領中國身分證被「除籍」失健保、選舉資格，「無戶籍國民」邵子平要告移民署

香港《明報》報導，台灣法學專家邵子平因為已辦理中國身分證，3月時入境台灣遭內政部移民署廢止其戶籍，也因此喪失全民健保、公教人員退休金還有選舉投票等權益，邵子平質疑此舉「違憲」並表示將返台對移民署提告，引發熱議並遭批評，相關單位表示邵子平有權提起行政救濟，而由於已經被除籍，邵子平也成為「無戶籍國民」，他擔心自己要返台提告時，會因政治因素被拒絕入境。

誰是邵子平？

（中央社）邵子平祖籍南京，是民國外交官邵毓麟之子，12歲前往台灣，1958年於台灣大學法學院畢業，而後於德國取得博士學位，先後在西德漢堡私立學術機構研究會、成功大學商學院、經濟部秘書處國際經濟組、密西根大學法學院從事教學和科研工作。

1971年，邵子平往美國在聯合國從事人力資源管理和律師工作，在美國期間，台美斷交，1996年從聯合國退休後，2004年他申請中國護照，與妻子從美國赴北京定居，並在2018年12月取得南京戶籍，今年1月領到中國身分證。

由於他曾經尋獲記錄南京大屠殺的《馬吉影片》協助促成《拉貝日記》公諸於世，上述史料被送往南京大屠殺紀念館保存，因感念他的義舉，去年12月南京市派出所為邵子平特批當地戶籍，戶籍地址落於當年其離開南京時的居住地鼓樓區觀音里馬家街。

今年1月8日，邵子平自紐約回到北京，10日清晨直奔南京，從南京市人大常委會主任龍翔手中接過中華人民共和國居民身分證，港媒報導其「興奮之情溢於言表」，「這是南京為我辦理的身分證，恢復了我在南京的戶籍，現在我是南京人了。」

台灣為什麼可以廢止戶籍？

依據台灣內政部移民署在3月14日發出公函顯示，邵子平目前已取得中國地區人民身分證，依《廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點》第4點規定，3月14日通報北市萬華區戶政事務所辦理，並同步通知相關機關國防部、財政部、陸委會等10餘個部門，萬華區戶政事務隨後於3月18日廢止邵子平的戶籍登記。

內政部次長陳宗彥今天表示，邵子平會被查獲，是因為用中國地區人民的身分申請來台觀光，經許可入境，但發現邵子平違反《兩岸條例》規定，內政部依法註銷邵子平在台灣的戶籍。

根據現行《兩岸人民關係條例》第9-1條規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。違者喪失台灣地區人民身分及其在台灣地區選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他以在台灣地區設有戶籍所衍生相關權利，並由戶政機關註銷其台灣地區之戶籍登記；但其因台灣地區人民身分所負之責任及義務，不因而喪失或免除。

移民署表示，依《廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點》規定，移民署若得知台灣地區人民在中國地區設有戶籍或領用護照者，應通知當事者戶籍所在地戶政事務所廢止其在台戶籍，並通報相關機關。陳宗彥指出，

只有在台灣設籍，才可以依法享有投票權、健保等基本權益，沒有戶籍就沒有相關的權益。他說，不可能會有領有中國戶籍、拿中國旅行文件，還可以來台灣享有相關權益的事情發生。若要恢復戶籍，必須先註銷中國戶籍，且要經過財團法人海峽交流基金會的認證。 《兩岸人民關係條例》不是今天才定的，身為民主法治國家的國民本就應該守法，呼籲國人在進行兩岸的活動、交流時，應在兩岸人民關係條例的規範下進行。

邵子平不滿什麼？

邵子平稱，中國戶籍申請，確為他親自填寫，主要原因是常住中國期間，因沒有中國身分證使他在銀行、交通、住宿等方面多有不便，

台灣當局取消戶籍，違反憲法，且十分嚴重地損害了其經濟利益，踐踏他的政治權利，我擁有台灣戶籍幾十年了，註銷了我在台灣的戶籍，我的健保和退休金都不能領取，最為重要的是，我依法應該享受的選舉權、罷免權等政治權益都沒有了。

銓敘部退撫司長陳紹元表示，銓敘部每月都會查驗支領月退休金的人是否有喪失或停領的情形。若領月退休金的人員在中國地區設有戶籍或領用中國地區護照，依《兩岸人民關係條例》規定，停止領受退休給與的權利，經許可回復台灣地區人民身分後才恢復，但停止發給到恢復發給中間的退休給與，就不再發給。

移民署也說，邵子平若要回復台灣地區人民身分，可檢具經海基會驗證註銷中國地區戶籍及曾在台設有戶籍的證明文件，依「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」，向移民署申請回復台灣地區人民身分。

衛福部健康保險署承保組專委盧麗玉則說，根據《全民健康保險法》規定，健保強制納保對象與戶籍連動，如果有人因死亡、長期旅外等原因自行除籍或被除籍，就不具有納保資格，戶政單位會通知健保退保，一切依法處理，並非針對特定個人。

盧麗玉說，依法規定，如果是除籍2年內又重新設籍，即可立即加保；但如果除籍超過2年才又設籍，則必須等6個月才能再加保。

依法規定，具有中華民國國籍，且在國內「設有戶籍」者，不論住在國內或國外，都應自符合投保資格之日投保。資格包含受僱者、在台灣出生的新生兒、因公派駐國外的機關人員、配偶及子女等。

邵子平表示，正在籌備返台提起行政訴訟，但要申請赴台旅遊簽證，「我要告內政部移民署，還有署長邱豐光，投訴民進黨當局對我正常權益的任意踐踏。」邵子平表示，返台後會約律師商議相關程序，不過他擔憂台灣當局出於「政治目的」而拒絕其訪台申請。

針對目前邵子平決議提告，包括陸委會、移民署等幾個單位皆表示，全案依法處理並無違誤，若有不服行政處分者，可依法提起行政救濟。陸委會則說，邵子平先生未來要到台灣，應以中國人民身分依法提出申請，經主管機關許可後才能入境。

白色恐怖政治受難者第二代、曾投入桃園市議員選舉的魏筠則在臉書上說，邵子平是他父親魏廷朝的多年好友，曾在戒嚴時期聲援其被國民黨迫害的父親而被列入黑名單，無法返台，雖然統獨立場不同，但都同樣追求民主自由，邵子平的雙重國籍問題是「時代悲劇」，應有權利提出追訴。

邵子平並非第一個遭到取消戶籍的人，近來類似案例為知名的「脫台者」，中共第19次全國代表大會黨代表、上海復旦大學外國語言文學學院副院長盧麗安，她本籍高雄旗山，是土生土長的台灣人，家族祖輩曾受過日本教育。

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核稿編輯：楊之瑜