《弒母情結》：「當女人勝過當媽媽」型的母親

文：斎藤環

「當女人勝過當媽媽」型的母親

受虐式控制在日本的母女關係中很常見，但在歐美母女關係中的樣貌則稍有不同。

精神分析學家卡洛琳．埃里柴夫與娜塔莉．海因里希的暢銷書《母女》主要以西歐的電影與小說為題材，處理母女關係緊密黏附的問題，是相當值得深思的考察。

只不過，若要把這份考察套用在日本的母女上，則必須小心。為什麼呢？因為，在埃里柴夫書中登場的各類母女關係，多多少少難以引起日本女性的共鳴。

這是由於，不同文化中母女的相處模式差異很大。尤其在異性戀霸權控制下的社會，有很多母親對「身為女人」戀戀不捨。埃里柴夫所說「當女人勝過當媽媽」型的母親就是這種。「媽媽妻子」（重視丈夫勝過孩子），沉溺戀愛不管孩子的「有情人的媽媽」，或者母親是女演員或歌手的「媽媽明星」等等，都屬於該類型。

當然，上述問題也很重要。不過我的疑問是：就這類關係而言，僅存在於母女之間的特殊要素究竟有多少？因為，「當女人勝過當媽媽」型，就是母親像夾心餅乾般，夾在所謂「母親的社會角色」與「自我的欲望追求」之間，產生內心糾葛，才衍生出來的問題，不管小孩是男是女，其中出現的問題應該都沒有差別。

也就是說，任何一對母子／母女都有可能發生這些情況。進一步說，它會變得跟忽視等虐待問題差不了多少。若是如此，在我們考量母女關係的特殊性時，它們起不了什麼用處。

若把範圍限定在母女關係上，就應該把焦點放在一名母親嘗試當個母親時，必然產生的問題上，這是本書採取的態度。因為日本的母女關係之所以困難，起因絕大多數都在「母親角色」與「女兒角色」的糾葛。而且在這情況下，大多是母親過度認同自己的角色，導致女兒無法全然擔起自己的角色，所以形成問題。

這麼一來事情就簡單了，只要母親能改變、女兒能立志獨立自主不就好了。是的，可以說，某個關係出問題時，歸結起來該做的就只有兩點：「對話」與「調整距離」，母親跟女兒應該都理解這點。反過來也可以說，若連這種程度的理解都作不到，就難以建立母女關係。

續弦情結

不過，關於埃里柴夫所說的「當女人勝過當媽媽」，也有些概念我想要先提出來檢討。

那就是「續弦情結」。

埃里柴夫把注意放在經希區考克拍成電影而知名的，達芙妮．杜莫里哀的小說《蝴蝶夢》（Rebecca）。英俊多金的男子馬克希姆在第一任妻子麗貝卡於海上失蹤後，娶進第二任妻子。但，續弦一直對前妻麗貝卡抱有自卑感，漸漸被逼至瘋狂。

母親在這部小說裡從未出現，但在思考母女關係上它為什麼重要呢？根據埃里柴夫的論點，第一任妻子麗貝卡象徵著母親。這麼一來，續弦當然就象徵女兒了。

據埃里柴夫說，榮格的「厄勒克特拉情結」（戀父情結），並不足以作為伊底帕斯情結（戀母情結）的相對概念，對女兒來說，「續弦情結」才是相對應於伊底帕斯情結的觀念。

確實，伊底帕斯情結中，兒子的欲望是弒父娶母。相對於此，大家自然而然就會接受，「想流放母親、成為父親妻子的情結」，與伊底帕斯情結是成對的。但是否就能說，如埃里柴夫所述，對前妻的追憶令續弦身陷糾葛的故事很多，便可證明該情結具備普遍性呢？

埃里柴夫解釋：這個問題，是一場圍繞著「丈夫的妻子」這「唯一地位」的戰爭。然而說到底，這樣的女兒有多少？

世上有多少被母與女競爭般熱愛著的幸福父親呢？就算有，也少得宛如瀕臨滅絕的動物吧？

跟埃里柴夫指出的相反，要找出厄勒克特拉情結的案例沒那麼難。以田中真紀子 [1] 為首，「戀父」女性的知名實例要多少有多少。可是，她們是在跟母親競爭「妻子的寶座」嗎？並不是。戀父的女兒們經常趁母親沒看見，或無視母親的不滿，大剌剌盤據在「妻子的寶座」上。

