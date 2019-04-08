《強風吹拂》：跑道上，我們都戴上「跑者」這面具

《強風吹拂》動畫全套已看完。最後幾集，聽著各隊員內心的獨白時，眼淚不住地流。就像每個人身上都有自己的影子一樣，每個角色都在替我們說出了某部分的心聲。

其實會不會我們每個人身上都討厭著自己或生活中某些不如意部分，比如說，不滿意的身體比例、孤僻而又善妒的性格、不圓滿的家庭、不符家人期望而產生的自責⋯⋯

感覺King的角色跟我最像，嘴很硬又愛逞強，很難對人敞開心扉，卻仍希望得到友情；不知哪來的佔有慾，無法接受重視的人不當自己是最好的朋友，因此也無法隨意投入一段感情；常期待著新開始，但往往失望收場⋯⋯與其說對世界失望，終歸最討厭的人，莫過於就是讓這些心魔張牙舞爪的自己。

然而，如此充滿缺點的一個人，在馬拉松賽道上，還是能得到跑道上沿道人群的應援，得到眾人的支持和歡呼，而同時我又可以完全地做自己。

前陣子看了木村的新電影《假面酒店》，女主角道出，每個客人來到酒店，就是戴上了「客人」這個面具，應一視同仁，只管用心招待，不必猜測他背後的故事。

在賽道上的跑者，縱使每個人都有各自的故事，但當戴上「跑者」這面具，我們都是一樣的。馬拉松之所以吸引，就是基於在這裡，我們能找到最純粹以及公平的待遇吧。

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