓女兒重蹈自己的覆轍，便容易搶在前頭過度干涉。

在所有組合的親子關係裡，又以母親跟女兒之間最為複雜，與父親能夠輕易進入對立關係，跟母親卻沒有辦法，這是因為母親的存在，已深深滲進同為女性的女兒內裡，彼此之間更難拉開心理距離。女性也往往被社會寄望成為母親，所以若否定母親，就會失去自己，因此，若想嘗試「殺死母親」，對女兒來說也會直接成為一種自我傷害的行為。

那麼，若無法弒母，母女關係又將如何呢？其實不論我們每個人的親子關係是好是壞，內心都蘊藏著「想跟父母和解」的願望，所以本書想從深入探討和分析中，讓讀者理解這個現象。

Photo Credit: 聯合文學

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九