幼稚園小朋友能贏CEO？棉花糖挑戰的啟示

文:Peter(澍洞創辦人,希望讓香港大眾重新發現心理學)

早前找到一個很有趣的團隊建立活動(Team Building),稱作棉花糖挑戰(Mashmellow Challenge)。

活動不但具啟發性,而且輕鬆有趣,雖然簡單,但可能會改變你對團隊合作的認知。讓我們先來看看棉花糖挑戰怎樣做:

材料(每一組)

20條義大利麵

膠帶一卷

麻繩一卷

棉花糖一粒

剪刀

步驟

先將所有人分成 3-4 人一組,每組分配一份材料。 告訴所有組別,他們的目標是自由地運用材料建造一座最高的塔;塔須符合以下條件: 棉花糖必須在塔的頂點

塔的形狀不限

塔必須能自己在平面上站立,不得依附在其他東西上

可以自由地運用材料,包括折斷義大利麵等等,但棉花糖必須完好無缺 每組有18分鐘時間建塔,時間一到必須離手 塔最高的組別勝出

溝通的重要性(Emphasise Effective Communication)

讓我們開始分析之前,先看一看不同人的結果:

當中有個很有趣的地方。就是當CEO和行政人員(Executive Admins)一組的時侯,表現非常傑出,勝過全CEO的隊伍而僅次於理所當然勝出的工程師和建築師。CEO是整個公司的領導人,理應能力最高。爲什麼全CEO的隊伍反而不及CEO和行政人員組成的團隊呢?

發明本活動的Tom Wujec分析,一隊成功的團隊除了要有如CEO般執行、構思能力強的人,也要配合行政人員的調和、溝通技巧。團隊合作難免有衝突,如何能將各家之見去蕪存菁、集各家之大成方爲致勝關鍵。

其中一個溝通最被忽視的部份是聆聽。商業社會更重視說話的方式內容,但較少記起溝通要用口也要用耳。從靜觀的角度看來,靜觀傾聽(Mindful Listening)是個可以培養聆聽能力的訓練,簡而言之,對方說話時我們可以全神貫注在對方的聲音、話語。不必想待會如何回覆,只把當刻的心神交予對方。

快速建模、小步迭代 (Rapid Prototyping, Small Iterations)

另一個叫人嘖嘖稱奇的現象是幼稚園學生隊的表現排第三,比起全CEO隊、律師和商學員學生更好。箇中的原因是幼稚園學生一把材料拿到手便會著手建塔,不像成人組般先要溝通一大輪。這樣做的好處是,他們會很快發現自己心中所想有甚麼問題,便能即時修正。如果沒有問題,則能善用餘下的時間繼續改進模型。這點在本爲緊絀的時間限制下便顯得格外重要。

反之而言,成人組通常花起碼一半時間討論「最佳方案」,如果一如預想還好,可是稍有差池便難以挽回了。靜觀背後有一句哲理名言:「The map is not the landscape.」 的確,現代人常用概念思考,概念確能有助我們梳理、理解現實,可是將概念和現實混淆就不好了。因爲現實的複雜性時常出乎意料,隱藏的假設常常給我們殺個措手不及,所以最好的方法還是只有一個字:試。

隱藏的假設(Identify the Hidden Assumptions)

上文說到隱藏的假設,棉花糖挑戰中,最危險的假設是什麼呢?就是「棉花糖很輕,先建好塔,再放棉花糖上去也不會倒」。很多隊伍建成他們引以為傲的高塔,然後嘗試放棉花糖上去——原來塔台根本受不往棉花糖的重量,整座塔就應聲倒下,功虧一簣了。因為幼稚園學生在一開始便會把棉花糖放在塔頂,所以他們便沒有這個問題。

人的思維能力有限,即使看似簡單如此的工作,亦會有很多我們無法料想的細節,更何況是實際的工作?這個例子再次說明了不要把任何事情視之爲理所當然,必須進行測試才能知道實際答案。

本文獲澍洞- TreeholeHK授權轉載

