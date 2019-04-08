感冒時吃辣可暖身、冬天喝冰水──日本人飲食不戒口

乾燥寒冷的日本氣候自然和又濕又熱的香港不一樣，初來報到的筆者生病本是沒什麼大不了的，我的日本家人也是叫我看醫生、時時問我吃了藥沒有，然而在膳食方面卻讓我驚訝得很。

首先是老公大人，他是家中的早餐擔當，在我病到吐血的時候，他為我送上一塊烤得金黃帶點黑的厚吐司，其中一邊還塗滿了奶油和草莓醬，我看著心想，他不知道我病嗎？然後我就溫柔地問：「哈哈，日本人在喉嚨劇痛的時候還會吃烤了的麵包嗎？不是白麵包會好一點？」老公大人的答案是先沉思，然後說：「你是不是吃不下？可以不吃的。我吃掉就好。」

我回義理媽媽大人家吃晚飯的時候，義理媽媽大人很高興地跟我說：「我做好了咖哩，感冒吃咖哩好，辣的可以讓身子變暖，更舒服呢。」我就又尷尬地說香港人感冒都不吃辣的，因為比較刺激，對喉嚨發炎不好，會令喉嚨更痛。義理媽媽大人便一臉驚訝地看著我說：「原來是這樣，那你不吃的話也可以做其他給你吃，沒闗係，爸爸和弟弟可以吃掉你那份。」然後第二天的晚飯是天婦羅，我看到的時候都已經放棄掙扎了，到了大家看電視休息的時間才捉住義理媽媽大人和老公大人，希望可以問清楚。

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聽日本家人說，日本人基本沒有什麼戒口的概念，就是你生病、懷孕都沒有什麼戒口這一說，就是生冷的、煎炸的，想吃就吃，沒有任何要注意，更不用說是一些進一步的飲食講究，例如香港大都不會在咳嗽時吃橙和桔，因為是涼的食物，會咳得更厲害，但是日本人覺得橙和桔可以潤喉，吃了不是更好嗎？還有香港人絕對不能原諒的冰淇淋，日本人覺得冰淇淋可以冰鎮喉嚨，讓發炎疼痛的喉嚨更舒服，還有就是冰淇淋是牛奶做的，不是很有營養嗎？如果發燒的時候吃還可以降低體溫，是退燒的好幫手。

除了吃之外，相信經常去日本旅行的香港朋友都知道，去到日本當地的餐廳，只會提供冰水，如果想喝熱的，還是有茶，溫水就真是沒有了，不管是在任何季節，外面下雪照樣喝冰水再加冰。喝溫水是很多香港人都會做的事情，特別是近年都說特別是女性不要喝冷飲，對身體不好，在日本可是沒人理。筆者每天早上都會先喝一杯溫水，因為聽說是對身體好，所以成了習慣，但是這個習慣第一次讓日本家人看到，大家都很緊張，說是有茶呀，也有咖啡等各種飲料，不用喝水的，當時筆者疑惑：為什麼不可以呢？我就是想喝杯水呀。

之後才聽義理媽媽大人說，這是在她的人生中第一次看到人從熱水瓶倒熱水喝，讓她超級驚訝，簡單來說就是日本人從不喝熱水！熱的一定是茶、咖啡等有味的東西，只是水的話一定要冰凍的水。筆者的老公大人在前陣子只有兩三度的日子，還是天天從冰箱拿出各種飲料，大口大口地喝，也不太理解為什麼我不喝，有一次我說因為喝冷的會令身體覺得更冷呀，老公大人就回了一句：「會嗎？」

Photo Credit: Reuters/達志影像 已故日本112歲「超級人瑞」野中正造

到底是日本人都習慣了寒冷的天氣，還是他們就是擁有不怕熱、不怕冷又不怕有婦女病的無敵體質？或是香港人活得太仔細呢？又或是飲食健康和地域氣候本就緊緊相連？身在日本的筆者又應該跟哪一套呢？不過香港人和日本人都十分長壽，應該跟哪一邊的風俗都不會錯吧。

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