《我們與惡的距離》：以安全為名的剝奪，誰與「惡」更為接近？

文：林輿汝

（本文含部分劇透）

近日，以無差別殺人事件為題材的電視劇──《我們與惡的距離》在公視上播出後迅速竄紅。這部電視劇除了寫實地刻畫了加害者、被害者與犯人辯護律師的心境外，更血淋淋地揭露這整個社會對精神疾病患者的污名化：包括媒體給予精神病患的那些與「暴力、變態」有關的定位和連結、一般民眾對精神疾病患者「一脈相傳」的刻板印象、站在「正義」那方的人們以「安全」為名向精神病患的剝奪等問題。

媒體給予的標籤與建構

在本劇中，寫實地呈現思覺失調患者的病發經過。無差別殺人事件犯案者的妹妹李大芝，與房東兼同居人的應思悅原本相處良好，有天卻來了一位沈默又焦躁的新房客，原來是思悅的弟弟應思聰。應思聰原是一名前途無量的年輕導演，卻因女友輕生與導演一職被替換等事，讓他性格驟變，甚至出現幻聽與幻覺。某一天下午，他提著兩大包攝影機前往社區的幼稚園拍攝先前未完成的電影，卻被誤以為是附近康復之家的精神病患持槍狹持幼稚園班級，引起軒然大波。最後情緒難以穩定的他被警方逮補，並在後來被證實罹患思覺失調症。

此一事件卻是在劇中新聞媒體的大肆渲染下，才變為這麼大的一場烏龍。應思聰在未經警方證實的情況下，各家媒體便已將其報導成闖入幼兒園的變態，甚至直接現場連線。原因是應思聰站在幼兒園外自自言自語的行為，已與附近居民對精神疾病患者的刻板印象不謀而合。

而在普遍大眾的印象與媒體的設定裡，「神經病」站在幼稚園外，除了拿槍狹持幼童，似乎不能再做出任何合理的事情了。於是在未採訪到當事人，僅採訪路人的狀況下，那兩袋攝影袋就成了槍袋，儘管應思聰口裡聲聲嚷著他在拍片，儘管他並沒有傷人，卻仍是個倘若被釋放便會危及社區安全的「神經病」。在此反映出台灣的新聞媒體為求快速而未落實謹慎，甚至為求標題聳動，在報導精神疾病患者時總傾向將其與暴力事件做連結。

劇中的精神科醫生便說：「精神患者被污名都是你們這些媒體造成的。」這樣說或許過於誇大，卻不是沒有道理的──無論是在劇中或是真實的社會裡，精神病患在媒體裡多半呈現負面特質。研究顯示，在1991年至2003年這13年間，《聯合報》與《中國時報》對精神病患的報導內容中，暴力犯罪的出現頻率最高。佔整體比例約三分之一，遠超過其餘主題。相較之下，較為中性的疾病知識主題，僅佔整體報導8.3％。雖然媒體運作的邏輯著重於報導異常事件，特別是社會新聞多半都是負面訊息。然而，媒體這種為精神病患貼上標上「暴力」標籤的方式，往往會強化讀者對精神疾病患者的刻板印象。

圖片來源：《我們與惡的距離》劇照

「一脈相傳」的刻板印象，社會對精神疾患的「期待」

在本劇的第二集，便以「居民抗議照顧精神疾病患者的康復之家在社區興建」的報導為開頭，理由各式各樣：「我們不是歧視，這麼熱鬧的地方，根本不適合他們啊！」「如果看到他們的話，還是會希望他們和小孩子保持距離啊。」在公設辯護律師王赦協助應思聰獲釋後，其妻子竟向他表示要替小孩換幼稚園：「因為不安全啊！你不是讓那個神經病被放出來了？」而就連思聰自己的父親，也將思聰的病發歸因於「挫折容忍力不夠」，甚至叮囑女兒千萬不要將這件事告訴未來的婆家，因為不會有父母會答應自己的兒子去娶一個家裡有精神病史的女人。這種對精神疾病者不堪的想像，已不再只是老一輩的思想，竟已是一個「一脈相傳」的觀念。而對於精神疾病患者的負面聯想，也不再只有暴力。

