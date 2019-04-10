在最後的平成之春，享受「令和」溫潤吉祥的新意象

最後的平成之春

4月7日早晨，日本現任明仁天皇與美智子皇后，在早上7點左右悄悄地從皇居出來散步。皇后一如往常地挽著天皇的手，欣賞著即將凋謝的櫻花，雖然天皇夫婦每天早上有著在皇居散步的習慣，不過將足跡移到皇居外頭，而且是私底下散步，不公開的行程，讓許多早起慢跑的人都嚇了跳，不禁頭往回頻看。

夫婦倆一度從北桔橋們走到乾門，不過5分鐘多一點，這樣突然的舉動，卻也不意外。在4月1日時，日本公布新的年號為「令和」，這個取自日本古籍《萬葉集》的新年號，將在5月1日正式啟用，現今的年號平成，走了31年後，也將告一個段落。現任天皇夫婦在4月30日退位之餘，也將搬到東京都港區的臨時住宅，天皇夫婦的最後散步，想必心中也是有許多感觸與回憶，最後的平成之春，即將落幕。

就在令和年號公布後，在網路上也掀起一番討論。不同於1989當年平成年號公布時，大家還拿著筆記本狂抄後去搶記者室內的電話，現在各大報紙在第一時間內，都用手機APP傳送快訊，不用現場看電視，讀者也可以透過網路直接收看直播。筆者當天在札幌的新千歲機場轉機，在機場迎接新年號宣讀時，很多人在驚訝之餘，也都不禁笑出來：「命令的令嗎？聽起來真有意思，新年代要來了。」

雖然是全面數位化的世代，但是傳統仍不至於流失，在東京新橋車站，還有日本各大都市車站前，發放號外的盛況依舊熱烈，甚至大阪當地還因為搶號外熱過頭，造成警察必須全面出動維持秩序的情況。隨著新天皇繼位，日本也將展開十天連假，有日本新聞記者就跟筆者表示：「全日本都瀰漫著一股慶祝的氣氛，這跟當年平成年號公布時，真的很不同」，當年13歲的他，比較兩個年號更迭，感觸良多。

Photo Credit: Reuters/達志影像

昭和落幕的悲傷

1989年1月7日，日本昭和天皇因病駕崩。早在過世前，昭和天皇已經病了一年多，日本娛樂節目與活動等在1988年都相對減少，陷入一種不知道天皇何時會「崩御」的準備中。等到昭和天皇真正病逝，消息公布後，日本各界也陷入一陣低潮與追悼的風潮中。有日本老記者回憶，當年光是看追悼特別節目就看了快10天，如同台灣當年蔣介石跟蔣經國過世般，昭和天皇過世讓全日本陷入低迷氣氛。

然而，不論評價好壞，昭和天皇確實有其在日本歷史上的篇幅。歷經二次大戰、美軍接收、經濟重新起飛、亞洲首個奧運與1980年代初經濟達到巔峰等，昭和天皇的世代可說是日本現代史的縮影。在進入平成年代後，泡沫經濟的影響，讓日本經濟與社會陷入一種憂鬱惆悵，低薪、低就業與派遣勞動等名詞，似乎也成為這世代的基本印象。

相比之下，昭和年代縱使讓許多日本民眾五味雜陳，但卻也在之後歷經美好的回憶，有日本記者記者就說：「老一輩至今還是會懷念1950與1960年代，就如同電影《三丁目的夕陽》那般，是很單純地想讓生活變好」，也因此不難想像，昭和天皇的過世，對當時年代的人來說，是很大的震撼。

平成年號的選定流程為何，也成為令和公布前媒體持續討論的議題。因為當年昭和天皇駕崩後，宮內廳才緊急召開數小時的「有識者會議」（德高望重之人的會議），並公布新年號「平成」。然而，平成選定的過程不是倉促的，早在昭和天皇病重時的1988年，即有官方開始委託，假定天皇駕崩的新年號草案，最後才從「正化」、「修文」與「平成」三案中選擇平成當作正選年號。

令和的溫潤意象

只是「平成」究竟是何人提案的，至今仍是眾說紛紜，目前最可靠的說法是已故東大名譽教授、專攻東洋史的山本達郎。但當年昭和天皇病故時，開會的很多詳細資料至今政府仍未公開，根據京都產業大學名譽教授所功表示，從平安中期到大正、昭和年間，都有詳細的年號選定流程與提案者，只有平成的在實施30年後還沒有公開，是很後退的，想必未來日本媒體在改元令和後，對平成的「發源」還是會持續追究。

不同於昭和天皇過世，讓日本陷入哀傷中，令和年號的公布，讓許多人有一種「新世代」降臨的感觸。平成的31年間，日本雖然沒有戰爭，但也面對許多災害的侵襲，從阪神大地震到三一一大地震、以及熊本、大阪、北海道等等，還有許多淹水災害，許多日本人都盼望令和的年號，可以讓日本不只和平外，更能成為美好無大災害的溫和國度。

而對於即將退位的天皇明仁來說，他也成為日本在發生天然災害時不動的安定象徵。從他參訪各地慰問，親自赴災區去探視罹難者家屬與受災戶等，都可以看到明仁天皇夫婦給予當地的鼓勵。過去被視為絕對權威的天皇，從明仁的時代開始，成為與人民最親近的象徵，也讓現在日本憲法中天皇「象徵性的存在」發揮到最極致。在政治上已毫無實權，但在民間還是有相當大的安定感，未來的「令和時代」想必也將會持續奉行。

但對更多日本人來說，從平成跨越到令和，其實只是在繁忙的生活中，再去適應一個新的年號而已，整體生活對他們來說幾乎沒有改變。但不同於過往的悲傷，適逢櫻花開花季節，賞花人群依舊擠滿各大景點，大家觥籌交錯，享受難得的櫻美景，在新年號公佈之際，「初春令月、氣淑風和」，無形間讓大街小巷都有一種吉祥的新意象。「生前退位」的明仁天皇，讓日本人心中有了準備外，更能以平和的心態來迎接新世代的來臨，不啻是「令和」這新年號，想要賦予大家的意義。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航