他是青年華裔鋼琴家，也是紐西蘭Cosplay界首屈一指的「偽娘」

文：王緬

導言：青年華裔鋼琴家、好萊塢科幻電影的主演，這是本文主角、一名帥氣的青島小哥值得驕傲的人生標籤，可是很多人不知道的是，他還有另一個最心儀的身份——一名變裝Cosplayer，而這也是他被美國導演相中的原因。今天，就讓我們走進這位不走尋常路的年輕音樂人的別樣人生。

Photo Credit: Yukari

變裝Coser，並非異裝癖

大家都稱呼他Yukari，這是他Cosplay時用的化名，既日語的「結佳梨」，一個可愛而中性的名字。然而生活中的他的確很man，是個身高近一米八的典型山東小伙。據他講，中學時自己隨家人移民到了紐西蘭，之後就讀於奧克蘭大學音樂系，並獲得作曲碩士。

Yukari對變裝表演有著濃厚的興趣，如今他已是紐西蘭Cosplay界首屈一指的女裝大佬。聊到女裝大佬（即是眾人常常提到的「偽娘」），Yukari淡定地說：

其實很人對「偽娘」是有偏見的。在這裡，我特別想澄清一下，偽娘不一定是異裝癖。很多偽娘並不是通過穿著女性的服裝來找尋刺激和快感。尤其作為變裝Coser而言僅僅是因為我們熱愛動漫中某一些女性角色，通過變裝來將這些角色帶到某一些特定的需要Cosplay的場合。在日常生活中，我們就和普通人一樣。

用他的話說，其實就和萬聖節的道理一樣，Cosplay意在扮演。

Photo Credit: Yukari

與傳統戲劇的淵源

說到角色扮演，無論男扮女裝，還是女扮男裝，東西方都不鮮見。中國傳統戲劇的男旦就是最典型的例子，京劇「四大名旦」的出現更是把男旦藝術推向了一個頂峰。魯迅曾經為了挖苦梅蘭芳而幽默地寫道：

我們中國的最偉大最永久，而且最普遍的的藝術也就是男人扮女人。

而西方早期禁止女人上台演戲，所以包括莎士比亞的戲劇以及巴洛克時期的歌劇中女性角色多是男性扮演的。「假聲男高音」亦應運而生，成為西方聲樂傳統中不可或缺的重要組成部分。準確的說，作為一個Coser，變裝是出於為了藝術以及對美的追求。

Photo Credit: Yukari

音樂，才是我全部

Yukari從五歲起就開始學鋼琴，而他日常的身份就是一名鋼琴教師。他亦曾參加過多次作曲比賽並且拿獎。與此同時他還是一位活躍的影視配樂工作者，曾經在2014年為紐西蘭本地長片電影《Not For Children》配樂，並且陸續在一些大型音樂劇項目。

比如2013年在上海嘉亭薈由豐江舟導演的魔術音樂劇《魔法之城》，以及去年中旬由新西蘭本地的Tim Bray Productions出品的音樂劇《The Great White Man-Eating Shark and Other Stories》擔任音樂總監及舞台樂手，常常即興在鍵盤上配樂。今年他更是與北京的開心麻花簽約成為其旗下「麻花即興」的即興配樂師。

觸類旁通，作為一位Cosplayer，Yukari也結合自己的專業特長以一位表演者的身份現身在當地漫展的舞台上。在去年九月份奧克蘭碼頭的「The Cloud」舉辦的一年一度的Overload漫展上他以動漫系列《Fate／Stay Night》中遠阪凜的造型在鍵盤上演奏了該角色自己的主題曲，以及另一部動漫作品《Kill la Kill》中高難度的配樂〈Before My Body Is Dry〉。

而他最近一次在舞台上亮相是在今年3月3日奧克蘭Eden Park舉辦的日本文化體驗日（Japan Day）上以可愛的JK制服少女的Cosplay造型演奏了久石讓的一些經典動漫配樂。

Photo Credit: Yukari

提昇華裔影響力，我在努力

作為一位Cosplayer（角色扮演者），Yukari同時也是一位演員。從6歲開始他就在青島的廣播電台為廣告和兒童節目配音。移民紐西蘭以後他簽約當地的經紀公司，從「Shortland Street」的群眾演員做起，到去年二月份終於通過試鏡在當地的一部公益短片〈Bus Stop〉中第一次擔任男一號。

也正是在這個時候，他的變裝Cosplay引起了美國導演Fred Potts的注意。原本只是在Potts導演的中美新三國合拍的科幻電影《內拉》（英文名：「Neila」）中擔任幕後翻譯，這位美國導演特意在劇本中塑造了一個專門由他本人飾演的變裝角色，而角色的名字就地取材，正是直接引用他的Cosplay化名：Yukari！在沒有經過重重試鏡篩選的前提下，他被美國導演直接相中，「欽點」成為了這部即將開拍的科幻電影的主角之一。

Photo Credit: Yukari

結語

如今Yukari在臉書上的粉專「結佳梨Yukari」獲得了來自世界各地的粉絲，數量已經超過9000人，並且還在持續壯大中。與此同時他也成為紐西蘭當地主流Cosplay刊物《NZ Cosplayer: Con-Artist》雜誌每期必出現的面孔，而且最近第一次被刊登在了海外Cosplay雜誌《CosplayZine》上。如他自己所言，「做自己想做的，成為自己想成為，這是最重要的。不要給人生留下遺憾。」

Photo Credit: Yukari

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航