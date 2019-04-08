只剩海南島沒淪陷的中國辦「非洲豬瘟」研討會，又排擠台灣

※圖為2018年12月，中國一頭死亡豬隻「海漂」到金門。

（中央社）非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官黃金城今（7）日表示，中國獲世界動物衛生組織（OIE）邀請，協辦在北京召開非洲豬瘟國際研討會，未邀台灣參加，是一貫小動作，預計會中資訊公布不會超過通報OIE的內容。

非洲豬瘟傳播亞洲，迄今有中國、蒙古、越南及柬埔寨4國，中國於去年8月爆發，為亞洲第一個有疫情國家，因其幅員遼闊，豬隻在養量達4億、5億頭，又緊連東南亞多國，國際期望各國資訊公開，以利防疫。

3月7、8日，台灣邀請英、中、俄、日、韓、泰、越等國及OIE經常諮詢的國際流行病學專家在台大召開「2019非洲豬瘟預防與控制國際研討會」，交流防疫資訊，中國學者也出席，雖然沒有公開演說。但是4月8、9日中國在OIE協助下，於北京召開非洲豬瘟國際會議，卻沒邀請台灣。

身兼農委會副主委的黃金城說，上週看到OIE官網貼出此會議8、9日在北京舉行，農委會防檢局就寫信向OIE總部表達希望參加，如今確定無回應；「我們是創始會員國之一，如果不在中國舉辦，必然會參加。」

他並說，從中國總是杯葛台灣參加世界衛生大會（WHA）看來，WHA還是在中國以外的地方舉行，更何況OIE這次會議「今天剛好在中國舉行、疫情又發生在中國，當然會杯葛（台灣參加）」、「小動作、慣用手法」；反之，包含美國、歐盟、OIE則持續關注台灣發布的防疫資訊，藉以了解亞洲的非洲豬瘟疫情實況。

至於3月台灣舉辦的國際會議，何以未跟OIE合辦，以提高台灣的國際能見度。他說明，因為當初防疫很急迫，必須很快邀約各國參加、交流防疫資訊的關係。

他進一步分析，中國這次在會中公開的資料，「其實也不會超過中國向OIE通報的資料」；而且應變中心原本預計中國的疫情高峰期到今年6月左右，但是以目前中國疫情資訊公開與實情不吻合來說，包含美國農業部3月11日發布的半年報內容顯示，美國跟台灣的看法一致，尚難預計何時過了疫情高峰期。

他補充，中國疫情不透明，讓各國難以預計其疫情何時緩和下來的事證很多，像是日本就要提高旅客違規帶動物製品入境的裁罰（涉刑期）。又例如7日中國公布西藏自治區發生案例，等於只剩海南島還沒公布發生疫情，但是中國一直以來公布的案例數、感染頭數，對比疫情爆發的省市區數量，是不合理、不透明的。

此外，他說，台灣也一直從機場等邊境防疫管道取得的中國豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒基因，陽性率仍未低於1%且維持一段時間；以及日本最近還驗出有感染力的病毒，就驗證中國仍無法掌控感染豬隻不被送去屠宰、製成食品。

《蘋果日報》報導，農委會防檢局副局長杜文珍表示，OIE每年會舉辦很多會議，但一般不是對外開放的，也不是說報名就可以參加，必須是被邀請的，有些會議室針對只有該領域的人士進行邀請，由於無法看到議程談論內容，僅能猜測可能是邀請有非洲豬瘟相關經驗的專家。

《上報》報導，不過防檢局強調，未來仍將持續透過各種管道與國際交流合作，如今年5月的OIE年會我國已接獲邀請，將會由防檢局副局長杜文珍率團出席。

《蘋果日報》報導，曾多次參與台灣非洲豬瘟會議、台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗表示，中國未被邀請台灣參與會議很不應該，台灣是OIE老會員，比中國早，結果這麼重要的會議，特別是中國幾乎全國都感染的情況下，台灣深受疫情威脅，應該要讓台灣參加，這是動物疾病，又不是政治議題，非常不應該，態度惡劣，是國際笑話。

畢竟中國認為台灣是中國的一部分，怎麼可能邀請，但如果中國認為台灣是一部分，那更應該保護台灣，怎麼會讓台灣天天處於危險的境界。

這不是中國第一次打壓我國，我國於1954年加入時，以「主權國家」的名義加入，會籍名稱為「Republic of China (Taiwan)」。但中國於1992年時獲准入會，要求將我國名稱改為「Taiwan, China」或「Taipei, China」，並要求我國不得參加年會，僅能參加區域委員會，且不能懸掛國旗、投票等。不過最後不了了之，中國也因此不參與會務運作。

2007年，中國又正式向OIE提交一項決議草案，要求列入年會議程中表決。該提案要點為：OIE為中國的「一中原則」背書、中國以「主權國家」身分加入OIE、將我國貶為以「非主權區域會員」參與OIE活動、在OIE所有文件、出版品、網站中均以「中華台北」（Chinese Taipei）稱呼我國，最後這個決議獲得當時130多個會員國投票通過。我國在OIE的會籍正式改為「中華台北」。

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核稿編輯：羊正鈺