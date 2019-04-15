【插畫】你怎麼會有自信將檔名取為Final？

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在理想的世界裡，所有工作都應該溝通順暢，一次完成，但事實上，從報告、設計到提案，好像都得要一改再改。

最感到氣餒的，就是常常以為已經是「Final」的檔案，業主或上司又給了新的「指教」，只好再改，再修。有時候都覺得，電腦軟體應該加入一個功能，當有人要把檔案命名為最終版時亮出一個警示：你怎麼會有自信這個會是Final？

不期不待，不受傷害，雖然還是要改，但改的不是「最終檔案」，心情至少會好一點。

►設計師要的其實很簡單：不要指指點點，把我當成無酒單的調酒師好嗎？

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