即使不然，女兒苦於不如母親的自卑感，同時愛著父親————這樣的故事或許美麗動人，但極難成立。卻又是為何？

當三角關係中孕生鬥爭或競爭等不安定因素時，原本就會在短期間內收束成兩人關係。應該只有在當中某個成員不將愛宣之於口、保持沉默的狀況下，三角關係才會長時間穩定持續。沒錯，就像是《無法松的一生》[2] 或向田邦子 《阿吽》[3] 的世界那樣。

不，我們也可以說，美國也有《麥迪遜之橋》等故事不是嗎？

可是，那不能稱作三角關係。因為《麥迪遜之橋》的丈夫到最後都不知道妻子出軌，妻子心屬萍水相逢的男子金若柏。這當中只有偽裝在婚姻制度下，虛偽的兩人關係而已。

即使從「續弦情結」來看，也正是由於前妻是鬼魂，故事才得以成立。

要是前妻在她眼前現身，鬥爭馬上就會展開，分出勝負才能罷休，不會有其他可能。也可以說，因為前妻並非真實存在，這個情結才會成立。

因此，女兒若是對母親抱持自卑感，並不是認為自己欠缺擔當父親配偶的資格，大多是源於直接被母親的才華等等徹底比下去。我再說一次，對付自卑感就能解決的問題，就不會只出現在母女關係上。非常有可能發生在父子身上，母子當中也可能有。

我們似乎有必要先打預防針，避免陷入常見的謬誤，把母女關係置換成敵對關係。

柏拉圖式亂倫

一般認為埃里柴夫所指出最重要的，是處理母子緊密黏附的部分。這種說法可能有一些些刺眼——尤其是談論「柏拉圖式亂倫」的部分。

「亂倫」（近親相姦）這類的說法，已經近乎精神分析學家的暴露狂了，所以，請把它想成「過份親密」，抑或日本常常提到的「同卵母女」吧。岔題說一句，我覺得能巧妙以「同卵」來表達「感情好」，都不擔心會不會有謬誤，應該可以說是日語的勝利。

埃里柴夫認為，母女的亂倫式親密，是藉由疏離父親而造就的。這個現象並非日本僅見，明顯地，父權衰退是十九世紀以來全世界的趨勢。

其一，過去由父親獨占的「親權」後來也同等賦予母親，導致親權甚至轉於母親。但就結果而言有個問題：越來越多父親拋棄身為丈夫，以及父親的角色任務。最後衍生出的「柏拉圖式亂倫」裡，親子三人關係的位置只剩下兩人分，母與子占掉這兩個位置，沒辦法換人。

埃里柴夫說：「由於母女是同性別，容易造就亂倫式關係。」女兒是映照母親的鏡子，也是自戀投射的對象。容易招致認同混淆，而非相互關係。這裡強調身體層面的共通性。

由於母與女有著共通的身體，所以會產生認同的混同。她們毫無顧忌向對方坦承自己的所思所感，或互借衣服穿。結果，彼此的區別與界線就容易變得模糊。

「母子緊密」的說法，也可以使用在母親與兒子的關係上，並不僅限於母女。但，此處所提出的幾乎全都僅限於母女，原因在於身體層面認同所帶來的親密，只在母女之間才成立。母子關係自不待言，父子關係也不會發生這種類型的親密，這是為什麼呢？

在後面的章節我會談到，在這世界上，只有女性堪稱在精神分析的意味上「擁有身體」。其中也包含女性對自己的身體比男性要敏感的意思。進食障礙幾乎是女性專屬，跟女性特有的身體意識也有關係。

女性藉由共享獨特的身體感覺，可以互相同理、可以互相認同，但男性之間很難產生這樣的同理心。再強調一次，女性可以僅因為「擁有女性的身體」就連結為一體，在母女之間，這個關係自然也會成立。

《玩美女人》與三種亂倫

根據埃里柴夫的說法，亂倫可分為三種類型。以下簡單整理：

至今所敘述的「近親之間無性行為的亂倫」，其中也包含母女的柏拉圖式關係。 一般類型，父與女、母與子等近親間的性關係。埃里柴夫稱之為「第一類型亂倫」。 近親者同時或先後與同一對象有性行為。比如母女倆與同一名非近親男性有關係，就屬於這一型。埃里柴夫稱之為「第二類型亂倫」。

