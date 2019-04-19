義大利麵兵法全攻略（五）：各種造型可愛的花式義大利麵與麵餃

花式義大利麵（decorative cuts）

扭指麵（cavatelli） 「扭指麵」的外型有點像是迷你版的熱狗麵包，而義大利文的cavatelli的字面意思則是小坑洞。這種麵是之前談過的貓耳朵麵的好朋友，現做現煮美味無比，是有點厚度的短圓筒形，製作的時候則是簡單用手指扭彈一下就成了。而在以前窮苦的年代，扭指麵會用橡子粉或栗子粉這些比較差的澱粉來做，而如今則是一律使用粗粒麵粉。

扭指麵風行於普利亞大區，但在南義的許多地方，包括義大利第二小的莫利塞大區（Molise）、在20世紀前都幾乎與世隔絕而保有最純粹傳統食物的阿布魯佐大區（Abruzzo）、首府為拿坡里的義大利瑪格麗塔王妃，以瑪格麗塔披薩（Margherita）上綠色的九層塔白色的莫札瑞拉起士與紅色的蕃茄醬汁好比義大利國旗而以自己名字命名。

而聞名的披薩發源地的農業大區坎帕尼亞大區（Campania）、多山的巴西利卡塔大區（Basilicata）、以辣味料理著稱的卡拉布里亞大區（Calabria），以及西西里大區等也十分普遍。而剛好這些區域的居民比起吃肉更愛吃蔬菜，而扭指麵的大小則與當地產的蔬菜又都很搭，自是特別受到歡迎。

小碎布麵（cencioni）

這種外觀如同橢圓形花瓣般的麵的義大利指的是小碎布。事實上，它也有著如同小碎布吸水般的強力吸附湯汁的能力。與貓耳朵麵比起來，小碎布麵外觀的弧度較小，不過更大也更平，麵皮表面則是更為粗糙。

貝殼麵（conchiglie）

大家最熟悉的花式麵款貝殼麵，外層有槽紋，內部光滑有如一只深口碗，盛裝醬汁的能力極為強大。搭配辣味茄汁醬或是淡味茄枝醬最為對味。

貝類麵可分為三種大小。最小的叫conchigliette，傳統上用於湯品。中型的conchiglie適合搭配濃郁醬汁或焗烤。大貝殼麵conchiglioni的大小類似田螺麵，適合填餡食用或焗烤。

貝殼麵並非歷史很久的義大利麵款，只以乾燥的型式販售，而且在南義比北義受歡迎。這一方面是因為和吃較多乾燥義大利麵的南義比起來，北義更愛吃現做的，另一方面則是因為大多數的花式義大利麵都產於南義。

麵疙瘩（gnocchi）

義大利麵疙瘩是馬鈴薯做的外型類似小湯圓的料理，煮熟以後再和醬拌著吃。與燉培根和豌豆、牛尾醬、熱內亞青醬與茄汁醬都很搭。

而其義大利文的麵疙瘩gnocchi則是源自於樹的節瘤nocchio這個字，而這源自於義大利一個古老的傳說。在古羅馬四處征戰的時代，一個窮苦的婦人因為沒有東西做給剛從戰場上歸來的丈夫吃而哭泣。這時一棵老樹聽到了她在哭，便好心地叫她把樹上的節瘤砍下來煮給她丈夫吃。沒想到她照辦之後，鍋裡煮的那些節瘤竟然都變成了麵疙瘩！

圓梳麵（radiatori）

Radiatori是義大利的散熱器的意思。這種短胖而有的波浪狀的邊的麵是在兩次世界大戰的期間發明的。到了1960年代，一位工業設計師仿造舊式工業用的熱輻射裝置，也就是筆直的管軸外圍嵌著一圈圈上下平行的傘翼，做出了這款麵，其目的是為了增加表面積。

