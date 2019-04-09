【金馬奇幻十週年】專訪行銷統籌許至汛：我是金馬奇幻人，對影展的認同就像出國要帶伴手

「現在影展不只是賣電影了，而是想讓觀眾得到更多的東西。既然都花錢買票了，當然希望觀眾走的時候不只有票根，而是離開時能帶著『我看過今年奇幻影展』的紀念。」

金馬影展行銷統籌許至汛接受關鍵評論網專訪時，特別提到奇幻影展推出周邊商品的中心價值。

邁入第十年的金馬奇幻影展，每年都與知名品牌推出限量聯名商品，吸引了大批影迷在看電影之餘也瘋狂搶購熱蒐。

像今年推出了50％ OFF設計的紀念Ｔ-Shirt、小徑文化紙膠帶及印章組、珠友文化筆記本、蘇打綠樂團鼓手自創品牌洗髮旅行組、鶯歌陶瓷客製的六款碗筷組、布物設計的兩款奇幻零錢包、海邊走走聯名手工蛋捲禮盒、Micasa Dolci特製的十週年手工蛋糕，以及台電文創以廢棄煤灰製成的環保吸水杯墊、合成帆布行的聯名帆布包這兩項「只送不賣」的限定商品，每樣設計都精緻獨特又實惠好用。

「我們認為奇幻影展應該多找一些台灣品牌合作，推出的商品希望以台灣在地製造、或是台灣的設計為主，風格也會比較年輕跳tone，所以很多合作單位都是兼具名氣與品質的台灣文創廠商。」

本屆影展的主視覺由知名插畫家／藝人安哲操刀設計，以科幻電影的首作《月球之旅》（A Trip to the Moon）為靈感，特殊的色調與細膩的筆觸，充滿了奇幻與巧思。

Photo Credit：mk2官網 《月球之旅》劇照

由於奇幻類型的定義非常廣泛，只要是特殊的、不尋常的電影都可以納進來，因此奇幻影展總有數不清的構想，而且幾乎每年都能玩出新梗。「奇幻影展的好處就是想做什麼，就做什麼，可以很自在的做事。」許至汛表示，觀眾的口味一直在變，所以必需不斷推陳出新，想出好玩的新花樣吸引觀眾，製造更多的討論度。

「我們會設想，觀眾會想要那些東西，是跟奇幻有關。」許至汛指出，因為奇幻影展的選片已經做出區隔，就是好玩的、狂歡的、無法預測的，「讓大家知道在這裡看電影就是跟別的地方不一樣，自然而然就能吸引這類型的觀眾，而『狂熱』觀眾的接受度較高，商品推出就有異常搶手的氛圍。」

「這幾年奇幻影展的商品有慢慢做出口碑成績，所以觀眾或廠商也會主動詢問，像去年嘉雲雨傘只賣699元，第二天馬上搶光，可見得好的商品，觀眾是會買單的。」過去總認為定價200、300元就很高了，後來發現價格太低真的沒好貨。金馬的每個影展都想與好的品牌長期固定合作，每年客製化生產。與廠商合作就要達到效果，但不能為了東西而把廠商放在不適切的地方。

滿腦子創意的許至汛為了奇幻影展，更是隨時動腦發想新的行銷點子。像「滿場慶」丟禮物，後來太多滿場，禮物不夠送了，還好有廠商贊助送機票、彩妝、鞋子等。玩完滿場慶開始玩「冷場慶」，預售完統計觀影人數最少、賣最差的場次，為感謝影迷獨特的堅持，遂推出人人有獎驚喜活動，「去年是調低冷氣再送冰淇淋，夠冷了吧！」今年則玩「場場慶」，每場開場都送禮物，總計將送超過6000份。

「因為十歲了，就想到要做蛋糕。」推出的Micasa Dolci客製聯名法式蛋糕，一推出立即秒殺。海邊走走的金馬奇幻影展限定蛋捲禮盒，在誠品設櫃時就被觀光客大量搶購。而每年都有的紙膠帶也玩新意，加上印章主攻文具控。還有不少人為了「奇幻十週年限定信封」，專程跑到金馬辦公室購買。