3年前留下了《房思琪的初戀樂園》後便自殺的台灣女作家林奕含，在她的婚禮上便發表過一段有關「精神病去污名化」的演講。她表示，身為一個台南人，在台南生病，她不明白為什麼需要去沒有人認識她的台北做治療。而她於中文系就讀時，因受不了解離的痛苦而將她的重鬱症診斷書寄給各個教授，系主任與助教卻不相信她，甚至認為她在用一張診斷書逃避期末考──因為她的行為看起來很正常，沒有哭鬧，口齒清晰，甚至打扮得體。讓她不禁質問：「這個社會對精神疾病患者的『期待』是什麼？」是否她今天衣衫襤褸，口齒不清，60天沒洗澡去找教授，教授便會相信她真的有精神病了呢？

有一種無知是可怕的。而在大眾扁平的想像裡，與「神經病」相連結的，當然不只暴力與變態，還有自殺、自殘、污穢、不治之症。除此之外，對精神疾病產生的原因，也總是家族遺傳、想太多、抗壓性低等解釋。

以「安全」為名的剝奪，誰與「惡」更為接近？

與精神疾病污名化相呼應的，還有對精神病患的「排除」。在劇中，社區居民建議康復之家「搬到山上，比較清幽可以靜養」。律師的妻子也咆哮：「神經病就是要關起來！他們這樣四處亂跑，我日子還要不要過啊？」立委接受採訪時甚至說：「尤其是不能容忍有這麼多有精神疾病的病人，在都會區居住。治亂世用重典，應該要集中管理，不能讓他們四處流竄。而且，這個精神衛生法，強制住院的門檻太高了！」

在我們對精神疾病患者貧瘠的想像裡，他們總是需要一個遠離社會的環境，且是會危及社區、孩童安全的危險因子。近年來精神醫學界的的共識卻是：對絕大多數精神疾病病患來說，社區型治療和照顧，遠好過「隔離」。劇中的精神科醫師也表示：「在殺人的事件中，只有5％的犯人有罹患精神疾病，且極少數是會攻擊其他人的，大部分是攻擊自己的家人。」然而，大部分民眾卻以這種以「安全」為名的、以對孩子的「愛」為後盾的方式，要求精神病患被隔離。

現行精神衛生法對精神病患強制住院的規定是：「要有傷人或自傷之虞。」可怕的是，有時候，警方竟然可以因為輿論、或是立委的擔心，就把一個沒有自傷、或是傷人的精神疾病患者強行住院。事實上，3年前發生的「政大搖搖哥事件」，便與劇中所提到的「哈哈哥事件」類似。

搖搖哥時常出現在國立政治大學校園內，但從無自傷或傷人，只是經常搖頭、揮舞手臂及自言自語。2016年，在內湖發生隨機殺人案件後，台北市政府無預警將其強制送醫──儘管過程中搖搖哥不斷反抗並大喊：「我沒有犯法」、「我有傷人嗎」。這不禁讓人疑惑：倘若世上定要有善惡之分，那拿精神病患的自由來成就安全，進而剝奪他們與社會接軌機會的我們，與未曾傷人，卻罹患精神疾病的患者，究竟是誰更接近「惡」？

在《我們與惡的距離》中賺人熱淚的一幕，是應家一家人來探望應思聰，而他從醫院走出來，詢問什麼時候可以回家。姊姊思悅告訴他，等你穩定下來就可以回家了。他卻只是一直重複：「我不會再打人了。對不起。我要回家。」然而，就算誠心悔改或是予以承諾，他仍已被關住了──在醫院裡，在新聞的標題裡，在人們的刻板印象中。

無疑地，我們的社會對精神疾病患者是刻薄的。或者應該說，我們在自認對他們富有同情的想像裡，填滿了名為「危險」的恐懼，自己卻渾然不知。對精神疾病患者的污名化是隱晦而長久的問題，它的成因複雜，包括媒體的建構、人們的欠缺了解。《我們與惡的距離》硬生生地扒開這個根植在社會中的病徵，皮開肉綻地，但也沒有告訴我們何為對、錯。去除污名化非一蹴可幾，但破除恐懼的方法之一是嘗試了解──我想這是《我們與惡的距離》試圖給予我們的，也是對精神疾病患者最好的祝願。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航