2019香港國際影視展觀察：「在家燒賣、出國外賣」的類型，鬼片之外你有賣政治嗎？

文：潔西卡（又笑又哭小影迷、業餘影視投資顧問）

在台灣政治人物首度進出中聯辦的周末，回顧本屆香港國際影視展（FILMART）的浮光掠影，輕鬆中帶著苦澀和警醒，如同一杯已經涼掉的美式咖啡。無論香港近年風風雨雨，香港是有豐富電影文化的地方，舉辦亞洲最大影視展正當性猶存。許多香港明星曾是台灣五六年級生的夢中人，在會場迎面看到明知已修片過的梁朝偉、周潤發的海報仍令人怦然心動。

明星及製片公司曾是轉動香港影視發展的兩個輪子，然而，大環境已經改變，在港片轉為「華語電影」之後，大批港片轉為合拍片，近期如周潤發和郭富城的《無雙》，在選角、故事和製作上都以中國票房為主要考慮。如果拍的是香港本地故事，則不免也要靠政府融資，連備受歡迎的「春嬌與志明」系列導演彭浩翔都在香港國際影視展座談提醒年輕人，投入拍片需要「十年不給家用」的心理準備。

Photo Credit：2019香港國際影視展

另一波更大的衝擊也已降臨——新興網路平台和網路電影的興起，像海嘯般打亂了全世界的影視圈，電影電視越來越緊密，傳統大製片公司可邁入做電視劇集，小型製作公司也可進階去做網路電影，甚至平台也來參一腳，今年得到奧斯卡最佳導演及最佳外語片的《羅馬》即是由NETFLIX製作，令傳統電影圈人士大大驚慌。

網路平台無遠弗屆的特性，也讓世界上任何一部作品都有獨立「征服」世界的可能，沒有一個國家可以有絕對的優勢，也沒有一個國家有一定完全沒有機會，只要擬好策略無名小卒也可以往前衝，雖然不是真正的公平，也至少是起跑線重劃。還有，紀錄片在平台上不占空間時段，使得被看見的成本降低，全球化的議題如人權和環境保育，也比之前更有機會站上國際舞台。

以上種種變化，加上今年中國各大展位由於難言之隱，呈現沒有明星、沒有上市公司、甚至沒有故事的尷尬，這個展會今年在各方面都呈現重新定位的痕跡。 除去本地市場即可自飽的日韓印度展商仍可自娛自樂，其它亞洲和歐洲各國都呈現更多的策略性，就是以「在地全球化」的特色達到「在家燒賣、出國外賣」的效果。

各國展出影視作品大致分鬼片、社會犯罪、生活旅遊、政治四種，社會犯罪和生活旅遊家家都有，很難看出特色，鬼片和政治片差異則比較大，也更吸引注目。前幾年台灣以《通靈少女》為台片國際化的濫觴並非巧合，因為神靈也是普世性的，也是進入異文化的捷徑，今年才開始的柬埔寨電影電視工業就有以巫婆為主題的影視作品。但真正進入異文化的大門的，應該就是深受歐美《紙牌屋》、《王冠》影響的，各國正在興起的政治劇風潮。

馬來西亞的《M For Malaysia》紀錄片，描述高齡93歲馬來西亞前首相馬哈迪，在退休15年後重新打敗親中貪污對手、重新掌權的過程。馬哈迪從我們小學時代穿越到21世紀，也是世界政治史上極少數從執政黨和反對黨都能當首相的人物，從這部片觀眾可更了解馬來西亞的國家特性，及與中國的愛恨情仇。

新加坡梁志強導演的新作《新兵正傳3：蛙人傳》，由影視公司MM2製作，對當時新加坡實施的菁英制度提出反省，並有主要演員演出反對黨角色。這樣的題材在新加坡是否太敏感？票房導演梁志強面對媒體的回答很令人耳目一新：

「雖然敏感，但這是歷史的一部分，應該用正確的心態去看待，新加坡人應該瞭解屬於自己國家的歷史，這是教科書上看不到的，對國家往前進所遺留下來的感受，這將是很重要的資產，我們用正確的態度去正視歷史，才能從錯誤中學習。」（新加坡新明日報，3月19日梁志強專訪）

不禁好奇新加坡「容許」此類作品出現，是否和NETFLIX、AMAZON亞洲影視總部已落地新加坡有關。如果中國的「難言之隱」越來越多，香港的創作空間勢必進一步被傷害，那新加坡取代香港成為英文為主的亞洲影視中心，或許指日可待。不過在那之前，新加坡必須對自己歷史更有自信更能吸納八方人才，才能夠在新的全球影視產業鏈中卡好位置。

那台灣有機會嗎？必須承認，如果要談及國際合作，台灣製片產業的英文能力普遍還需努力，但台灣的機會就是擁有亞洲最開放的民主制度，作品有如鄭麗君部長說「百分之百不會被下架」的自由，而不像新加坡、馬來西亞還需要審查。這一片有潛力產出優秀政治戲劇的土壤，需要好好利用。

今年台灣展商，唯有馬克吐溫公司的《國際橋牌社》戲劇單挑政治戲劇大樑，這部戲以台灣1990年代由威權到民主的政治歷程為背景，並且將獨家史料放入戲劇之中發酵，人物眾多，俊男美女，且借用總統府、行政院實景拍攝，是一部真正硬核的政治劇。放眼全場上千展商，這部戲的海報竟是唯一提及「民主」字眼，足見對相關戲劇主題的挖掘，亞洲才剛開始。

試想，如果有更多台灣製片團隊，以台灣各地選舉故事、長久以來直面中國第一線對決為背景，創作各種政治戲劇，甚至以黨外前輩林義雄、地下電台教父吳樂天等人為主角，發展悲喜人物電影，在此過程中逐步建立工業化的產製流程與國際合作機制，將有機會讓台灣在新的全球影視產業鏈版圖中，投影一塊清楚可辨認的位置。

同時戲劇也會是最好的文化國防，藉由不斷爭取國際觀眾，讓全世界透過精采戲劇，在情緒感染之中了解台灣處境，那將是台灣最好的軟性防禦措施。

台灣觀眾對政治新聞本來熱衷，近來由於中美貿易戰，各國觀眾對於台灣的故事興趣加深，加上東亞觀光客變多，也為台劇在網路平台的全球觀賞粉絲奠定基礎。台灣官方如以綜合策略考量，政治劇當或可做為「在家燒賣、出國外賣」的主力投資戲劇類型。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