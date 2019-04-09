【金馬奇幻十週年】「歡唱版」《波希米亞狂想曲》：K歌唱出我心深處

英國在2019年1月1日舉辦了《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）的「歡唱版」特映會，無獨有偶地，今年金馬奇幻影展也宣布將本片列入「跟著唱翻天」系列，要讓觀眾在電影院不只用看的，也能用唱的方式，享受這部史上最賣座的音樂傳記電影。

本片的主角，佛萊迪．墨裘瑞（Freddie Mercury）與皇后合唱團（Queen）是音樂史上有名的金曲製造機，加上本片甫獲得奧斯卡金像獎最佳音響及音效剪輯肯定，能在用電影院的高規格音響歡唱，遠遠超越KTV的享受。

但要說金馬奇幻為何會選入本片，除了音樂上的考量，不得不說還有這系列一向對酷兒文化的青睞有佳。以首屆、也是每屆必播放的《洛基恐怖秀》（The Rocky Horror Pcture Show）為例，「跟著唱翻天」從來不是正襟危坐的觀影儀式，觀眾得以化身為電影中的主角，以各種充滿創意的扮裝，創造出宛如嘉年華般的電影派對。

而墨裘瑞本身的雙性戀身份，在舞台上令人目不暇給的華麗裝扮與激情四射的動作，正是讓影迷／樂迷有了穿著模仿的最佳範本。如果你已經準備進入這場影迷派對盛事，不妨先來溫習一下電影裡幾首重點歌曲以及其真實背景吧。

這首〈Somebody to Love〉在電影一開始便出現的歌曲，採用了皇后日後在《波希米亞狂想曲》所採用的公式：交響樂編制與仿歌劇形式。樂團以福音般的合聲，挑配墨裘瑞以鋼琴獨奏，質問上帝對個人命運的捉弄。這首1976年的單曲，若對照他後來的人生悲劇，其實是令人相當感傷的。此曲安排在開場，頗具深意。

電影裡墨裘瑞首次與樂團登台表演的〈Keep Yourself Alive〉，是皇后的處女作專輯開場單曲。事實上他們並未如電影裡般賣掉麵包車，而是幸運地以測試設備的名義，進入剛成立的Trident錄音室錄製首張專輯。有了第一流的設備，使得他們的專輯水準遠超過同儕。

雖然〈Keep Yourself Alive〉並未取得佳績，但就在六個月後，日後收錄在第二張專輯的〈Seven Seas of Rhye〉，成為他們首次進榜的單曲，電影裡可以看到樂團們用各種實驗方式找出不同的聲音，特別強調這首歌，因為正是因為這張單曲的成功，使墨裘瑞終於可以辭去工作，專心投入樂團。

當樂團被帶到洛克菲爾農場（Rockfield Farm）準備專心錄音時，某晚墨裘瑞以鋼琴伴奏創作的歌曲，〈Love of My Life〉不僅是皇后合唱團被翻唱次數最多的歌曲之一，也是演唱會最受歡迎的曲目，樂迷為它心醉的程度，讓墨裘瑞每每在歌曲中段便讓台下樂迷接唱，這也成了皇后合唱團的現場表演「傳統」之一，電影裡也重現了這段。甚至在墨裘瑞逝世後，樂團往往讓全體觀眾唱完這首歌。

〈Bohemian Rhapsody〉－雖然做為本片片名，但這首歌其實是最難唱的一首，原因就在於它的結構相當特殊。它採用了「偽歌劇」的形式，沒有傳統流行樂齊聲合唱（chorus）的部分，事實上墨裘瑞的原始想法是把三首歌合在一起，每個部分的風格與節奏都不同。歌詞晦澀難懂，樂評推測大意應該是一名年輕的殺人犯在行刑前，向上帝祈求救贖他的靈魂。

但多年來皇后合唱團成員始終拒絕明白表示歌詞的內涵，只有吉他手布萊恩．梅（Brian May）曾表示這是描述墨裘瑞的複雜人格與他的童年創傷。儘管如此，這首歌可說是皇后合唱團藝術成就最高的代表之一，也是英國有始以來最佳銷售單曲的第三名。另外值得一提的是，當年為這首歌拍攝的影像，在視覺剛開始搭配音樂的「前MV時代」，風格可謂相當前衛。令人驚喜的是片尾出現墨裘瑞以鋼琴伴奏清唱的片段（也是最好唱的一段），可以跟著主角一同唱入心扉。