熱輻射裝置是為了散熱，而圓梳麵則是為了吸附更多醬汁。不過由於這種麵很很新的發明，因此沒有傳統的搭配方式，但搭配螺旋麵的醬汁與圓梳麵搭配起來都會很合。

車輪麵／小車輪麵（route／rotelline）

「車輪麵」與「小車輪麵」造型複雜，若是沒有精密的機械設備根本做不出來，是被20世紀初法西斯主義捧上了天的蓬勃工業產物。包括了螺釘麵（eliche）、銑刀麵（frees）、螺絲麵、拐子麵、指針麵（lancette）、圓梳麵、捲軸麵（spole）和鑽頭麵（trivelli）的靈感都來自於各式各樣的工業械具。

而車輪麵的造型與名稱則是拜北義的汽車工業所賜，不過產製則是得歸功於南義的製麵工業。只不過這樣工業化的外型難免讓人覺得俗氣，不過小朋友倒是很喜歡。

特飛麵（trofie）

「特飛麵」是一種捲得很密，呈魚雷狀的短麵，源於義大利西北部的利古里亞大區。據說以前這個地方的女人會做在海邊，邊做這種麵邊等著她們的丈夫捕魚歸航。多搭配熱那亞青醬，其名來自希臘字的trophe，是滋補品的意思。而它和貓耳朵一樣，現做現煮的做棒。

小型義大利麵（miniature pasta）

字母麵（alfabeto）

顧名思義，這是做成字母形狀的小型麵食，是為了吸引小朋友而發明的，多用於湯品。長大以後，也許這就成了回憶的味道。

傳說字母麵是一間製麵工廠因為在製作時出錯，做出了一個C形的麵，因此引發了製作一連串字母的創意而誕生的。而根據食物考古學家，最早提到自母麵的是1867年的美國《羅利三周標準報》（Raleigh Tri-Weekly Standard），在報中提到，有一些製麵廠正以字母造型的麵在替代通心麵。

而字母麵在歐洲最早則是1900年的時候由康寶公司率先生產，而且有許多不同的名稱。除了Alfabeto之外，還被稱為 Alphabet、Alphaghetti 和Alphabetti Spaghetti。

小指環麵（anelletti）

小指環麵是由南義的大圈圈麵（anelloni d’Africa）所演變而來。看到大圈圈麵的原文anelloni d’Africa可以猜想到與非洲有關，因為這種麵是一戰期間北非的義大利軍隊看到非洲婦女所得到靈感，而在1930年代出現的麵款。其最為著名的吃法是西西里人將之做成的烘烤麵餅圈（anelletti al forno）。而在義大利以外的地方，小指環麵多半做成罐頭湯麵。

大頂針麵／小頂針麵（ditali／ditalini）

義大利麵如果像是-ini、 -elli、-illi、-etti這些陽性複數字根，或是-ine、ielle這些陰性字根的話，意思都是「小」。而如果字根為-oni或是-one的話則是「大」的意思。另外像是-otti的字根話則是指「蠻大的」，-acci則是「粗糙的」。

而「大頂針麵」中的頂針指的是於裁縫時戴於某個手指，用來保護手指避免被針刺傷的殼狀物。所以按照義大利文的話，又可分為ditaloni、ditalic和ditalini這個家族這個家族的麵直徑與形狀差不多，都是工場製作，而且都可分為表面光滑的與有溝紋的兩種。而小頂針麵多拌清湯，大頂針麵做成羹湯吃。

珠麵（fregola）

珠麵源自於僅次於西西里島的第中海第二大島薩丁尼亞島。它可說是薩丁尼亞的庫司庫司，但是是以寬大的陶缽或木缽搓成的，而fregola其實也就是源自於拉丁文的fricare，也就是「搓」這個字。

做出來的麵珠子直徑為4到5公釐，不但和庫司庫司比起來要大得多，外形也較規則。做好之後則是先稍微烘烤以加速其乾燥。料理方式則通常做成燉菜拌醬或是湯麵。此外，由於番紅花是這個地區的特產，因此偶爾也會加進麵團和醬料裡。以茄汁為醬底的蛤蜊珠麵（fregola con arselle）是薩丁尼亞的代表性珠麵料理。

