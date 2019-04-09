【插畫】狗狗減肥計劃，建議要納入「運動」

獸醫老韓 Shawn Han

在關於人類減肥的研究中，發現除了熱量控制之外，還要加上運動，才可以達到成功且持久的體重管理。

然而，相較於人體在有氧運動時的卡路里消耗已有大致公式可以推算，狗貓運動量與卡路里的消耗關係仍缺乏量化基準。有研究推估，狗以大約10分速跑走，每公里每公斤體重可消耗大約1.1大卡（例如10公斤狗以此速度走1小時，可以消耗約11大卡），其他種類的運動方式則缺少量化的依據。因此，還是要搭配密集的體重監控來評估運動對減重的效果。

無論如何，狗減肥的計劃中，都建議要納入「運動」。運動的好處包括消耗熱量、維持肌肉量，若是人狗一起慢跑或拋接飛盤等讓牠很忙的活動，更有助狗的心理健康和人狗情感連結。

當然，擬定運動計畫前要先評估動物的體能、年齡、疾病與種別特性，才能決定要採用高強度、長時間的運動（例如跑步），還是要改成一些低衝擊性、活動範圍較小的運動類型（例如游泳）。已帶病在身的動物，也應該先諮詢專門的復健獸醫師，再規劃最適合狗狗的減肥菜單喔。

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本文經獸醫老韓 Shawn Han授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

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