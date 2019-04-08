關於日本年號的N個冷知識

日本即將改朝換代，官房長官菅義偉宣布日本新年號為「令和」，新年號將在5月1日零時啟用。明仁天皇將於4月底退位，並由德仁太子於5月1日登基接位，所以明仁天皇由1989年開始使用的年號「平成」即將成為歷史。關於日本天皇年號制度，有以下幾個冷知識你不可不知！

（一）202年以來首位生前退位的日本天皇

2016年7月，日本放送協會（NHK）率先報導明仁天皇因年事已高和健康不佳，有意將皇位傳給皇太子德仁。同年8月，明仁發表全國電視演說，正式向國民表達生前退位的意願。明仁成為了202年以來首位生前退位的日本天皇，上次出現「生前退位」是西曆1817年，光格天皇讓位予仁孝天皇。

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（二）「令和」是首個出自日本古籍的年號

深受中國影響的日本從「大化革新」（西曆645年）開始，仿效中國唐朝設置年號，更從中國典籍取材。例如明仁的祖父「大正」，年號是取自《易經》的「大亨以正」；明仁的父親「昭和」出自《尚書》的「百姓昭明，協和萬邦」；現時的「平成」則取自《史記》「內平外成」和《尚書》的「地平天成」，寓意日本國內外和平，1992年，明仁天皇曾到訪中國西安訪問，當時還參觀刻有這四個字的石碑。

但比起考究中國典籍，最近日本民間更希望引用日本古籍典故，甚至創作出大熱的年號「安久」，取代多災多難的「平成」。今次的「令和」是首個出自日本古籍的年號，出自日本現存最古的歌集《萬葉集》（收錄由四世紀至八世紀4,500多首長歌、短歌）的詩句「於時初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭熏珮後之香」。

（三）年號是怎樣制定？

古時，每逢出現天災人禍、人事變動，日本天皇就有可能改變年號，但明治天皇於1868年從中國清朝引入了「一世一元制」，一代天皇只用一個年號。1979年，日本政府制訂《年號法》（被稱為日本法律條文最短的法律），為年號提供了法理基礎，規定年號僅限皇位繼承時才能更改。因此，1989年的「平成」是首個由日本政府內閣決定的年號，法律規定年號由兩個漢字組成、便於讀寫、過去從未用過。「令和」是第二個由日本政府內閣決定的年號。

今年3月14日，日本政府正式委託專家學者（包括國文學、漢文學、日本史學、東洋史學家）從十多個年號草案中揀選2至5個。4月1日，政府內閣聽取了9位各界代表（包括諾貝爾醫學獎得主、京都大學教授山中伸彌、日本文學獎「直木獎」獲獎作家林真理子）和參眾兩院正副議長意見後，作最終決定。為了避免造成混淆，今次新年號選定避免選用M（明治）、T（大正）、S（昭和）、H（平成）開頭。送達明仁天皇批閱後，正式生效。

（四）二戰後差點廢除年號制度？

日本於二戰中慘敗，天皇制度也開始受到質疑，民間有聲音認為年號違反民主原則，應該廢除。1950年，日本學術會議向政府提出「廢除年號、採用西曆」的建議。當年，「廢除年號」成為日本參議院爭論的議題，不過，最終因為韓戰爆發而結束討論。1977年，日本社會黨提交年號廢除法案，不過自民黨政府拒絕廢除年號，更在1979年制訂了《年號法》。

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（五）民間準備好更改年號未？

1989年1月7日，昭和天皇駕崩，日本內閣同日召開會議，內閣官房長官小淵惠三在下午召開記者會，正式公布以「平成」作為新年號。30年前，民間沒有時間準備突然更改年號所帶來的行政工作，例如要靠人手更改大量表格和資料。今次安倍政府故意提早一個月公布年號，讓民間有一個月時間準備，修改印刷品和電腦系統，但最近有民調顯示有20%公司仍未準備好應付更改年號。

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：黎家樂