佩德羅．阿莫多瓦所執導的電影《玩美女人》當中，描寫了這裡所列舉出的所有類型亂倫。這個故事恰巧能證明埃里柴夫的論述。以下，我將忽視故事梗概，僅敘述對母女關係重要的部份。含有劇透，請各位注意。

這個亂倫在祖母－母親－女兒的關係上錯綜複雜。首先是潘妮洛普．克魯茲飾演的母親蕾木妲。她的親生父親強暴了她（第一類型亂倫），所以她的女兒寶拉，是母親蕾木妲與祖父的孩子，對蕾木妲來說，寶拉是女兒同時又是妹妹。

蕾木妲的母親伊列涅不原諒她父親出軌，把他連出軌對象一起燒死，然後自己也假裝死亡。父親的出軌對象，就是鄰居奧古斯汀娜的母親。奧古斯汀娜不知道自己的母親已死，相信她至今仍行蹤不明。

故事當中，兩名「父親」都被殺死。首先是蕾木妲的丈夫。他以兩人無血緣為由，試圖脅迫女兒寶拉發生性關係，被寶拉刺死。由於兩人沒有血緣，近似「第二類型亂倫」。另一人是已經被燒死的蕾木妲父親，也就是伊列涅的丈夫。兩人在電影中的存在感都非常薄弱。這個故事甚至令我覺得，它主張女人們唯有藉著殺死父親，才能得到和平。

這個講述「藉由殺人回復牽繫」的奇異故事，充滿奇妙的明亮開朗。原因應該是片中強調了背景，也是導演阿莫多瓦的故鄉卡斯提亞——拉曼查當地風土民情所致（誇張的吻頰場景，強得離譜的東風等），因為在拉曼查，這種程度的瘋狂還在容許範圍內（比如唐吉訶德）。

譯註

[1] 生於一九四四年，日本政治家，前首相田中角榮長女，日本史上第一位女外相。

[2] 岩下俊作小說，描述人力車夫富島松五郎，默默守護陸軍上尉遺孀與她兒子的故事。

[3] 向田邦子唯一長篇小說，描述二戰前門倉、水田兩名莫逆之交及其家庭間發生的故事。

相關書摘 ►《弒母情結》序章：殺死媽媽為何困難？

書籍介紹

本文摘錄自《弒母情結：互相控制與依存的母女戰爭》，聯合文學

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作者：斎藤環

譯者：Miyako

男性是藉由象徵性「弒父」來實現獨立自主。

那麼女性也會徹底實踐「弒母」嗎？

日本知名精神科醫師寫下你所不知道的真相。

從反抗到深刻理解的一本書，獻給所有曾為母女紛爭困擾的人。

母親對女兒的嚴厲控制、過度期待、侵犯隱私、干預將來，動輒以「為你好」為由，女兒縱然不喜歡這個狀況，但又為何無法斬斷母女關係的魔咒，本書以臨床案例、事件報導、少女漫畫來進行討論，並透過分析繭居族、進食障礙患者等案例，對母親和女兒的情感糾葛進行分析。

弒母永遠不可能像弒父那樣簡單，這是因為社會將養育子女的責任寄託在母親身上，使得子女與母親的關係比跟父親更緊密，這讓母親對子女的控制更深，子女對母親的依附就更難切斷。母親被迫花費越長時間在養兒育女上，受壓抑的她便越容易把未能實現的願望寄託在孩子身上。尤其，不想讓女兒重蹈自己的覆轍，便容易搶在前頭過度干涉。

在所有組合的親子關係裡，又以母親跟女兒之間最為複雜，與父親能夠輕易進入對立關係，跟母親卻沒有辦法，這是因為母親的存在，已深深滲進同為女性的女兒內裡，彼此之間更難拉開心理距離。女性也往往被社會寄望成為母親，所以若否定母親，就會失去自己，因此，若想嘗試「殺死母親」，對女兒來說也會直接成為一種自我傷害的行為。

那麼，若無法弒母，母女關係又將如何呢？其實不論我們每個人的親子關係是好是壞，內心都蘊藏著「想跟父母和解」的願望，所以本書想從深入探討和分析中，讓讀者理解這個現象。

Photo Credit: 聯合文學

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九