〈We Will Rock You〉應該是大家最耳熟能詳的單曲之一了，原因無他，在許多大型運動賽事上，你很難忽略這首歌在觀眾席被廣為傳唱。歌曲的大部分只使用以腳蹬步與擊掌做為節奏，只在最後40秒左右加入梅的電吉他做為收尾。正如同電影中所描述，這首歌的創作起源來自於皇后合唱團對歌迷熱情的回應，梅想做出一首即使沒有樂團伴奏，歌迷也可以自己唱的歌。很可惜這首歌並未收錄在電影最後的演唱會片段裡，想要唱就得趁現在。

另外，與〈We Will Rock You〉同時發行並做為單曲的B面的〈We Are the Champions〉的創作念頭，同樣來自於對觀眾的回應，也同樣因為被許多運動賽事使用（曾被選為1994年世界盃的主題曲）而廣為流傳。這兩首歌在1985年的Live Aid演唱會上甚為轟動，也是皇后合唱團演唱會上常常固定使用的頭尾兩首歌。在電影最後有大合唱版本，切勿錯過。

電影裡描述1980年代迪斯可樂風當道，而經紀人也提到當中的領頭羊－麥可．傑克森（Michael Jackson），卻被墨裘瑞與團員們嗤之以鼻，直到貝斯手約翰．迪肯（John Deacon）在錄音室裡彈奏出貝斯旋律，才創造出〈Another One Bites the Dust〉這首歌。

然而事實並未如電影那般，而傑克森與團員們一直保持良好的友誼，這首歌的催生者的確是傑克森，他私底下建議皇后應該寫出一首「能跳舞」的歌。有趣的是，這首歌的貝斯線接近110 BPM（beats per minute），被建議當做訓練醫護人員練習心肺復甦術的背景音樂。

還有〈Radio Ga Ga〉－這首歌的作曲者是鼓手羅傑．泰勒（Roger Taylor），皇后合唱團的每位成員都具有豐沛的創作力，足堪明證。發行於1984年，歌詞意指電視取代了廣播，視覺的重要性逐漸取代了聽覺，也預告了MV時代的來臨。這首單曲的MV取材了1927年的科幻默片經典《大都會》（Metropolis）片段，與音樂形成強烈的對比。

皇后在Live Aid演唱會表演的第三首歌〈Hammer to Fall〉，則是於演唱會的前一年發行，歌詞指涉了團員們成長的冷戰年代與核彈威脅，但創作此曲的布萊恩．梅說：「這首歌其實是談生命與死，認識死，就是活著的一部分。」對照演唱會結束後，用字幕與照片述說墨裘瑞1991年死於愛滋病的畫面，意義格外顯得深遠。

以音樂傳記電影來說，《波希米亞狂想曲》有諸多與史實不合之處，例如墨裘瑞加入樂團的過程、樂團分開又重聚，以及墨裘瑞發現自己感染愛滋病的時間點與劇情處理（受到最多的批評），這些在中文維基百科裡都不難查到。但就如編劇安東尼．麥卡騰（Anthony McCarten）所言，這畢竟不是紀錄片，而是劇情片。

在最佳影片項目，贏得金球獎與入圍奧斯卡，說起來與大環境推波助瀾下的「政治正確」多少脫不了關係。但如果我們聚焦在電影的主旋律：發現自己的可能性、誠實面對自我，就不難理解為何腳本遷就了墨裘瑞與女友瑪莉．奧斯汀（Mary Austin）之間的柏拉圖式愛情，以及被個人助理保羅．普蘭特（Paul Prenter）基於私念的操弄，男主角在面對一正一反的角色之間（還夾雜了一些與團員們的兄弟之情及家庭親情），如何發現、掙扎、理解、接受自己天性與所需擔負的角色。

電影就像一趟旅程，在變換不停的風景裡，透過銀幕主角的遭遇，得以讓人更加瞭解自己。金馬奇幻的「跟著唱翻天」系列，本身就是一場解放的派對，如果你身處其中，雖然時間短暫，但也請盡情享受、不用顧忌。

後記：私心最愛的皇后歌曲，是與大衛．鮑伊（David Bowie）合唱的Under Pressure，兩大傳奇巨星的合作，過耳不忘的貝斯旋律線，實在經典，可惜在本片中只有驚鴻一瞥。至於皇后在Live Aid演唱會的全紀錄，可到這裡欣賞。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航