米粒麵（orzo）

這種麵無論是形狀或大小都如同米粒。而義大利文的orzo指的則是大麥。這是一款不只風行於義大利，更風行於整個歐洲的麵食，其中又以希臘對這種麵食特別地熱愛。

其實義大利除了米粒麵外，還有許多穀物造型的麵，籠統地說起來都可以叫做米礪麵。這種麵由於中間為實心，因此煮起來比起一般的迷你麵要來得久，不過吃起來則是更有飽足感。而也因為需要久煮，因此原料非常重要，如果選用筋性差的麵粉的話，煮了之後就肯定是軟爛而讓人倒盡胃口了。

需要久煮的米粒麵很能吸收味道，雖然因為表面光滑所以留不住醬汁，但也因為其質地非常密實，所以醬料濃一些也不怕。除了做成湯麵沙拉或煲飯外，米粒麵也適合搭配香腸肉醬。

星星麵／小星星麵（stelline／stellette）

「星星麵」有五個角的造型，中間則是個針孔似的小洞，小巧玲瓏又可愛，而且丟入滾水裡一下子就熟了。由於咀嚼容易又好消化，多數煮清湯或羹湯給老人和小孩吃。此外，這種麵竟然在16世紀就出現了，實在是難以想像在沒有現代機器的時代，人們如何用手工做出如此精巧的麵。

義大利麵餃（pasta with filling）

半月餃（agnolotti）

義大利麵餃中最出名的就是以北義為主的中世紀王公貴族的御膳料理的「方餃」（ravioli）。而我們這裡首先看到的「半月餃」其實基本上和方餃一樣，只不過它不像方餃一樣是用兩片方形餅皮疊合，而是用單片餅皮對折捏出。其麵皮可以是圓的，也可以是長方形，是皮埃蒙特大區的特產。

而半月餃這個名稱則是源自義大利的agnolotto這個字。Agnolotti 是agnolotto的複數形，而這個名稱來自於義大利北部皮埃蒙特（Piemonte）的蒙菲拉托（Monferrato）的一位叫Angiolino的廚師，也有人叫他Angelot，而他正是發明這種麵餃的人。

此外，如果半月餃是混合起士和蛋的菜泥，就是素餃，稱為Agnolotti di magro，是齋戒期間吃的；平日吃的則是包水煮過的牛胸肉的Agnolotti di grasso。

半月餃在義大利的幾個經典菜品有倫巴底大區的「肉湯半月餃」（agnolini mantovani in brodo）和「鴨肉湯半月餃」（agnolotti pavesi in brodo d’oca），以及皮埃蒙特大區的皮埃蒙特肉醬半月餃（agnolotti piemontesi al plin）。

牧師帽餃（agnolotti dal plin）

「牧師帽餃」就是捏製或打摺的小半月餃。Plin這個字在皮埃蒙特地方的方言是掐捏的意思。牧師帽餃通常都是包肉餡並做成湯餃來吃，其摺疊的麵皮增加了口感，而摺縫處則是可以留住更多的醬汁。

帽子餃（cappelletti）

「帽子餃」的義大利文就是小帽子的意思，這種麵餃是模仿阿爾卑斯山騎警的帽子或紅衣主教的帽子而做成的。而若以方形麵皮和圓形麵皮來說，方形麵皮所包出來的麵餃會更為精緻，這一點在帽子餃上更是明顯。它是艾米利亞．羅馬涅大區的代表性麵餃，長久以來都是耶誕節午餐的經典菜色，而且通常被當做第一道前菜。做適合的做法是搭配蘆筍奶醬或是搭配清湯食用。

糖果餃（caramelle）

同樣的，「糖果餃」的義大利文指的就是糖果。它的形狀像是用玻璃紙包起來，兩端扭緊的糖果，又像是牙膏的管子或是迷你的麵捲（cannelloni）。而兩端這樣封死，正可以鎖住餡料而經得起水煮。

糖果餃可說是最有意思的麵餃。它的吸引力不只在於廚師可以用它糖果般的外形玩出五顏六色的花樣，它中間麵皮薄而兩端扭結厚的口感，也使人們在咀嚼它們的時候感受到一種特別的豐富與雅致感。此外，兩端的扭結與皺折也使它更為適合搭配濃郁的奶醬。

這種從1994年首次在美國紐約時報被介紹的麵餃已經越來越受到美國廚師的歡迎。而它的出生地則是義大利的艾米里亞．羅馬涅大區。看著它如此歡樂的外形，不難想像它一開始就是以節慶食物的姿態登場的。