限量100個的帆布包的構想，則出自最近大家都在談你是那裡人：「關於認同的問題，當然也能與奇幻連結，因此就請手寫字漂亮的老師幫忙提寫了『我是金馬奇幻人』。」

Photo Credit：游千慧拍攝

隨時跟上最新潮流是奇幻影展行銷的重點，限量商品更是營造大眾「危機感」的心理氣氛。「基於商業考量，不能太多，都是限量商品，數量剛剛好，」由於奇幻影展沒有任何補助，必需自給自足，凡事靠自己，連執行長聞天祥都親自去賣東西，因此售票之外，販售周邊商品也是重要的經濟來源。「之前滿350元可以玩轉盤送東西，很多人為了玩轉盤會多買一樣湊滿金額，就像7-11集點活動一樣。今年是滿500元可以打奇幻彈珠台，也讓商品銷售上升。」

台灣各式影展太多，光是金馬執委會就有金馬、奇幻與經典三個影展；而前面有著金馬影展的金字招牌，後面又有經典影展的文青影癡，奇幻影展如何從中殺出一條路？為三個影展交關異業合作的許至汛坦言，「重點就是做出口碑，大金馬都找大品牌、國際級的廠商；奇幻主打文創文青，要靠很厲害的主視覺帶出商品設計；經典影展則更文藝，像去年僅推出柏格曼簽名的一卡通，足已。」

「習慣跑影展的觀眾已不只單純為了看場電影。影展之旅，就像我們出國一定會買紀念品一樣，讓大家來看奇幻影展就想多看看、多買件周邊商品，帶走東西。而且購入的是我真的會想用的、平常會拿著走，而不是擺在家裡不知要幹什麼用的東西。」

許至汛強調，奇幻影展的聯名商品絕對是派得上用場的生活化用品，如襪子、雨傘、袋子、Ｔ-Shirt、票夾、杯墊等，「觀眾要生活化的東西，而不是個公仔。就像我出國一定會買個紀念品回來，證明那一年去了那裡，看了那些東西。」

Ｔ-Shirt、帆布包很實用，且看不到奇幻影展字樣，而安哲畫的主視覺很特別，有圖樣就好了，看得懂的人就懂，看不懂也沒關係。周邊商品常被要求要放的Logo，我並不需要。例如台電文創人孔蓋花樣的杯墊，就幾乎看不出奇幻影展的影子，卻設計得極有質感與創新。

前年的襪子很受歡迎，今年本想再出推襪子，談了四家還是不成。「景氣真的比較差。」為了開發新商品，許至汛不斷進修，研究旅遊、美妝雜誌、翻資料、找廠商、逛街，「其實很想有保溫杯，鑄鐵鍋則是很大器的感覺。」推出聯名卡更是他多年來的目標，「周邊要配合的東西比較多，因此不太容易談。」

「奇幻影展不是為了禮物而拿禮物，為了贊助才談贊助，而是希望贊助的主題、方向可以match，想宣傳台灣好的東西，分享好的品牌，介紹給觀眾。」這幾年下來已經知道那些品牌比較有成功機會，而文青品牌比較熟悉奇幻影展，我們會先了解品牌的TA，年輕化、愛看電影的就去談，這樣的效果比較好。

目前奇幻影展主要仍是靠售票收入，而每年周邊商品的收入也不斷增加，如何提昇商品的附加價值與增加營收，則是迫切的目標。「品牌合作取決於商品內容，我一直想做出別人無法複製的東西，氛圍要有無可取代性，就像金馬的CI（Corporate Identity）Logo，拿去別的地方也無法複製。」但其實幾乎所有的行銷都能被複製，每年都絞盡腦汁構思新的行銷模式、構想不輕易被取代的新東西。

雖然許至汛的部門人數勢單力薄，但辦公室採開放空間，大家會一起討論明年想要做什麼。「我們同時在做很多事，不只贊助，還有活動、行銷等，現在已經在談明年奇幻影展的合作案。」而今年買「匈牙利單元」票券送台灣歐洲來回機票，「東瀛狂想單元」抽獎送東京迪士尼門票一日券或日本環球影城電子門票，「非一般愛情」可抽獎得承億文旅供的飯店住宿券⋯⋯都是影展人辛苦談來的「大手筆」合作。

「我們一直在營造一個觀眾可以很特別地看電影方式。奇幻影展就是在玩，而我們不想陳腔濫調，是因為我們一直在做長期溝通，不是只有做今年的，而是往長遠的未來打算。」

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