努迪元宵／馬法提元宵（gnudi／malfatti）

「努迪元宵」與「馬法提元宵」都是形狀簡單的義式元宵。前者體形較小，是完美的球形，麵團緊實；後者形狀比較不規則，麵團也比較軟。材料則是科塔起士、雞蛋、麵粉和麵包屑。

這兩者的重要性在於它們都是方餃（ravioli）的前身，也可說是去掉邊邊角角的方餃，是文藝復興時期的義大利很受歡迎的前菜。而現在雖然這兩款元宵在義大利各地都可見，但努迪在托斯卡尼最為風行，馬法提則是盛行於倫巴底，兩者最為對味的醬汁皆為香腸肉醬和野豬肉醬。

大肚餃（pansotti）

「大肚餃」的外形為三角形，名稱來自其圓滾而鼓凸的外形，pansotti就是大肚腩的意思。不過雖然它那麼「胖」，卻竟然又被稱為「瘦方餃」（ravioli di magro），而且還多為素餃。大肚餃是古里亞大區的招牌麵食，麵團因為很少加蛋或根本不加而接近白色，適合搭配蠶豆泥、馬郁蘭松子醬或胡桃青醬等。

方餃（ravioli）

義大利麵餃原本是北義為主的中世紀王公貴族的御膳料理的「方餃」。到現在雖然已流入民間，但是還是有其特殊地位，義大利不分南北是的慶或紀念日會特別端出的料理。方餃的字源是義大利文的riavvolgere，意思是「捲起來」。熱內亞大區的人則認為方餃的家鄉在此，而且字源是來自rabilole這個意指「沒啥用的東西」的這個字。

它最早的相關記錄出現於14世紀托斯卡尼大區首府普拉托（Prato）一位名為法蘭西斯科．但提尼（Francesco Datini） 的商人的私人信件中。另有一說是最早當時托斯卡尼一位名叫法蘭西斯科．迪．馬可（Francesco di Marco）的商人寫的食譜裡。

不過方餃登上料理界的大舞台，則是在16世紀的羅馬。當時義大利文藝復興時期名聲最響的大廚巴托羅密歐．斯卡布（Bartolomeo Scappu）在教宗保祿三世（Paulus PP. III）死後的所舉辦的1549–50教宗選舉（The papal conclave of 1549–50）中，端出了搭配燉雞肉醬汁的方餃。

方餃是最為普及的義大利麵餃，義大利全境都有著各自的代表性料理。

熱內亞的ravioli di borragine的內餡為里考塔起士和琉璃苣（borage），搭配奶油核桃醬；威尼斯的ravioli di radicchio rosso的餡是里考塔起士和義大利菊苣（Radicchio Rosso di Treviso），搭配奶油和帕瑪森起士；羅馬的ravioli di patate則包了煮馬鈴薯、香腸、帕瑪森起士和薄荷，並搭配奶油和帕瑪森起士。

義大利第二小的大區莫利塞大區（Molise）的ravioli scarpolesi搭配肉醬，內餡非常豐富，則包括了煮的馬鈴薯和甜菜、里考塔起士、培根、蛋與茴香；拿坡里灣南部的卡布里島的ravioli caprese內餡加了卡喬塔（caciotta）和帕瑪森兩種起士，其它的餡料則是蛋和墨角蘭，然後搭配新鮮蕃茄醬汁。

餛飩（tortelli）

義大利的「餛飩」原意是小糕點，外形則像是美國中國餐廳的幸運餅，也叫「小帽子餃」（cappellacci）。與方餃在麵團上沒有太大差異，不過餡料和形狀則是因地區的不同而異。

其做法是以方形餛飩皮包上餡料，再角對角對折成一個鼓鼓的三角包，再把兩端的尖角向內彎曲捏合，直角前翻，形成一個凹槽。最流行於倫巴底大區、艾米里亞．羅馬涅大區和托斯卡尼大區。而tortelli這個字則是源字義大利文的torta這種義大利中世紀的鹹派。最適合與鼠尾草奶醬、牛肝菌奶醬等搭配食用。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航